Salud

El desafío que puede aparecer después de una gran pérdida de peso: el exceso de piel

Rozaduras, irritaciones y dificultades para mantener la actividad física son algunas de las consecuencias posibles. Especialistas recomiendan seguimiento médico y evaluar la cirugía reconstructiva tras un período de estabilidad

Un paciente con obesidad en la consulta médica (Europa Press)
Especialistas advierten que, tras una gran pérdida de peso, el descolgamiento cutáneo puede provocar rozaduras, infecciones e impedir actividad física (Europa Press)
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Perder una cantidad significativa de peso es solo una parte del proceso. Lo que viene después —el exceso de piel que queda cuando el cuerpo reduce su volumen— es una consecuencia frecuente, poco comentada, con implicancias físicas y emocionales concretas, según especialistas consultados por Europa Press.

Rozaduras, infecciones, dificultad para hacer ejercicio y una imagen corporal difícil de reconocer son algunas de las realidades que enfrentan quienes lograron su objetivo en la balanza pero encontraron en su piel un nuevo desafío. Joan Fontdevila, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), advierte que gestionar lo que ocurre con el cuerpo tras adelgazar exige planificación, seguimiento médico y expectativas realistas.

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La edad, la genética y el tabaco determinan cuánta piel sobra tras adelgazar

Infografía con ilustraciones sobre el descolgamiento de la piel tras perder peso y bloques de texto explicativos con el logotipo de Infobae.
Una guía explicativa aborda los factores biológicos que influyen en la elasticidad de la piel tras la bajada de peso y las opciones de reconstrucción (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cuerpos reaccionan igual ante una pérdida importante de peso. Según Fontdevila, dos factores tienen un peso especialmente relevante: el tiempo durante el que la persona mantuvo el sobrepeso y la edad en que lo pierde. No es lo mismo una persona de 20 años que baja 20 kilos tras tres años de exceso de peso, que una de 65 que carga con esos kilos durante tres décadas.

“Cuanto más joven eres, más resiliencia tiene tu piel a estos cambios. Normalmente, de joven la piel es más gruesa y elástica”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por Europa Press. La genética, la distribución de la grasa corporal y el grosor natural de cada piel también condicionan el resultado final.

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En las mujeres, los embarazos suman un factor adicional: pueden distender la piel del abdomen de forma considerable, con acumulación de grasa y pérdida de firmeza en esa zona. En los hombres, en cambio, la presencia habitual de vello otorga mayor grosor a la piel, lo que favorece que se contraiga mejor con la bajada de peso.

El tabaquismo también incide de manera directa. Los fumadores tienen una elasticidad cutánea más comprometida, lo que agrava el descolgamiento. A eso se suma la velocidad a la que se pierde el peso: bajar kilos muy rápido, sin una ingesta adecuada de proteínas, implica perder no solo grasa, sino también masa muscular, lo que deja la piel aún más flácida. Por eso, Fontdevila insiste en que cualquier proceso de adelgazamiento debe realizarse con supervisión dietética y médica.

El exceso de piel afecta la vida diaria, no solo la imagen

Un hombre con sobrepeso se encuentra haciendo flexiones de brazos, un ejemplo de ejercicio y entrenamiento. La imagen muestra a un hombre realizando un ejercicio físico, lo que puede ser un indicador de un cambio en su rutina de ejercicios. La obesidad es un problema de salud que requiere atención y cambios en la dieta y el estilo de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas consultados por Europa Press indican que entrenar ayuda a mejorar la masa muscular, pero no retrae de forma suficiente el tejido sobrante tras pérdidas masivas (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema del exceso de piel no se limita a lo estético. Sus consecuencias son concretas y cotidianas. La piel colgante en el abdomen puede generar rozaduras e irritaciones crónicas —una afección conocida como intertrigo— que obligan al paciente a usar cremas y lociones de forma constante, con mayor intensidad en los meses de calor.

Algunos pacientes refieren que el movimiento de la piel suelta durante la actividad física directamente les impide correr. “Hay pacientes que comentan que no pueden correr porque notan el aleteo de la piel que les golpea al hacerlo”, describió el especialista. La limitación, entonces, no es solo visual: afecta la capacidad de mantener los hábitos que hicieron posible la pérdida de peso.

El médico menciona además una situación que aparece en la consulta con cierta frecuencia: hay pacientes que reconocen sentirse mejor consigo mismos antes de adelgazar, cuando la piel todavía estaba tensa. “El exceso de piel tras un adelgazamiento no solo representa un problema estético, sino también funcional”, remarcó Fontdevila. Esa realidad subraya cuánto importa preparar al paciente —física y emocionalmente— antes de iniciar un proceso de pérdida de peso drástica.

La cirugía reconstructiva es la única solución real, pero exige tiempo y estabilidad

Una mujer adulta se para sobre una balanza de pie con reloj analógico en un consultorio. Un médico con bata blanca observa la balanza y sostiene un portapapeles.
La cirugía reconstructiva puede ser una opción tras adelgazar mucho, pero los especialistas recomiendan esperar al menos 12 meses sin variaciones relevantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en mayo de 2026 en la revista Plastic and Reconstructive Surgery, que analizó 15 estudios con 7.339 pacientes, confirmó que la cirugía de contorno corporal tras una pérdida de peso masiva mejora de forma significativa la calidad de vida en dimensiones físicas, psicológicas, sexuales y sociales. El trabajo también encontró que quienes no accedieron a la cirugía reportaron menor satisfacción corporal y mayor carga emocional vinculada al exceso de piel.

Ante pérdidas masivas de peso, las tecnologías disponibles hoy no logran recuperar la piel por vía no quirúrgica. El ejercicio puede fortalecer la musculatura, pero no resuelve el descolgamiento cutáneo. “A veces ni el ejercicio es suficiente. Tu musculatura estará más firme, pero la piel va por otro lado”, sostuvo Fontdevila.

La cirugía reconstructiva es, en esos casos, la alternativa concreta. Se trata de intervenciones que el presidente de la SECPRE califica como “bastante agresivas para el cuerpo”: dejan múltiples cicatrices y demandan un cambio real en los hábitos de vida. Sin embargo, no ponen en riesgo la vida del paciente si se realizan en el momento adecuado. Los especialistas recomiendan esperar al menos un año de peso estable antes de someterse a cualquier intervención reconstructiva.

La planificación, en definitiva, es la clave de todo el proceso. Adelgazar es el primer paso; recuperar una piel funcional y una imagen corporal satisfactoria puede requerir años de seguimiento. Cuanto antes se integre esa perspectiva al tratamiento, mejores son los resultados.

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