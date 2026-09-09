Cómo se organiza un GP de Fórmula 1: cuánto cuesta, los secretos del negocio y los millones de ganancia

La Fórmula 1 es uno de los máximos eventos deportivos masivos a nivel mundial (REUTERS/Claudia Greco)

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Organizar un Gran Premio de Fórmula 1 amerita un trabajo que no permite descanso y que demanda toda una temporada. Apenas termina la carrera ya se está pensando en la cita del siguiente año. Son más de 20 mil las personas involucradas en un evento para albergar a casi 100 mil espectadores diarios y que es seguido por millones en todo el mundo. El impacto económico lo amerita y para conocer detalles Infobae habló con Alan Adler, el responsable del Gran Premio de San Pablo desde 2021.

Luego del último Gran Premio en Argentina, disputado el 12 de abril de 1998 con el triunfo de Michael Schumacher con la Ferrari, el faro en Sudamérica quedó en manos de Brasil que desde 1973 tiene carreras puntuables de forma ininterrumpida, salvo en 2020 por la pandemia de COVID-19. En ese momento Adler apareció para lograr la continuidad del evento luego de la salida del anterior promotor, Tamas Rohonyi. Desde hace 36 años que el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, se convirtió en la única sede del vecino país luego de compartir el evento con Río de Janeiro en el extinto Autódromo Jacarepaguá entre 1973 y 1980. El escenario paulista estuvo ausente una década y tras su reforma, cuyas obras fueron recomendadas por Ayrton Senna, volvió a recibir a la F1 en 1990.

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Adler afirmó que “inmediatamente después de que termina el Gran Premio, hacemos una reunión de balance en la que analizamos todos los puntos fuertes, positivos y negativos, y ya empezamos a trabajar en la planificación para el próximo año, pensando qué podemos mejorar, qué salió bien, qué salió mal”. A partir de ese balance se proyecta lo que vendrá y el lunes 10 de noviembre de 2025 comenzó el trabajo para el Gran Premio de este año que será del 6 al 8 de noviembre próximo.

Un tema clave es la infraestructura y la empresa de Adler trabaja de forma conjunto con el Estado de San Pablo, que solventa la mayor parte del evento y por eso desde 2021 el Gran Premio comenzó a llevar el nombre de la capital paulista. “Se construyeron nuevas tribunas llamadas París; fue un proyecto de dos años y medio hasta hacerlo realidad. Entonces, hay ciertas cuestiones más de infraestructura, que requieren una planificación más larga, grandes obras y demás. Pero lo que es más software, lo que son más estructuras temporales, lo que es más seguridad, la cuestión del tránsito, la cuestión de la logística”, describió.

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La presencia de Franco Colapinto promueve que viajen miles de argentinos al vecino país (REUTERS/Amanda Perobelli)

Sobre el esquema de financiamiento del evento, Adler explicó que el modelo utilizado en todo el mundo por la F1 implica que la ciudad, el estado o el país anfitrión debe pagar la tarifa (o fee) a Formula One Management (FOM), que es la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1. “Nosotros, como promotores, que tenemos que montar todo este circo aquí, estas estructuras gigantes, estamos a cargo con las entradas que comercializamos para poder afrontar las inversiones que tenemos que hacer para preparar todo esto”, detalló.

¿Cuánto cuestan las entradas para el GP de San Pablo? Según el sitio oficial de la F1, los sectores económicos que aún están disponibles para la edición de este año, rondan los 850 dólares. Un lugar premium, 2.700 dólares. Los valores son para los tres días de actividad. Los tickets vuelan con casi un año de anticipación y los ingresos más baratos oscilaron los 500 dólares para todo el fin de semana.

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El promotor evitó precisar el monto de la tarifa que San Pablo abona a la FOM por recibir el evento. “No hablamos de valores”, respondió ante la consulta directa sobre esa cifra. Este medio pudo averiguar que al ser una sede histórica y por su permanencia, los promotores y el Estado Paulista asumirían un canon anual de 25 millones de dólares. Buenos Aires tendría un fee que oscilaría los 35 a 40 millones de dólares por año, también en un contrato de un lustro.

Consultado sobre el vínculo contractual entre la ciudad y la categoría, Adler confirmó que el acuerdo vigente se extiende hasta 2030 y que no existe una fecha establecida para iniciar una eventual renovación. “En 2025 renovamos hasta 2030. La conversación para extender el vínculo puede darse en cualquier momento”, precisó.

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El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos es la sede fija en Brasil desde 1990 (REUTERS/Jean Carniel/Pool)

Un evento de estas característica no se debe ver como un gasto si no como una inversión en cuanto a lo genera una carrera de F1. Sobre el impacto económico de la carrera para la ciudad, Adler aportó cifras concretas. “El año pasado, 1.960 millones de reales (380 millones de dólares)”, aseveró. Se trata de un monto que triplica los 125 millones de dólares que se habrían asumido en último contrato por cinco años firmado con FOM. En cuanto a la generación de empleo, el promotor indicó que “el evento produce 20 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. Las cifras son públicas. Obviamente es una inversión que tiene un retorno muy importante para la ciudad, para el estado”, agregó.

Adler se refirió también al contexto regional en el que se desarrolla el Gran Premio de San Pablo, marcado por el interés de otras ciudades sudamericanas en sumarse al calendario de la Fórmula 1, como Buenos Aires donde se está reformando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. “Sé que Buenos Aires está renovando el autódromo y, obviamente, creo que hoy hay muchas ciudades que quieren la F1; es un producto maravilloso y existe esa tradición en Argentina, que ya tuvo la carrera”. Consultado sobre la posibilidad que Argentina vuelva a recibir a la F1, afirma que “creo que es muy positivo para el automovilismo en la región sudamericana; es saludable”.

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Consultado sobre la presencia de miles de argentinos en el Gran Premio de San Pablo por Franco Colapinto, confirmó que la afluencia de público argentino es habitual. “Vienen muchos argentinos”, dijo, al tiempo que destacó las similitudes entre el público de ambos países. “Los argentinos son como los brasileña, apasionados. Es muy bueno”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que otras plazas, como países de Oriente Medio o Estados Unidos, ofrezcan condiciones económicas más favorables y desplacen a San Pablo del calendario, Adler remarcó que esa definición no depende de su rol como promotor local. “Creo que, bueno, no es una pregunta para mí, es una pregunta para la Fórmula 1. Yo soy el promotor aquí, y San Pablo fue elegida por la Fórmula 1; nosotros promovemos el evento”, sostuvo. Aunque esgrimió un detalle para que esta región pueda mantenerse en el calendario: “Para ser un mundial, tiene que estar en prácticamente todos los continentes”.

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Alan Adler está a cargo de la carrera de F1 en Brasil desde 2021

El promotor consideró, no obstante, que la presencia de América del Sur resulta relevante para la construcción de un calendario global equilibrado. “Para que el calendario de la F1 sea un calendario global completo, la región de América del Sur es muy importante. No tiene sentido concentrar” las carreras en pocos continentes, planteó.

Adler, de 62 años, es un ex deportista olímpico y representó a su país en vela en la clase Flying Dutchman, de dos tripulantes, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992, al tiempo que cultivaba el espíritu competitivo que lo convirtió en un exitoso hombre de negocios. “Durante muchos años no competí a nivel profesional, sino amateur”, aclaró. “Participé en tres Juegos Olímpicos y en algunos Campeonatos Mundiales. Me convertí en Campeón Mundial de la Clase Estrella y gané una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Tuve una gran carrera”.

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Trabajó 14 años en la industria automotriz debido a que su familia era dueña de empresas. Se recibió de economista y comenzó a incursionar en otros negocios. Se convirtió en promotor y recordó que “trabajé mucho con deportes, ya hice todos los que pueda imaginar: con la UFC, con la NBA, la PGA y con la ATP. Entonces, en grandes eventos deportivos aquí en Brasil, en la mayoría estuve involucrado”. Adler también es promotor del MotoGP en su país, que este año retornó a Brasil y lo hizo en Goiania.

En dos meses el gran circo visitará nuevamente la capital paulista e Interlagos se vestirá de gala. Pese a los petrodólares de las sedes de Medio Oriente y de cómo se potenció Estados Unidos con tres fechas, Brasil es -por ahora- la única fecha sudamericana. Sus promotores privados como el Estado lograron mantener el evento durante más de 50 años y Argentina debe tomarlo como referencia en su plan de recuperar la fecha.

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