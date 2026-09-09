Noelia Marzol reveló todos los trucos y retoques estéticos que utiliza: “Casi nada es mío”

"No crean nada": Noelia Marzol reveló todos los trucos y retoques a los que puede recurrir una mujer para verse brillante

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Noelia Marzol sorprendió a Mario Pergolini al hablar con total franqueza sobre su imagen y admitir que gran parte de su apariencia responde a distintos recursos estéticos. Durante su participación de este martes, la bailarina explicó que buena parte de lo que se ve en cámara no es natural.

“Yo me saco todo esto y, ¿sabés lo que soy? Casi nada es mío. Estoy toda pintada, me tirás agua ahora y me derrito”, afirmó la bailarina durante su paso por Otro Día Perdido (Eltrece).

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A partir de esa declaración, Agustín “Rada” Aristarán le preguntó a Marzol qué ocurría si la agarraba la lluvia. Noelia respondió que debía cubrirse para evitar que el producto se corriera. “Te tenés que tapar, porque si no te derretís, literalmente vas chorreando color piel”, señaló. También contó que usa un tono especial sobre la piel y explicó que, si transpira, el producto puede dejar marcas visibles.

Las declaraciones provocaron la reacción de Mario Pergolini, que respondió con ironía: “Qué desmotivador todo, para ser nuestra primera cita. Horrenda”. Pese al comentario, Marzol insistió en que prefería mostrarse sincera y no esconder detalles de su rutina.

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En sus redes sociales, Noelia Marzol mostró el resultado de un tratamiento estético para manchas y ojeras y afirmó que el cambio se notó en dos semanas

En ese tramo de la conversación, Pergolini le preguntó qué hacía al llegar a su casa y la bailarina enumeró parte de su rutina. Contó que primero se quita el pelo postizo, que usa como complemento de su cabello natural.

“Tengo pelo, pero es como un extra, porque tampoco es mío. Ves esos pelazos y decís ‘qué bien esta mina, el pelo que tiene’. Mentira. No crean nada”, comentó. Luego agregó que también se retira las pestañas postizas, que, según aclaró, no son completas sino una tira pequeña.

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Más adelante, el conductor le consultó por las uñas. Marzol respondió que tampoco eran naturales y siguió con el tono humorístico del intercambio. “No, las uñas no son mías. Imaginate que tengo que tomar leche todo el día para tenerlas así. Por el calcio”, dijo.

Cuando estaba por explicar cómo se quitaba el producto que usa en la piel, la bailarina recordó una situación que vivió en su casa. Según contó, una mujer que la ayudaba con las tareas domésticas llegó a pensar que tenía un problema de salud al ver cómo quedaba la bañera después de bañarse.

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Noelia Marzol contó que al llegar a su casa se quita el pelo postizo que usa como complemento de su cabello natural (Crédito: José Tety)

“Una vez, una señora que me ayudaba en casa me preguntó si yo tenía una enfermedad porque la bañera quedaba siempre con un color piel feo”, relató. A principios de agosto, la bailarina mostró en sus redes sociales el resultado de un tratamiento estético y aseguró que el cambio en su piel se notó en apenas dos semanas.

“¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición! El cambio es real”, escribió al publicar las fotos, en las que puso el foco en la mejora de manchas y ojeras. Según explicó, decidió exponer el proceso para responder a las consultas que suele recibir sobre su rutina de cuidado personal.

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En la primera imagen se observan marcas más visibles y una zona de ojeras más pronunciada. En la segunda, en cambio, la piel aparece más pareja y con un aspecto más descansado.

La actriz y bailarina precisó que se sometió a un tratamiento para manchas y ojeras y que el resultado que mostró corresponde a los 15 días posteriores al procedimiento. “Hice tratamiento para manchas y ojeras y 15 días después este fue el resultado”, señaló en sus historias.

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Además, agradeció públicamente a la clínica en la que se atendió y sostuvo que su intención fue compartir una experiencia real con quienes siguen de cerca sus publicaciones sobre belleza y bienestar.