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El ministro de Defensa de Ucrania aseguró que Kiev prepara contratos para recibir cerca de 1.000 misiles Patriot de sus aliados

Yevhenii Khmara sostuvo que los acuerdos se firmarán con apoyo de socios regionales y con un crédito de la Unión Europea, aunque la entrega principal se concretará en los próximos años

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Jens Buttner/REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Jens Buttner/REUTERS)
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Ucrania prepara contratos para recibir cerca de 1.000 misiles Patriot, con apoyo de sus aliados y financiación de un préstamo de la Unión Europea, aunque la mayor parte de los proyectiles llegará en los próximos años, afirmó el ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara.

Durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, Khmara pidió a los países occidentales que entreguen con urgencia misiles de defensa aérea de sus propias reservas para contrarrestar los ataques diarios del Ejército de Rusia. A cambio, Kiev recibiría después proyectiles mejorados previstos en los contratos firmados.

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El ministro señaló que el país enfrenta un déficit de USD 27.000 millones para financiar el suministro de drones. El Ministerio de Defensa ucraniano presentó en la reunión un plan de guerra ya en ejecución y una lista de las amenazas que atribuye a Rusia. Khmara sostuvo que las fuerzas rusas no consiguen avances estratégicos en la línea de frente, de 1.200 kilómetros y afirmó que Moscú compensa sus dificultades en el campo de batalla con “terror contra los ucranianos”.

En paralelo, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, afirmó ante los aliados que deben aumentar el respaldo a Ucrania para que el país pueda “aproveche las oportunidades que está creando ahora en todos los frentes y se defienda en el aire”. “Los aliados y los socios de la OTAN deben seguir asegurándose de que Ucrania reciba lo que necesita”, sostuvo en junio, en víspera de la 36.ª cumbre de líderes de la Alianza en la capital turca, Ankara.

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Reino Unido destinará USD 135 millones de dólares a reforzar la defensa aérea de Ucrania antes del invierno, con un paquete que incluirá misiles para los sistemas Patriot. El Ministerio de Defensa británico informó que el aporte se canalizará mediante la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania de la OTAN, un programa destinado a coordinar la adquisición de equipamiento militar para Kiev.

Militares ucranianos caminan junto a un lanzador de un sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una ubicación no revelada de Ucrania, el 4 de agosto de 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Militares ucranianos caminan junto a un lanzador de un sistema de defensa aérea Patriot, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una ubicación no revelada de Ucrania, el 4 de agosto de 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Además de los misiles Patriot, la ayuda contemplará interceptores de defensa aérea, munición de artillería de gran calibre y drones. El Gobierno británico señaló que el material llegará antes del invierno para contribuir a la protección de la infraestructura crítica, la población civil y las Fuerzas Armadas de Ucrania ante los ataques rusos.

Rusia retomó el martes sus ataques con drones y misiles contra Kiev, después de una breve pausa vinculada con la visita de negociadores de paz estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner. Las autoridades informaron la muerte de cinco personas en la capital ucraniana, además de otras víctimas en distintas regiones. Este miércoles, un bombardeo con drones rusos mató a civiles en un puesto de control en la frontera de Ucrania con Moldavia.

Washington informó el lunes que registró “avances sustanciales” para reanudar las conversaciones trilaterales de paz con Rusia y Ucrania, tras las reuniones que una delegación de la Casa Blanca mantuvo durante el fin de semana en Moscú y Kiev.

El enviado especial estadounidense para Misiones de Paz, Steve Witkoff, indicó en la red social X que la comitiva, de la que formó parte Jared Kushner, se reunió por separado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky. “Se lograron avances sustanciales, incluidos progresos en la programación de conversaciones trilaterales adicionales”, afirmó Witkoff. El funcionario agregó que la directiva del presidente Trump consiste en “detener la matanza y trabajar hacia una paz duradera”.

Rusia y Ucrania acordaron una política de “no disparo” durante tres días para facilitar los traslados y las conversaciones de los representantes estadounidenses. La delegación incluyó además a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, camina junto a Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, camina junto a Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Los enviados presentaron en Moscú propuestas elaboradas por la Casa Blanca. Al día siguiente viajaron a Kiev, donde participaron asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Alemania y Francia, con el objetivo de coordinar posturas sobre la negociación.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Moscú no descarta retomar el formato trilateral, aunque consideró prematuro fijar la sede y las fechas de una próxima reunión. Las autoridades rusas describieron la cita entre Putin, Witkoff y Kushner como “un pequeño paso hacia la paz”, aunque reclamaron precisiones sobre las consultas que la misión estadounidense mantuvo con los aliados europeos en Kiev.

Fuentes de la Presidencia ucraniana indicaron que Washington presentó propuestas “más eficaces” que las examinadas en rondas anteriores. No difundieron detalles sobre garantías de seguridad ni sobre las disputas territoriales.

(Con información de Reuters)

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