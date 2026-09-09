ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

ANSES continúa con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a septiembre.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta hoy el pago de haberes y asignaciones para varios grupos de beneficiarios, de acuerdo con el cronograma oficial vigente para septiembre.

El organismo mantiene su esquema escalonado de acreditaciones, que distribuye el acceso a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada. La información responde al calendario publicado por ANSES y a los datos difundidos en sus canales oficiales.

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Quiénes cobran hoy, 9 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas titulares de jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual no supera el haber mínimo y tienen su DNI finalizado en 1 acceden hoy al cobro. El esquema de pagos para este segmento se extiende durante la primera quincena de septiembre, con una terminación de documento por jornada operativa.

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ANSES otorga el bono extraordinario de hasta $70.000 a quienes perciben haberes mínimos, mientras que quienes superan ese monto cobran un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope establecido. El incremento aplicado este mes es del 2,11%, según la actualización por movilidad.

Los depósitos se acreditan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Prestación por Desempleo

El Plan Desempleo no efectúa acreditaciones este miércoles. Esta ayuda está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justa o por finalización de contrato. El circuito de pagos agrupa dos terminaciones de documento por día y, en septiembre de 2026, se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre.

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Otras prestaciones

Otras asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, se acreditan hoy para quienes tienen DNI terminados en 1. La Asignación Universal por Embarazo (AUE) corresponde hoy a titulares con DNI terminados en 0, mientras que las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) se pagan hoy a documentos terminados en 2 y 3. Las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) también se encuentran dentro de su período de pago vigente.

Las jubilaciones y pensiones mínimas incluyen un bono extraordinario de hasta $70.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizaron en septiembre mediante la aplicación de un incremento del 2,11%, de acuerdo con la movilidad vigente. El haber mínimo mensual asciende a $498.633,20, compuesto por $428.633,20 de haber actualizado más un bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES. Este bono corresponde a quienes perciben haberes mínimos, y es proporcional para quienes superan ese monto hasta alcanzar el tope establecido.

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Para quienes superan el haber mínimo, el pago incluye únicamente la actualización por movilidad. El monto de la jubilación máxima se ubica en $2.884.395,56. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzan $370.043,23, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) suma $412.906,55. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo, situándose en $498.633,20.

La revisión de estos valores se realiza mensualmente. El próximo ajuste está previsto para octubre, en función de la inflación tomada por el mecanismo de movilidad vigente, de acuerdo con el Decreto 274/2024.

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Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de Mi ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un ajuste en septiembre, siguiendo el mecanismo de movilidad que rige para el sistema previsional. Los valores vigentes son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $153.775 por cada menor a cargo.

AUH por Hijo con Discapacidad: $500.706.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $77.025.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $153.775.

Asignaciones de Pago Único: primera quincena, del 9 de septiembre al 9 de octubre; segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones de documento.

Las Asignaciones Familiares de PNC también pueden ser cobradas en este período, sin distinción por terminación de DNI, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. Los pagos se efectúan de manera automática en la cuenta bancaria o entidad habitual de cada titular, sin necesidad de trámites adicionales.

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Las personas beneficiarias pueden consultar la fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde se detalla el calendario personalizado y los datos bancarios registrados.