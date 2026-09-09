Nora Colosimo recordó su historia de amor con Andrés Nara: “Fue un flechazo en un semáforo”

Nora Colosimo contó que conoció a Andrés Nara hace más de 40 años en un semáforo sobre la avenida Libertador (Video: LAM, América TV)

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Nora Colosimo, exesposa de Andrés Nara, repasó distintos aspectos de la relación que mantuvo con el padre de Wanda Nara durante casi cuatro décadas atrás. En LAM (América TV), la flamante panelista contó cómo fue el inicio del vínculo, los motivos de la separación y el estado actual de su relación con el empresario.

Consultada sobre el momento en que conoció al hombre, la “angelita” describió una escena particular ocurrida hace más de 40 años sobre la Avenida Libertador. “Fue un flechazo en un semáforo”, relató, y explicó que él la siguió con su auto durante varias cuadras de esa avenida hasta llegar a la zona de San Isidro. “Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba”, detalló.

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Nora Colosimo dijo que dejó su carrera como actriz porque Andrés Nara le planteó que debía elegir entre el ambiente artístico y la relación

La panelista precisó además que el vehículo con el que el papá de Wanda y Zaira la abordó ese día era 0 km y correspondía al año 1982. “En esa época la Coupé Fuego era canchera también”, recordó, en referencia a otro modelo de auto de moda en esa década. Según contó, fue el propio Andrés quien, tiempo después, le relató a Pilar Smith los detalles de ese primer encuentro, lo que llevó a la panelista a bromear con que Nara se había “ocupado de investigarla” antes de su relato.

En ese repaso, Nora aclaró una imprecisión que, según explicó, formaba parte del relato de su exesposo sobre su historia. Consultada sobre a qué se dedicaba al momento de conocerlo, remarcó que no venía de un casting de ATC como afirmaba su expareja, sino que trabajaba en el programa Mesa de Noticias, junto a figuras como Cris Morena, Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei. “Hay cosas que Andrés se olvidó ya”, señaló, entre risas del panel.

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Uno de los tramos más comentados giró en torno a la decisión de Nora Colosimo de dejar su carrera como actriz al comenzar la relación con Andrés Nara. Según relató, la exigencia partió directamente de él. “Él me dijo: ‘Este ambiente no, yo para mi mujer esto no quiero. Es o tu carrera o yo’”, contó.

Nora Colosimo sostuvo que la separación con Andrés Nara se vinculó con sus viajes por la carrera de Wanda Nara y con la distancia en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La angelita explicó que se casó con el padre de Wanda y Zaira a los 20 años y que, durante ese período, dejó de lado su actividad profesional para acompañarlo. Sin embargo, remarcó que la separación posterior no se debió a una decisión unilateral de ella, sino que estuvo vinculada a las extensas ausencias que le demandaba acompañar la carrera de Wanda Nara en distintos viajes por el mundo. “Yo no lo dejé a Andrés. A él le parecía que yo viajaba demasiado y él se quedaba solo”, explicó, y agregó que la distancia se profundizó durante un período en el que permaneció siete meses fuera del país por motivos laborales, lo que terminó por desgastar el vínculo matrimonial.

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Frente a la pregunta sobre por qué él no la acompañaba en esos viajes, Nora justificó la ausencia de su expareja en sus responsabilidades laborales. “Porque él tenía agencia de autos y tenía que trabajar”, sostuvo, aunque reconoció que la exigencia de las giras terminó siendo un factor determinante en la ruptura.

Pese al quiebre matrimonial, la panelista remarcó que la relación actual con su exmarido es cordial y que ambos mantienen un vínculo familiar activo. “Con Andrés está todo bien, todos los domingos estamos en familia”, aseguró, y agregó que prefiere no profundizar en detalles sobre la relación posterior de su expareja con Cari Nara, otra de las parejas de Andrés, marcada por denuncias judiciales y un período en el que el empresario estuvo detenido. “Fue raro ese caso porque él estuvo preso”, se limitó a señalar, sin extenderse en el tema.

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