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Boca Juniors es campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse por 2-0 ante Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El equipo argentino completó una actuación favorable ante una multitud de hinchas que lo acompañó en Colombia y puso fin a una racha de 18 años sin conquistas internacionales, que se extendía desde la Recopa Sudamericana 2008. La celebración también tuvo como figura a Leandro Paredes, capitán del plantel y uno de los protagonistas de los festejos dentro del campo.

Las imágenes posteriores a la definición mostraron las sensaciones del equipo y la transmisión recogió las palabras del mediocampista. “Felicidad absoluta por todo lo que significa, por ganar después de mucho tiempo, por cumplir un sueño. Desde el día que me tocó irme, soñaba con esto, soñaba con volver, con títulos, un poco del cariño que me da la gente. Tengo solo agradecimiento para todos, para la gente, para el club, para mis compañeros, mi mujer, mis hijos, mi familia, mis amigos, que hacen que todos los días sean aún mejor”, expresó el futbolista para ESPN.

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“Desde chiquito me han inculcado competir, tratar de ganar todo lo posible. Amo ganar, amo competir. Tengo y tuve la suerte de conseguir cosas importantes. Hoy volvimos a conseguir algo importante después de mucho tiempo y la verdad que estamos felices”, completó el capitán que estuvo acompañado de su familia dentro de la cancha, con su esposa Camila Galante y sus dos hijos más grandes Victoria y Giovanni, y demás allegados que viajaron a Barranquilla para alentarlo. La presencia de sus familiares acompañó uno de los momentos centrales de la consagración.

Con la copa en sus manos, Paredes se tomó fotos y selfies junto a su familia antes de que distintos fotógrafos se acercaran a registrar el momento. El mediocampista sonrió junto a sus seres queridos, todos con la camiseta del Xeneize, en un estadio colmado y después de los festejos por la coronación en la Tabla Anual del fútbol argentino. La escena reunió la alegría de los allegados del jugador con la euforia de los simpatizantes por una nueva conquista del elenco porteño.

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A los 58 minutos, el capitán dejó el campo de juego bajo un clima de calor asfixiante, y recibió una ovación mientras que ingresó Tomás Belmonte en su lugar. Minutos después, la transmisión oficial informó que sus compañeros le hacían viento con las camisetas, mientras el volante intentaba recuperarse en el banco de suplente. Tras el encuentro, Paredes saludó a sus compañeros y pasó por la zona mixta, donde primero respondió con normalidad, pero luego se desvaneció antes de completar la primera pregunta y se dirigió por sus propios medios al vestuario; los médicos lo atendieron y confirmaron una baja de presión, según comentó ESPN.

“Ahí lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón terminando el primer tiempo. Se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Y ahora me enteré de esto. Es un líder positivo, sacando lo del vestuario, no voy a enumerar sus características, sino como persona. Hace reuniones, busca lo mejor para el grupo y es crack dentro del campo. Es un líder positivo. Siempre está en lo que necesitás, él ayuda”, expresó el técnico Rodolfo Arruabarrena sobre Paredes en conferencia de prensa.

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Con este resultado, Boca Juniors alcanzó su título 19 en el ámbito continental, obtuvo un premio millonario y confirmó su participación en la Recopa Sudamericana 2027 contra el ganador de la Copa Libertadores, que saldrá de Estudiantes o Palmeiras. El equipo deberá dejar rápidamente atrás la celebración porque este miércoles recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera, desde las 21:00, por los octavos de final del Torneo Clausura. El vencedor de ese cruce se medirá en cuartos de final con Gimnasia La Plata o Newell’s.