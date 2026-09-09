10 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante San Pablo: la revelación sobre Álvaro Montero y sus elogios a Jagger Herrera

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, analizó las claves detrás de la victoria de su equipo por la mínima en la Bombonera ante San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el Vasco ponderó la actuación de sus jugadores: “Ha sido un partido muy táctico, en el cual sabíamos que los pequeños detalles iban a ser importantes y había que tratar de no cometer errores tontos. Estuvimos serios. Arrancaron un poquito mejor ellos, después nos asentamos y tuvimos el control. No fue un partido vistoso de ambos equipos, pero nosotros sacamos una mínima diferencia en nuestro campo. Ahora, tendremos que ir a Brasil el martes que viene. Ya tendremos tiempo de pensar en ese partido, antes tenemos un partido de Liga en nuestra cancha y tenemos que sumar de a tres. Mañana veremos cómo están los jugadores y prepararemos el partido”.

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“Son partidos muy cerrados. Es muy raro que haya un resultado abultado. Muchas veces se ven partidos más cerrados y tácticos por el miedo de no cometer errores. Este ha sido eso. Son dos clubes con mucha historia, ganamos los primeros 90 minutos solamente. Ahora faltan otros 90 minutos en Brasil y trataremos de ir a buscar el partido con nuestras armas y poder clasificar”, amplió en charla con los periodistas.

Una de sus frases más destacadas sucedió en torno a Álvaro Montero. El arquero de Boca Juniors mostró un gran rendimiento con dos atajadas que mantuvieron con vida a su equipo en medio de una jornada dolorosa por la pérdida de un familiar cercano: “No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al Mundo Boca. Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación. Muchas veces la adaptación lleva su tiempo. Igual, cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”.

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También fue consultado sobre por qué sacó en el complemento a Miguel Merentiel, quien fue el autor de un golazo para abrir el resultado en Brandsen 805: “En la segunda pausa de hidratación me dijo que sentía algún aviso en el gemelo. Presiona, corre, hoy jugó bien de espaldas, se ha adaptado a un puesto que no es el más cómodo para él y lo está haciendo muy bien. Nos está dando muchas alegrías. Espero que siga por ese camino”.

*La opinión del Vasco sobre el nivel de Alan Velasco

Por otro lado, se refirió a Alan Velasco, luego de que el ex Independiente jugó un buen encuentro y se retiró reemplazado en medio de los aplausos de la gente: “No es virtud mía que tenga este nivel, es la de él. Tiene que seguir trabajando y mejorando. Todavía puede dar mucho más. Yo solo le puedo dar confianza, ellos son los que responden en la cancha. Alan lo está haciendo bien, tiene para mejorar porque se manda alguna que otra cagada y hay que seguir insistiendo, pero es un chico que tiene hambre y ganas. Quiso revertir la situación y espero que estos aplausos tampoco lo hagan crecer demasiado. Sabe que los elogios pueden hacer daño. La gente ve el sacrificio y las ganas, eso es lo importante”.

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Más adelante, explicó cómo maneja el físico de Leandro Paredes, debido a que el volante de la selección argentina no está al 100 por ciento físicamente: “Es complicado, y ha habido en estos días tres o cuatro chicos con principio de gripe o malestar que por suerte no tuvieron fiebre y han jugado. Lea es uno de ellos. Ascacíbar, Merentiel, Charly Palacios y quieren estar... Y eso me pone bien. Cada tres o cuatro días se va a caer algún soldado y espero que el que entre esté a la altura”.

Boca Juniors intentará estirar su invicto de 11 compromisos sin perder este viernes contra Central Córdoba de Santiago del Estero como local por la novena fecha del Torneo Clausura, donde marcha en la octava colocación de la Zona A con 11 puntos, a 5 del líder Gimnasia de Mendoza.

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*El resumen del partido

MÁS DECLARACIONES DEL VASCO ARRUABARRENA

Sus elogios a Jagger Herrera: “Lo veíamos en Reserva. Conozco a la familia y sé de lo que está hecho. Después, es él el que debe aprovechar la oportunidad, y lo está haciendo. Muchas veces ves un jugador en la Reserva que crees que puede funcionar, y no sucede porque jugar partidos importantes les cuesta... Lo que hacemos es no quemar al chico, lo vamos viendo en los entrenamientos. Hablo con Mariano (Herrón, técnico de la Reserva). Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando y mostrando esa entereza que debe tener un central de Boca, gana muchos duelos. Sabe que tiene que seguir aprendiendo y escuchar a los más grandes. Es un pibe que escucha, y eso es importante, como todos los que hemos subido. Son bastante sensatos. Hay muchas veces que hay que cagarlos a pedos un poquito por algún tatuaje o algo de eso, pero nada que no suceda, ja. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, todos rompen las bolas. Son una cosa de locos. Por suerte en mi época no había redes sociales”.

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¿Proyecta a Lautaro Di Lollo y Jagger Herrera como la dupla central titular? “Depende de ellos. Hay una competencia sana. Ahora, Marco (Pellegrino) volvió de una lesión de 25 días, Nicolás (Figal) está ahí, Ayrton (Costa) está en proceso de recuperación. Es una competencia. Trato de ser justo y poner lo que creo mejor. Han rendido, han estado muy sólidos, han salido con pelota y ganado los duelos. Estuvimos muy bien defensivamente”.

Arruabaarrena perdió solo uno de sus 16 partidos en su segundo ciclo como entrenador de Boca Juniors (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

¿San Pablo es el rival más complicado al que se enfrentó en su ciclo? “Los partidos son todos duros. Leandro Paredes se lesionó acá jugando una final, fue al Mundial, jugó finales, llegó acá y volvió a jugar finales. Todos los partidos acá lo son. Y nosotros hemos pasado estos mata-mata con Sarmiento, O’Higgins, Recoleta, Vélez, y ahora nos toca San Pablo... Obviamente que San Pablo tiene mucha historia. Hay jugadores que no son tenidos en cuenta y podrían jugar en cualquier club de Europa. Es una instancia y rival importante”.

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¿Le dará minutos al juvenil Lautaro Bianco este viernes? “Veré. Hay decisiones que tomo y no puedo contentar a todos. Tendrá que seguir trabajando y mejorando”.