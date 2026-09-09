El régimen iraní reforzará el uso obligatorio del hiyab en las universidades y las advertencias en las calles sobre la vestimenta

Una mujer iraní vestida con un chador negro sostiene un cartel del Líder Supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khameneí, en una imagen del 2 de abril de 2026 (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

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Las autoridades del régimen iraní preparan una directiva para reforzar el uso obligatorio del hiyab en universidades, una medida que vuelve a colocar a los campus en el centro de la disputa entre las autoridades de la república islámica y las mujeres que desafían las restricciones sobre la vestimenta.

El anuncio llegó antes del cuarto aniversario de la muerte bajo custodia de Mahsa Jina Amini, un caso que impulsó las protestas de Mujer, Vida, Libertad y modificó la presencia de mujeres sin velo en los espacios públicos de Teherán y otras ciudades.

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Saeed Karami, subdirector de asuntos culturales y políticos de la Oficina del Representante del Líder Supremo en las Universidades, afirmó que el texto ya fue elaborado y que los ministerios de Ciencia y Salud lo emitirán próximamente. La futura norma buscaría regular la vestimenta en la mayoría de las universidades y facultades de medicina bajo supervisión de esas carteras. Karami no precisó la fecha de entrada en vigor ni detalló las sanciones o disposiciones que contendrá. “Las regulaciones vigentes sobre el hiyab son muy buenas”, declaró Karami a la agencia semioficial Mehr. El funcionario sostuvo que solo requieren una revisión más amplia.

Consultado sobre la posibilidad de que las instituciones recibieran una “carta sobre el hiyab”, Karami corrigió la definición. “Directiva” era, a su juicio, el término adecuado para describir el documento que se prepara.

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El funcionario anticipó que la decisión pretende evitar situaciones de confrontación dentro de los establecimientos. “Desde luego, no seremos testigos de los incidentes violentos que a veces vemos en las calles de las universidades”, dijo Karami a Mehr, sin explicar a qué episodios se refería.

Manifestantes cantan en una vigilia por Mahsa Amini, la mujer que murió bajo custodia policial, en el vestíbulo de la Universidad Tecnológica Khajeh Nasir Toosi en Teherán, Irán, en esta captura de pantalla de un vídeo de las redes sociales publicado el 26 de octubre de 2022 y obtenido por REUTERS (REUTERS/Archivo)

La iniciativa aparece mientras legisladores, clérigos y sectores cercanos al gobierno reclaman una aplicación más dura de las normas de vestimenta. La exigencia se concentra en la Ley del Hiyab y la Castidad, que permanece paralizada pese a los pedidos de sus promotores.

El diputado ultraconservador Mohammad-Taghi Naghd-Ali acusó a la administración del presidente Masoud Pezeshkian de haber cedido en esa discusión. También definió el velo obligatorio como uno de los “fundamentos de la revolución”. La ley no avanzó después de que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ordenó al Parlamento no promulgarla. La decisión fue revelada el año pasado por el presidente legislativo, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Muchos interpretaron esa orden como una señal de cautela ante el riesgo de que una aplicación rígida reavivara protestas. Las movilizaciones de 2022 se extendieron tras la muerte de Amini, detenida por la policía de moralidad.

En las últimas semanas, los indicios de una nueva campaña se multiplicaron en distintas provincias. El comandante de la Guardia Revolucionaria en Khorasan del Norte anunció la reactivación de grupos que advierten verbalmente a las mujeres sobre su vestimenta.

También hubo concentraciones progubernamentales en Qom, Birjand e Isfahán. Los asistentes reclamaron que las autoridades hagan cumplir con mayor rigor la obligatoriedad del hiyab.

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Estudiantes asisten a una ceremonia con motivo del Día Nacional del Estudiante en la Universidad de Teherán, en Teherán (Irán), el 7 de diciembre de 2022 (WANA vía REUTERS)

El medio Iran International informó el mes pasado que las autoridades clausuraron al menos 42 comercios en 17 ciudades durante tres semanas. Entre los locales afectados había cafés, restaurantes, tiendas y clubes deportivos señalados por presuntas infracciones a las normas islámicas y al código de vestimenta.

En ese sentido, el canal de noticias iraníes indicó que los cierres, las advertencias judiciales y la presión económica ganaron lugar como herramientas de control. Esa estrategia redujo la dependencia de las patrullas policiales masivas que operaban antes de las protestas. Aun así, reportes desde distintas ciudades señalaron el regreso de advertencias en la vía pública y de actividades de patrullaje. El refuerzo de los controles muestra que la respuesta oficial combina mecanismos administrativos, judiciales y presencia en las calles.

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Las universidades tienen un antecedente particular en la aplicación de estas políticas. Durante las protestas de Mujer, Vida, Libertad, los campus fueron puntos de movilización y muchas estudiantes se quitaron el velo en público como forma de desafío al Estado.

En abril de 2023, el Ministerio de Ciencia comunicó que las universidades podían negar servicios educativos, de bienestar y de otro tipo a las alumnas que incumplieran las reglas sobre el hiyab. Luego, algunas estudiantes quedaron fuera de los campus, fueron citadas ante comités disciplinarios o perdieron el acceso a residencias universitarias. En determinados casos, también recibieron suspensiones o expulsiones.

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En la Universidad de Teherán, las autoridades desplegaron mujeres formadas en seminarios para supervisar la vestimenta de los estudiantes. En otras instituciones, alumnos denunciaron que les tomaban fotografías, registraban sus carnés o les impedían entrar por su ropa.

Una tendera espera a los clientes en una tienda de hiyab (REUTERS/Archivo)

La Universidad Tecnológica Amir Kabir de Teherán atravesó una protesta estudiantil en 2024. Los alumnos boicotearon las clases después de informes que señalaban que más de 200 estudiantes habían sido apartados del campus por la aplicación más estricta del código.

También surgieron denuncias de presiones en la Universidad Islámica Azad del Norte de Teherán. Este año, el grupo estudiantil Basij de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán protestó por la presencia de alumnas sin velo en un acto con funcionarios del Ministerio de Ciencia.

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Pese a las campañas oficiales, muchas mujeres continúan sin hiyab en calles, cafeterías, centros comerciales y otros lugares públicos. Esa conducta persiste como una forma de desobediencia civil nacida durante las protestas de 2022.