Cómo reconocer cuándo el cansancio laboral se convierte en burnout, según expertos

El burnout laboral aparece cuando el estrés sostenido deja de ser pasajero y empieza a afectar la salud mental, la energía y la motivación en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El burnout laboral dejó de ser una palabra reservada para momentos extremos y empezó a ocupar un lugar más visible en las conversaciones sobre salud mental y trabajo. La razón es concreta: no se trata solo de cansancio después de una semana intensa, sino de un desgaste que puede acumularse cuando la exigencia se vuelve persistente y el descanso deja de alcanzar. En ese punto, el estrés ya no se limita a sentirse ocupado, sino que empieza a afectar la energía, la motivación y la forma de vincularse con las tareas cotidianas.

Ese cuadro no se define como una simple incomodidad pasajera. El burnout está asociado al ámbito ocupacional y combina agotamiento físico, mental y emocional con una menor capacidad para responder a las demandas del trabajo. También puede expresarse en irritabilidad, distanciamiento, sensación de ineficacia y una productividad que cae incluso cuando el esfuerzo sigue siendo alto.

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En paralelo, distintas instituciones médicas coinciden en que el problema puede avanzar de forma gradual. Ese proceso suele empezar con estrés sostenido, dificultades para poner límites y una agenda cada vez más cargada, hasta derivar en un estado de agotamiento que repercute también en el cuerpo, el sueño, el estado de ánimo y las relaciones personales.

El paso de estar ocupado al burnout: cómo identificarlo

Los expertos diferencian el cansancio laboral del burnout porque en el burnout el agotamiento persiste y el descanso breve no alcanza para recuperar la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar ocupado y atravesar un proceso de burnout no son experiencias equivalentes, aunque en la práctica puedan confundirse. De acuerdo con el doctor John Briffa, en declaraciones a The Independent, la diferencia central está en la recuperación: una persona con una etapa de alta demanda puede sentirse cansada durante algunos días, pero logra recomponerse tras una pausa breve.

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En cambio, cuando hay burnout, el agotamiento persiste y el descanso inmediato no alcanza para restablecer la energía.

La doctora Somya Pandey, médica especialista en psiquiatría, explicó en declaraciones recogidas por ese medio que uno de los criterios más usados para evaluar el cuadro es el agotamiento emocional sostenido en relación con el trabajo. A eso se suma una desconexión progresiva con la tarea y un aumento del cinismo o del distanciamiento respecto del entorno laboral.

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La psiquiatría identifica el burnout por el agotamiento emocional sostenido, la desconexión con la tarea y el distanciamiento del entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Briffa, autor de The Performance Prescription: The Science of Sustainable Success indicó que otra señal importante es la pérdida de propósito. A diferencia de quien atraviesa una semana exigente pero conserva claridad sobre el valor de lo que hace, la persona con estrés puede empezar a sentir que trabaja más y rinde menos, con una caída marcada en la motivación y en la capacidad de sostener su desempeño habitual.

Ese deterioro también fue descrito por la Mayo Clinic, que lo definió como un tipo de tensión vinculado con el trabajo que puede incluir desgaste físico o emocional, además de sentimientos de inutilidad, impotencia o vacío. La institución advirtió que, si no se aborda, el cuadro puede profundizar problemas de sueño, irritabilidad, tristeza y dificultades para afrontar la rutina.

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Entre los síntomas del burnout figuran el cansancio persistente, la baja productividad, la dificultad para concentrarse y malestares físicos como dolores de cabeza y molestias gastrointestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El burnout puede reconocerse por sus síntomas y exige medidas concretas para abordarlo

Las señales del burnout pueden variar de una persona a otra, pero las entidades sanitarias repiten un grupo de síntomas frecuentes. Según la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, entre los indicios más habituales aparecen los siguientes:

Cansancio persistente o falta de energía para cumplir con el trabajo

Agotamiento emocional sostenido

Desconexión o distanciamiento del trabajo y de otras personas

Sensación de menor logro personal o de baja productividad

Dificultad para concentrarse

Irritabilidad o pérdida de paciencia con colegas, clientes o personas cercanas

Problemas de sueño o cambios en los hábitos de descanso

Dolores de cabeza

Molestias gastrointestinales u otros malestares físicos sin causa clara

Sensación de vacío, inutilidad o decepción con el propio trabajo

El burnout laboral también puede incluir pérdida de propósito, sensación de trabajar más y rendir menos, y una caída de la motivación y del desempeño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de identificar esas señales, el abordaje apunta a reducir la sobrecarga y recuperar capacidad de descanso. Según indicó The Independent, Briffa recomendó priorizar el sueño y mejorar su calidad, ya que la recuperación depende en buena medida del descanso adecuado. También señaló que ciertas técnicas de respiración, en especial las que enlentecen el ritmo respiratorio y prolongan la exhalación, pueden ayudar a desactivar la respuesta de estrés del organismo.

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La Mayo Clinic agregó que revisar expectativas, pedir apoyo y explorar cambios concretos en la organización del trabajo puede ser un primer paso útil. Entre las medidas mencionadas por la institución figuran además la actividad física regular, las prácticas de relajación y la atención plena, entendida como la capacidad de registrar lo que ocurre sin reaccionar de inmediato ni juzgarlo.

Por su parte, Cleveland Clinic subrayó la importancia de establecer límites claros entre trabajo y vida personal, incorporar pausas deliberadas y reservar tiempo fijo para actividades no laborales. La entidad estadounidense también remarcó que encontrar satisfacción en otros ámbitos, como vínculos, pasatiempos o espacios de descanso, puede ayudar a recomponer el equilibrio.

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En los casos en que el malestar persiste, la búsqueda de apoyo profesional aparece como una recomendación reiterada. Pandey advirtió en The Independent que, si una persona se siente cansada todo el tiempo, percibe que perdió una parte de sí misma y ni siquiera las vacaciones permiten recuperarse, conviene pedir ayuda psicológica. La razón, según explicó, es que el cuadro puede agravarse y asociarse con otras dificultades, entre ellas ansiedad o depresión.