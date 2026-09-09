La salud de Mirtha Legrand, internada por un cuadro bronquial: “Está tomando el té con dos amigas”

El conductor se comunicó con su hija, Marcela Tinayre, y contó en vivo novedades sobre la diva (Video: LAM, América TV)

Guardar

Ángel de Brito brindó una actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand durante la emisión de LAM (América TV), en la que confirmó que la diva se encontraba estable y con posibilidades de recibir el alta médica en las próximas horas. El conductor relató que mantuvo una comunicación directa con Marcela Tinayre, hija de la conductora, poco antes del comienzo del programa.

“Hablé con Marcela antes de empezar el programa. Ayer me había contado que los parámetros estaban normales. La situación sigue igual”, explicó de Brito ante sus panelistas al inicio del segmento dedicado a repasar la salud de distintas figuras del espectáculo internadas en este momento. Según detalló, la evolución de la conductora, internada por un cuadro respiratorio, mostraba signos favorables.

PUBLICIDAD

Uno de los datos que aportó el conductor tuvo que ver con la posibilidad de que Legrand reciba visitas dentro del sanatorio. “Por suerte hoy ya pudo recibir visitas. Fueron dos amigas de Mirtha a visitarla”, señaló el periodista, y agregó que Tinayre permanecía junto a su madre desde temprano. De Brito leyó al aire un mensaje que había recibido de la propia Marcela, en el que describía el clima dentro de la habitación: “Acá estoy tomando el té con mamá y con dos amigas. Cada día está un poco mejor. Por suerte solo fue una fuerte bronquitis. Ella está atenta a todo y desde aquí los ve”.

Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio

La información brindada por el presentador se suma a otras actualizaciones difundidas en las últimas horas sobre el estado de la diva de los almuerzos. La internación de la conductora se conoció el lunes, luego de varios días marcados por un cuadro gripal que la había obligado a suspender su actividad televisiva. Su ausencia durante el fin de semana previo ya había generado inquietud entre los televidentes, en especial porque su reemplazo había quedado a cargo de su nieta, Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela atravesaba un estado gripal.

PUBLICIDAD

Ese mismo lunes, el Sanatorio Mater Dei difundió el primer parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico. El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, indicó: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”. El texto agregó que la conductora quedaría internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. El parte también estableció el criterio de comunicación hacia adelante: de no mediar cambios, el sanatorio emitiría un nuevo informe el miércoles, siendo ese el único canal oficial de información sobre el cuadro de la diva.

En paralelo a las declaraciones de Marcela Tinayre, Nacho Viale, nieto de la conductora, había dado su propia versión sobre la salud de su abuela en diálogo con el periodista Luis Bremer, para el programa Desayuno Americano (América TV). Consultado sobre la evolución del cuadro, Viale fue breve y contundente: “Todo en orden por suerte”. Esa misma jornada, ante la consulta de Teleshow, el nieto de la diva había señalado: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”, en una de las primeras reacciones del entorno directo tras la difusión del parte médico oficial.

PUBLICIDAD

"Estoy tomando el té con mamá y con dos amigas. Cada día está un poco mejor. Por suerte solo fue una fuerte bronquitis", aseguró Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

Según pudo saber Teleshow por fuentes cercanas a la conductora, Legrand pasó bien la noche previa a la emisión de LAM y mantuvo comunicación permanente con sus seres queridos, un dato que había llevado tranquilidad en medio de la preocupación generada por su estado de salud. La decisión de internarla respondió a la necesidad de un seguimiento médico más cercano y a la realización de estudios en un ámbito clínico, sin que trascendiera hasta el momento ningún dato que indicara un cuadro de gravedad.

Marcela Tinayre había señalado además, en declaraciones previas a las de este martes, que la tos generaba cansancio en su madre, un detalle que completó el panorama general sobre el cuadro bronquial que motivó la internación. A los 99 años, cualquier novedad sobre la salud de Legrand genera repercusión inmediata dentro y fuera de los medios, dado el lugar que la conductora ocupa en la televisión argentina desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Con la actualización brindada por Ángel de Brito en LAM, el entorno de la diva reforzó el mensaje de tranquilidad sostenido desde el inicio de la internación. De no registrarse cambios en su evolución, el próximo parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei está previsto para el miércoles.