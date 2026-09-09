Teleshow

Nora Colosimo recordó su historia de amor con Andrés Nara: “Fue un flechazo en un semáforo”

La madre de Wanda y Zaira Nara revivió en LAM el arranque de su historia con el empresario hace más de 40 años en Avenida Libertador. Su vínculo actual

Nora Colosimo contó que conoció a Andrés Nara hace más de 40 años en un semáforo sobre la avenida Libertador (Video: LAM, América TV)
Guardar

Nora Colosimo, exesposa de Andrés Nara, repasó distintos aspectos de la relación que mantuvo con el padre de Wanda Nara durante casi cuatro décadas atrás. En LAM (América TV), la flamante panelista contó cómo fue el inicio del vínculo, los motivos de la separación y el estado actual de su relación con el empresario.

Consultada sobre el momento en que conoció al hombre, la “angelita” describió una escena particular ocurrida hace más de 40 años sobre la Avenida Libertador. “Fue un flechazo en un semáforo”, relató, y explicó que él la siguió con su auto durante varias cuadras de esa avenida hasta llegar a la zona de San Isidro. “Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba”, detalló.

PUBLICIDAD

Foto Andres Nara
Nora Colosimo dijo que dejó su carrera como actriz porque Andrés Nara le planteó que debía elegir entre el ambiente artístico y la relación

La panelista precisó además que el vehículo con el que el papá de Wanda y Zaira la abordó ese día era 0 km y correspondía al año 1982. “En esa época la Coupé Fuego era canchera también”, recordó, en referencia a otro modelo de auto de moda en esa década. Según contó, fue el propio Andrés quien, tiempo después, le relató a Pilar Smith los detalles de ese primer encuentro, lo que llevó a la panelista a bromear con que Nara se había “ocupado de investigarla” antes de su relato.

En ese repaso, Nora aclaró una imprecisión que, según explicó, formaba parte del relato de su exesposo sobre su historia. Consultada sobre a qué se dedicaba al momento de conocerlo, remarcó que no venía de un casting de ATC como afirmaba su expareja, sino que trabajaba en el programa Mesa de Noticias, junto a figuras como Cris Morena, Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei. “Hay cosas que Andrés se olvidó ya”, señaló, entre risas del panel.

PUBLICIDAD

Uno de los tramos más comentados giró en torno a la decisión de Nora Colosimo de dejar su carrera como actriz al comenzar la relación con Andrés Nara. Según relató, la exigencia partió directamente de él. “Él me dijo: ‘Este ambiente no, yo para mi mujer esto no quiero. Es o tu carrera o yo’”, contó.

Un hombre de cabello cano y chaqueta negra posa junto a dos mujeres, una de cabello oscuro y otra de cabello rubio con saco blanco.
Nora Colosimo sostuvo que la separación con Andrés Nara se vinculó con sus viajes por la carrera de Wanda Nara y con la distancia en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La angelita explicó que se casó con el padre de Wanda y Zaira a los 20 años y que, durante ese período, dejó de lado su actividad profesional para acompañarlo. Sin embargo, remarcó que la separación posterior no se debió a una decisión unilateral de ella, sino que estuvo vinculada a las extensas ausencias que le demandaba acompañar la carrera de Wanda Nara en distintos viajes por el mundo. “Yo no lo dejé a Andrés. A él le parecía que yo viajaba demasiado y él se quedaba solo”, explicó, y agregó que la distancia se profundizó durante un período en el que permaneció siete meses fuera del país por motivos laborales, lo que terminó por desgastar el vínculo matrimonial.

Frente a la pregunta sobre por qué él no la acompañaba en esos viajes, Nora justificó la ausencia de su expareja en sus responsabilidades laborales. “Porque él tenía agencia de autos y tenía que trabajar”, sostuvo, aunque reconoció que la exigencia de las giras terminó siendo un factor determinante en la ruptura.

Pese al quiebre matrimonial, la panelista remarcó que la relación actual con su exmarido es cordial y que ambos mantienen un vínculo familiar activo. “Con Andrés está todo bien, todos los domingos estamos en familia”, aseguró, y agregó que prefiere no profundizar en detalles sobre la relación posterior de su expareja con Cari Nara, otra de las parejas de Andrés, marcada por denuncias judiciales y un período en el que el empresario estuvo detenido. “Fue raro ese caso porque él estuvo preso”, se limitó a señalar, sin extenderse en el tema.

Temas Relacionados

Nora ColosimoAndrés NaraWanda NaraLAM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fio Giménez habló de los rumores de romance entre Cachete Sierra y Mar Cosca: “Cerré una puerta enorme”

La bailarina se refirió por primera vez a las versiones sobre su ex y una amiga cercana y lanzó un pedido ante la posibilidad de que la historia sea cierta

Fio Giménez habló de los rumores de romance entre Cachete Sierra y Mar Cosca: “Cerré una puerta enorme”

El mal momento de Pincoya en el aeropuerto tras dejar Gran Hermano: “No me dejaban salir de Argentina”

La exjugadora chilena relató a través de sus redes el inconveniente que tuvo en Migraciones cuando intentaba volver a su país. Su palabra

El mal momento de Pincoya en el aeropuerto tras dejar Gran Hermano: “No me dejaban salir de Argentina”

"Te comés a Papá Noel": Darío Barassi quedó impactado cuando una joven participante le reveló la edad de su pareja

La concursante relató cómo conoció a su novio, habló de su vida en Merlo y sorprendió al conductor con detalles de su relación

"Te comés a Papá Noel": Darío Barassi quedó impactado cuando una joven participante le reveló la edad de su pareja

Elizabeth Vernaci y Campi fueron anunciados para MasterChef Celebrity: la lista completa de famosos convocados

Vero Lozano presentó a la conductora y el humorista que serán parte de la próxima temporada del reality de cocina que ya se promociona con un “muy pronto”

Elizabeth Vernaci y Campi fueron anunciados para MasterChef Celebrity: la lista completa de famosos convocados

Impactante revelación de Yanina Latorre: el mensaje de una prostituta que sacudió a La Joaqui tras su ruptura con Luck Ra

La conductora de SQP contó que la cantante recibió un testimonio inesperado y con detalles íntimos sobre el viaje del cordobés a Ibiza antes su separación

Impactante revelación de Yanina Latorre: el mensaje de una prostituta que sacudió a La Joaqui tras su ruptura con Luck Ra

AMÉRICA

Dustin Hoffman recuerda cómo pasó de tener “pocas posibilidades” a convertirse en una estrella de Hollywood aunque nadie apostaba por él

Dustin Hoffman recuerda cómo pasó de tener “pocas posibilidades” a convertirse en una estrella de Hollywood aunque nadie apostaba por él

Freddie: el perro que enseñó a su dueña a ser humana

Los aeropuertos del Reino Unido afrontan otra jornada de interrupciones por un fallo técnico: al menos 177 vuelos fueron cancelados

EE.UU. aprueba US$10 millones para financiar mipymes en Honduras, pero la mitad estará ligada al comercio estadounidense

Protección al consumidor en Panamá detecta incumplimientos durante verificaciones realizadas

MALDITOS NERDS

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Sega cancela Super Game, su proyecto AAA global anunciado en 2021

Street Fighter 6 suma a Arjun, el luchador de yoga que llega en octubre

The Tetris Company rechaza el juego de la Casa Blanca inspirado en ‘Tetris’

Pocketpair actualiza Palworld con dos misiones y más de cien correcciones

DEPORTES

Boca Juniors venció 1-0 al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors venció 1-0 al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lujo de Paredes a lo Riquelme y definición de Merentiel: el gol con el que Boca abrió el marcador ante San Pablo por la Sudamericana

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

La selección argentina Sub-19 confirmó a los convocados para los Juegos Sudamericanos: los jugadores de Boca, River y los “extranjeros”

Un grande de Sudamérica se mete en la pelea por quedarse con Mauro Icardi