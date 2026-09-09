Salud

8 alimentos recomendados por expertos que cuidan la salud intestinal en el almuerzo

Una selección de ingredientes habituales reúne nutrientes asociados con el microbioma, la regularidad intestinal y el sostenimiento de la energía durante las comidas de mitad de día

Manos de una persona con tenedor junto a un plato de quinoa y verduras sobre una mesa de madera con un vaso de agua y pan.
Una alimentación variada aporta nutrientes asociados con una mejor salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una comida de mitad de día bien planificada puede ayudar a sostener la digestión, evitar caídas de energía y aportar nutrientes asociados a una mejor salud intestinal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconsejan patrones de alimentación saludable. Hacen énfasis en variedad de vegetales, legumbres, frutas y granos integrales.

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Infografía con ilustraciones de un tubo digestivo, yogur, vegetales, legumbres, un tazón de quinoa, caldo y fermentados.
La fibra, la hidratación y los alimentos frescos favorecen el tránsito digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, la nutricionista registrada Amy Shapiro, citada por Vogue, señaló que una combinación de fibra, proteína y grasas saludables ayuda a enlentecer la digestión y a mantener la saciedad.

La dietista deportiva Roxana Ehsani añadió al medio citado que la fibra presente en frutas, verduras, porotos, lentejas, granos integrales, frutos secos y semillas puede prevenir el estreñimiento.

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1. El yogur griego puede sumar proteínas y cultivos vivos

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
El yogur griego suma proteínas y cultivos vivos cuando se combina con frutas y semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego figura entre las opciones para un almuerzo liviano si se combina con ingredientes con fibra. Shapiro indicó que sirve como base para sumar frutas como frutos rojos, semillas de chía, nueces o almendras.

La FAO describe a los alimentos fermentados como una categoría presente en distintas tradiciones alimentarias. En este caso, el interés del yogur griego se vincula con su contenido de proteínas y con su posible aporte de cultivos vivos, cuando el producto los contiene.

2. Las hojas verdes concentran fibra y micronutrientes

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Las hojas verdes aportan fibra, vitaminas y minerales a las comidas del mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espinaca, kale, rúcula y berza integran la lista destacada por Ehsani. Según la especialista, se trata de alimentos con vitamina A, vitamina C, calcio, potasio y fibra, que pueden incorporarse con facilidad en ensaladas u otras preparaciones frías.

La OMS recomienda consumir frutas y verduras todos los días, con una meta de al menos 400 gr diarios entre ambos grupos. En ese marco, las hojas verdes encajan como una alternativa frecuente para sumar volumen vegetal a la comida del mediodía.

3. La batata aporta fibra en preparaciones versátiles

Tres batatas asadas enteras en un plato blanco sobre una mesa de madera con un paño doblado al lado
La batata ofrece fibra soluble e insoluble en bowls, ensaladas y rellenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ehsani sostuvo que la batata contiene fibra soluble e insoluble, una combinación vinculada con un tránsito intestinal adecuado. También la mencionó como fuente de vitaminas A y C. Dentro de las opciones prácticas para el almuerzo, se la ubica como base de bowls, ensaladas o rellenos con vegetales y proteínas.

La FAO incluye a los tubérculos entre los alimentos que pueden integrar una dieta diversa. La OMS insiste en que una alimentación saludable no depende de un único producto, sino de la combinación de grupos en proporciones adecuadas.

4. El kimchi puede incorporarse en porciones moderadas

Un tarro grande de kimchi de repollo napa rojizo y un cuenco pequeño con kimchi servido, junto a unos palillos de madera sobre una mesa clara.
El kimchi incorpora un alimento fermentado que acompaña arroces, huevos y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los componentes citados es el kimchi, una preparación fermentada que puede agregarse a bowls, arroz o platos con huevo y palta. Además de aportar sabor y textura, forma parte del grupo de alimentos con microorganismos asociados al proceso de fermentación.

La FAO ha señalado en documentos técnicos el lugar de los fermentados en las dietas tradicionales. En ese contexto, el kimchi puede integrarse como acompañamiento y no reemplaza la necesidad de incluir legumbres, verduras, granos integrales y agua suficiente a lo largo del día.

5. Las lentejas y garbanzos ofrecen fibra y proteínas

Imagen dividida que muestra a la izquierda un montón de lentejas verdes y marrones, y a la derecha un montón de garbanzos secos de color beige, ambos sobre una tabla de madera.
Las lentejas y los garbanzos proporcionan fibra, proteínas y micronutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shapiro definió a las lentejas y garbanzos como “potencias prebióticas” por su capacidad de alimentar a las bacterias beneficiosas del intestino. Ehsani agregó que estudios citados los asocian con una reducción de la inflamación intestinal y con una mayor fortaleza de la barrera intestinal.

La FAO y la OMS promueven el consumo de legumbres dentro de dietas saludables por su aporte de fibra, proteínas y micronutrientes. En el almuerzo, pueden sumarse a sopas, ensaladas, bowls o rellenos.

6. El caldo de huesos fue incluido como opción complementaria

Una olla grande de caldo de huesos hirviendo sobre una hornalla encendida, con sal, pimienta y hojas de laurel en cuencos sobre una mesada de madera.
El caldo de huesos funciona como una opción complementaria dentro de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos nombrados también figura el caldo de huesos. Shapiro afirmó que puede colaborar con el bienestar intestinal por su contenido de colágeno y aminoácidos, una apreciación atribuida a la especialista.

Aun así, los organismos internacionales, como la OMS, la FAO y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), centran sus recomendaciones en patrones de alimentación. Con predominio de alimentos frescos y mínimamente procesados, abundancia de vegetales y consumo equilibrado de proteínas.

7. La quinoa aparece como un grano para combinar con vegetales

Ensalada de quinoa con pimiento y cilantro, platillo saludable y nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La quinoa combina fibra y nutrientes con vegetales asados y aceite de oliva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa fue incluida entre las alternativas sugeridas para el mediodía. Shapiro indicó que aporta fibra y que puede resultar una opción conveniente dentro de platos con vegetales asados y aceite de oliva.

La FAO, que declaró 2013 como Año Internacional de la Quinua, ha destacado su valor alimentario dentro de sistemas dietarios diversos. En el marco de un almuerzo, la propuesta es combinarla con brócoli, coles de Bruselas o batata para sumar variedad vegetal.

8. El miso incorpora un fermentado tradicional en sopas

Sopa japonesa miso, tofu en caldo, algas marinas, caldo de soja, plato asiático, saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El miso añade un fermentado tradicional a sopas y preparaciones calientes

El miso, un condimento tradicional japonés elaborado a partir de fermentación, también integra la lista. El artículo lo menciona en especial para sopas calientes y preparaciones de mediodía.

La FAO reconoce el lugar de los alimentos fermentados en distintas culturas alimentarias. Mientras que la OMS subraya que la hidratación es necesaria para acompañar una dieta con fibra.

Tanto Shapiro como Ehsani remarcaron que el agua es esencial para que la fibra cumpla su función y para sostener el tránsito digestivo.

Mujer sosteniendo un bol de ensalada variada. Sobre su abdomen, ilustración digital de intestinos luminosos con microorganismos. Mesa de madera con lácteos.
Una dieta variada con frutas, verduras, legumbres, granos integrales y agua contribuye al cuidado de la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de cada alimento puntual, las especialistas coincidieron en que la diversidad alimentaria tiene un peso central. Priorizan dietas variadas, con presencia habitual de frutas, verduras, legumbres, granos integrales y una hidratación adecuada.

Ejes respaldados por organismos internacionales:

  • Consumo diario de frutas y verduras
  • Presencia de legumbres y granos integrales
  • Importancia de la hidratación
  • Prioridad de una dieta variada por sobre un alimento único

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