Los memes que dejó la victoria de Boca ante San Pablo por la Sudamericana: Merentiel, Jagger Herrera y Velasco, los elegidos

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El triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante San Pablo en la Bombonera, por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, generó una ola de humor en las redes sociales. El gol de Miguel Merentiel y las actuaciones de varios futbolistas se convirtieron en el centro de las publicaciones que circularon entre los hinchas del Xeneize.

Uno de los memes más compartidos apuntó al delantero uruguayo tras su definición individual a los 51 minutos. La cuenta parodia Mago Xeneize (@Mago_Xeneize) publicó una imagen del ex delantero brasileño Ronaldo Nazário acompañada por el simple texto “Merentiel”, en referencia al peinado similar entre ambos jugadores.

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La gran actuación de Facundo Herrera también quedó reflejada en el humor futbolero. El usuario Agua de bidón (@tienegatorade) ironizó con una publicación titulada “el bolsillo de Jagger”, en alusión al defensor xeneize con una imagen de un teléfono, una billetera y una foto de Calleri, el delantero que prácticamente no contó con situaciones y fue reemplazado en el complemento.

En la misma línea, la cuenta kosca (@mirkscalise) compartió un video con la frase “El Jagger Herrera cada vez que lo encara un brazuca” con una señora disparando de su escopeta, mientras que Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) sumó otra publicación con la leyenda “El partido de Jagger Puyol Herrera”, acompañada de una imagen del ex futbolista español Carles Puyol.

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La conducción de Leandro Paredes en el mediocampo del Xeneize también encontró su lugar entre las publicaciones. El usuario Bostero (@Volve10Riquelme) escribió “Jerarquía absoluta la de Leandro Paredes” junto a una fotografía del volante sonriente con la camiseta de Boca. Otro posteo, de la cuenta Disco (@CaviarMarolio), rescató un video de un pase del mediocampista con la frase “El pase sin tocarla de Paredes”, ilustrado con una imagen de archivo del ex entrenador Alfio Basile durante una conferencia de prensa, con la frase “¡Tenés que cerrar el estadio! Los genios hacen eso”.

El usuario LucasCABJ (@12_lucas_cabj) resumió el sentimiento futbolero con una publicación que enumeró cuatro puntos, entre ellos: “Ganó Boca”, “Mojó la bestia”, “Calleri no va a jugar la vuelta” y “Paredes es el mejor jugador de América después de Messi”, acompañado de una imagen de un trofeo dorado.

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El ingreso y la actuación de Alan Velasco también motivó comentarios entre los hinchas. La cuenta Pawf (@Valen73279356) publicó una fotografía del jugador en pleno partido con la frase “Se despertó la bestia Velasco”, en referencia a su condición física.

Entre las publicaciones también aparecieron alusiones cruzadas con la selección argentina. La usuaria Mar (@tae_bolita) compartió una imagen del entrenador Scaloni llorando durante una conferencia de prensa con la frase “Aranda hermanito lo que te extraño”, en relación a la lesión del juvenil Aranda que lo sacó de la competencia para lo que resta de la temporada. Otra publicación, de la cuenta oficial parodia Boca Juniors SE (@PadreBostero), mostró una imagen de un futbolista con las manos en el rostro y el texto “Los pibes cada vez que la toca Belmonte”, en referencia al mediocampista que tuvo un flojo encuentro.

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El próximo capítulo de la serie se disputará el martes desde las 21:30, hora de Argentina, en el estadio Morumbí de Brasil, donde Boca buscará sellar su clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

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