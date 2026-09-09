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Una cabaña en la montaña, madera y una tradición familiar: la particular rutina de Erling Haaland para desconectarse

Tras disputar el Mundial de 2026 y arrancar la temporada sin pausa, el noruego contó cuáles son las acciones en soledad que le permiten alejarse de las exigencias que atraviesa su carrera en Inglaterra

Erling Haaland admitió que teme el desgaste físico y mental en el arranque de la temporada con Manchester City tras el Mundial (REUTERS/Sam Navarro)
Erling Haaland admitió que teme el desgaste físico y mental en el arranque de la temporada con Manchester City tras el Mundial (REUTERS/Sam Navarro)
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Erling Haaland comenzó una nueva temporada con el Manchester City con una inquietud que va más allá de los goles y el objetivo de pelear por la Premier League y la Champions League. El noruego admitió que teme sufrir desgaste físico y mental después de un verano marcado por su participación en el Mundial de 2026. En la previa del debut ante Porto, el delantero reveló cómo intenta bajar la intensidad fuera del campo.

Una rutina que, según explicó, le sirve para despejar la cabeza en medio de un calendario cada vez más exigente.

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Vale recordar que, tras su actuación con Noruega en la Copa del Mundo, Haaland tuvo apenas un breve descanso antes de reincorporarse al club inglés. Aunque ya convirtió tres goles en tres partidos en el arranque de la temporada, reconoció que el problema no se limita a la preparación física: la acumulación de encuentros también afecta la recuperación mental de los futbolistas.

La actividad que le permite a Haaland desconectarse del fútbol

En declaraciones recogidas por The Sun, el atacante relató que una parte importante de su tiempo libre transcurre en un anexo de su vivienda, donde se dedica a cortar madera y encender fuego. Allí, según contó, encuentra un espacio de tranquilidad en soledad, lejos de las obligaciones que acompañan su vida profesional.

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Haaland dijo que esa actividad le aporta calma y despeje. “Me da paz mental”, señaló al describir una rutina que mantiene desde hace años. También explicó que observar el fuego forma parte de ese mismo momento de descanso y que esa conexión con un entorno más simple le resulta útil para apartarse, al menos por un rato, de la presión competitiva.

Un hombre con gorra blanca y hacha en mano corta un tronco frente a una estructura de ladrillo con pilas de madera y un cartel de prohibición.
Haaland explicó que corta madera y enciende fuego en su casa para desconectarse del fútbol y encontrar paz mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delantero sostuvo que no se trata de una costumbre reciente ni de una ocurrencia circunstancial. Según recordó, esa práctica está ligada a su infancia en Noruega, donde pasaba tiempo en una cabaña familiar en la montaña. En ese contexto, vinculó la actividad con una tradición doméstica asociada al clima, al aislamiento y a una forma de vida más austera, que ahora reproduce en Inglaterra.

También mencionó una enseñanza de su padre, el exjugador Alfie Haaland, para explicar el valor que le atribuye a esa tarea. Contó que en su casa se repetía una idea simple: la leña “calienta” varias veces, desde el momento en que se corta el árbol hasta que finalmente se quema. Esa referencia familiar aparece, en su relato, como una manera de explicar por qué una actividad física y repetitiva puede convertirse en un mecanismo de descanso mental.

El Mundial y una carga extra en una temporada sin pausa

Las declaraciones de Haaland estuvieron atravesadas por el impacto de la última Copa del Mundo de 2026. El delantero fue una de las principales figuras de Noruega en su primera gran cita internacional y ayudó a su selección a firmar una campaña destacada, que incluyó la eliminación de Brasil antes de la caída por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final.

Una vez terminado el certamen, comenzó otra exigencia. Haaland reconoció que nunca antes había pasado por una temporada enlazada con un Mundial y que todavía está tratando de asimilar todo lo que ocurrió durante los últimos meses.

En ese sentido, advirtió que la falta de descanso real puede tener consecuencias. “También hay que estar mentalmente alerta, y eso no es fácil”, afirmó. Explicó que en otras temporadas solía contar con una pretemporada más estructurada, pero que esta vez regresó sin ese margen habitual de preparación y recuperación.

El Mundial 2026 alteró la preparación de Haaland, que tuvo poco descanso antes de reincorporarse al Manchester City (REUTERS/Dylan Martinez)
El Mundial 2026 alteró la preparación de Haaland, que tuvo poco descanso antes de reincorporarse al Manchester City (REUTERS/Dylan Martinez)

La preocupación no es por la cantidad de partidos, sino por las dificultades de competir casi sin interrupciones todo el año. Haaland señaló que valora jugar seguido, pero el calendario actual deja poco tiempo para recuperar energías y volver con entusiasmo.

Esto no solo afecta al noruego. La expansión de torneos internacionales, giras de pretemporada y compromisos comerciales recargaron la agenda de los clubes europeos. Así, los futbolistas que juegan con sus selecciones inician la temporada con mayor carga física, por lo que deben revisarse descansos, rotaciones y minutos en cancha.

Las cargas en el arranque de la temporada

En Manchester City, el cuerpo técnico ya empezó a contemplar ese desgaste. El nuevo entrenador, Enzo Maresca, decidió no incluirlo en la gira de pretemporada por Asia y permitió que se reincorporara más tarde al trabajo con el plantel. La medida apuntó a reducir el impacto de un verano particularmente intenso para varios jugadores que participaron del Mundial.

Pese a esa preparación recortada, la respuesta deportiva del delantero volvió a ser inmediata. Haaland comenzó la temporada goleando y se mantuvo como la principal referencia ofensiva del equipo. En la antesala del cruce con Porto, su presencia vuelve a concentrar buena parte de la atención por lo que representa dentro del área y por el peso estadístico de su recorrido reciente en Europa.

Los números en la competición continental sostienen ese foco. El atacante suma 57 goles en 58 partidos en Champions, una marca que lo coloca entre los máximos artilleros históricos del torneo a una edad todavía temprana.

Maresca respaldó ese diagnóstico al señalar que los futbolistas necesitan pausas cuando empiezan a mostrar signos de cansancio. El entrenador sostuvo que administrar cargas resulta clave para evitar lesiones y para mantener al plantel en condiciones óptimas a lo largo del curso.

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