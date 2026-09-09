Sociedad

Incendio en Misiones: desplegaron un operativo para combatir el avance del fuego en la reserva Campo San Juan

El fuego se detectó en la reserva de Santa Ana y las condiciones meteorológicas complicaron las tareas de contención en una zona cercana a líneas de alta tensión

El avance de las llamas en la Reserva Campo San Juan derivó en un operativo conjunto con brigadistas, bomberos y asistencia federal (Agencia Federal de Emergencias)

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El incendio en Campo San Juan, en Misiones, concentró este martes un operativo por tierra y aire luego de que las llamas avanzaran sobre un sector de la reserva y obligaran al despliegue de brigadistas, bomberos y un avión hidrante. El foco fue detectado por la tarde en el área protegida, ubicada en jurisdicción de Santa Ana, y las condiciones meteorológicas complicaron las tareas de contención.

El incendio comenzó en un sector de pastizales y fue advertido alrededor de las 14.30. En una primera etapa intervinieron trabajadores del área protegida y dotaciones de bomberos de Santa Ana, pero el cuadro se volvió más complejo por la acción del viento, que favoreció la propagación del fuego hacia dos sectores ubicados a unos 1.000 metros del acceso al parque.

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Esa expansión llevó las llamas hasta una zona cercana a líneas de alta tensión. Frente a ese escenario, el operativo fue reforzado con personal especializado para intentar contener el foco dentro del área ya afectada e impedir que atravesara los cortafuegos hacia otros sectores de la reserva.

En paralelo con el despliegue provincial, la AFE informó en redes sociales que dispuso el envío de un avión hidrante turbohélice con capacidad superior a 3.000 litros para apoyar las tareas de combate del incendio. El organismo también indicó que movilizó un vehículo 4x4 con personal de apoyo de la Coordinación Regional y que mantenía en apresto a la Brigada Nacional NEA para una eventual ampliación del operativo.

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Incendio en la Reserva Campo San Juan, en Santa Ana
Incendio en la Reserva Campo San Juan, en Santa Ana

La participación de recursos nacionales se sumó al trabajo de la Brigada Provincial del Plan de Manejo del Fuego, con base en Apóstoles, que fue incorporada para reforzar la respuesta en tierra. El avión realizó varias descargas de agua sobre las áreas comprometidas con el objetivo de reducir la intensidad del fuego y facilitar el avance de las cuadrillas.

En su mensaje, la agencia nacional recordó que la Reserva Campo San Juan es gestionada en forma conjunta por la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Misiones. Ese dato ubica al incendio dentro de un área de administración compartida y explica la rápida articulación entre equipos locales, provinciales y federales.

El operativo en Campo San Juan fue reforzado con apoyo aéreo y personal especializado (Agencia Federal de Emergencias)

Hasta el momento, la superficie alcanzada por el fuego no fue cuantificada de manera oficial. El parte difundido por el Ministerio de Ecología señaló que el foco afectó pastizales y pequeños arbustos, sin precisar todavía la extensión total dañada.

Incendios en Misiones afectaron casi 80 hectáreas

La Dirección de Bomberos de la Policía de Misiones desplegó el domingo múltiples operativos por incendios de malezas en distintos municipios, con una superficie afectada cercana a 80 hectáreas.

Uno de los mayores despliegues se registró en el barrio Porvenir I, en Posadas, donde un incendio de grandes dimensiones avanzó sobre unas 25 hectáreas de terreno y bañados. Allí trabajaron durante siete horas 20 efectivos, con seis unidades de ataque y cisternas, junto con Bomberos Voluntarios y personal de manejo del fuego.

El objetivo central fue frenar el avance de las llamas hacia sectores como el Campus Universitario, la Estación de Transferencia, el Mercado Central y la Unidad Penal IV. El fuego fue extinguido sin que alcanzara viviendas, estructuras ni plantaciones.

Otro de los focos de mayor magnitud se registró en Santo Pipó, donde las llamas afectaron alrededor de 50 hectáreas de malezas y residuos de cosecha de pino en el Lote 24. En ese punto trabajaron 14 bomberos policiales, con apoyo de voluntarios de Gobernador Roca y Corpus, además de maquinaria agrícola utilizada para abrir cortafuegos.

El fuego avanzó sobre un sector de pastizales de Campo San Juan
El fuego avanzó sobre un sector de pastizales de Campo San Juan

Las primeras actuaciones, atribuyeron el inicio del incendio a un factor humano. A ese caso se sumaron otras intervenciones menores en Garupá, donde se quemó media hectárea de malezas, y sobre la ruta provincial 104, donde bomberos de Santa Ana lograron evitar que un incendio de banquina alcanzara un pinar cercano.

También se informó un episodio en Jardín América, donde una motocicleta que habría sufrido un desperfecto mecánico se incendió dentro de un eucaliptal. El fuego se extendió a media hectárea y el vehículo quedó destruido.

En el marco de estos operativos, el Ministerio de Ecología remarcó que el riesgo de incendios no depende únicamente de las altas temperaturas. Según indicó, la combinación de viento y vegetación seca puede acelerar el inicio y la propagación del fuego.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades figuran no arrojar colillas ni fósforos encendidos en zonas con vegetación, evitar quemas en jornadas ventosas y mantener despejados los alrededores de viviendas, galpones y otras instalaciones. También se pidió avisar de inmediato a los organismos competentes ante la detección de humo o llamas.

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