ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 7

ANSES definió el cronograma de pagos de septiembre de 2026 según la terminación del DNI y fijó las fechas para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales

Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Decreto 274/2024, que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El aumento de septiembre se calculó a partir del índice de julio.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el 17 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 7 cobrarán el 25 de septiembre de 2026.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 7 cobrarán el 17 de septiembre un total de $498.633,20 con bono de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobrarán el 17 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

PUBLICIDAD

La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 7 tendrán acreditado el pago el 21 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

PUBLICIDAD

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 7 recibirán el pago el 15 de septiembre.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

PUBLICIDAD

La Asignación Prenatal con DNI terminado en 7 se paga el 15 de septiembre en ANSES, mientras que la Asignación por Maternidad comienza el 10 de septiembre para todos los DNI

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

PUBLICIDAD

Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 7 cobrarán el 11 de septiembre. El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

PUBLICIDAD

Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 7 se cobran el 11 de septiembre en ANSES por un total de $370.043,24, y la Prestación por Desempleo Plan 1 se paga el 25 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 7 cobrarán el 25 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD