Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos

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Dos civiles murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque con drones rusos contra el puesto fronterizo de Starokozache, en la frontera de Ucrania con Moldavia. Según informó este miércoles el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, durante la noche del martes, drones enemigos atacaron el puesto de control de la carretera internacional.

El mandatario regional señaló que las víctimas se encontraban cerca del paso fronterizo. “Lamentablemente, se han registrado víctimas entre los civiles que se encontraban cerca del puesto de control: según la información preliminar, dos personas fallecieron y tres resultaron heridas”, precisó.

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El ataque dañó la infraestructura de la terminal y zonas aledañas, donde se registraron incendios. La Guardia Fronteriza ucraniana suspendió el tránsito de personas y vehículos por ese cruce, ubicado a unos 500 kilómetros al sur de Kiev. La parte moldava recibió una notificación sobre el cierre temporal del puesto de Starokozache

Un auto recientemente destruido por un bombardeo ruso en Odesa (Servicio de Emergencias de Ucrania)

Una mujer de 70 años murió tras un ataque combinado masivo de Rusia contra la región de Mykolaiv, que destruyó una vivienda de dos plantas y un garaje en la ciudad de Mykolaiv, informaron los servicios de emergencia ucranianos.

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de la víctima entre los escombros. Un hombre de 66 años ingresó en un hospital con heridas de gravedad moderada.

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Otras tres personas recibieron atención médica, entre ellas un adolescente de 15 años. En el lugar del impacto se produjo un incendio que afectó una superficie de 120 metros cuadrados y que los bomberos extinguieron.

Los equipos de emergencia también acudieron a otros sectores de la ciudad por incendios en un centro comercial, una cafetería y una base de transporte.

Un edificio destruido por un ataque combinado masivo de Rusia contra la región de Mykolaiv (Servicio de Emergencias de Ucrania)

Las defensas aéreas de Rusia derribaron 596 drones ucranianos durante la noche, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. La cartera indicó que las unidades de defensa interceptaron y destruyeron los aparatos entre las 20:00 del martes y las 8:00 de este miércoles, hora de Moscú.

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El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la guerra en Ucrania termine cuanto antes durante una conversación telefónica reportada por el Kremlin. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov explicó que el inquilino de la Casa Blanca vinculó el final del conflicto con la posibilidad de restablecer plenamente las relaciones entre Washington y Moscú. Los mandatarios también abordaron la situación militar, los intercambios de prisioneros y las gestiones de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ushakov indicó que los presidentes evaluaron de forma positiva el viaje que ambos enviados realizaron durante el fin de semana a Moscú y Kiev, donde mantuvieron contactos con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, conversa con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, celebrada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, Alaska (EEUU), el 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según el Kremlin, Putin expuso a Trump cuáles serían las medidas que Estados Unidos podría adoptar para ayudar a poner fin a los combates. Los enviados de la Casa Blanca habían planteado la posibilidad de retomar reuniones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, aunque Ushakov no se pronunció sobre ese formato.

El asesor sostuvo que el mandatario norteamericano considera que un acuerdo abriría “perspectivas impresionantes y de gran alcance” para recuperar los vínculos bilaterales, incluidos los intercambios comerciales y económicos. “Donald Trump está muy interesado en que se logre un avance decisivo durante su presidencia”, afirmó Ushakov.

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Putin respaldó ese enfoque y transmitió a Trump su evaluación de la situación en el frente. El mandatario ruso también sostuvo que Rusia no mantiene planes hostiles contra Europa, de acuerdo con el Kremlin.

Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de continuar con los intercambios de prisioneros. Ushakov calificó la conversación como fructífera y señaló que Trump y Putin acordaron seguir en contacto y hablar nuevamente por teléfono si fuera necesario.

(Con información de AFP)