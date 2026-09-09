Anunciaron Avenida Brasil 2, la continuación de la exitosa telenovela: cuándo se estrena

El canal anunció la continuación del culebrón que en Argentina emite Telefe (Video: Rede Globo)

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Avenida Brasil 2 ya tiene luz verde y TV Globo confirmó que la secuela del éxito brasileño se estrenará en 2027, lo que termina con meses de rumores sobre el regreso de una de las telenovelas más emblemáticas de los últimos años y la más exitosa de la televisión brasileña.

El anuncio fue realizado este martes 8 de septiembre a través de las redes oficiales de la emisora, que eligió un video para comunicar la noticia. En la pieza se ve una computadora con distintas carpetas en pantalla hasta que se abre la correspondiente a “Avenida Brasil”, donde finalmente se revela el año previsto para el esperado regreso.

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TV Globo confirma el estreno de Avenida Brasil 2 para 2027 (TV Globo)

Con esta publicación, el canal brasileña confirmó de manera formal la continuidad de una ficción que en 2012 se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil y luego multiplicó su repercusión en el resto de América Latina. Incluso en la actualidad Telefe la tiene en su grilla dentro del bloque de Historias de corazón que conduce Virginia Lago en las tardes del canal. Apesar de ser una repetición, que en el país se dio por primera vez en diciembre de 2013, el culebrón consigue meterse entre los programas más vistos de la TV argentina y liderar en su franja.

Si bien TV Globo todavía no difundió información sobre la trama ni detalló qué figuras del elenco original estarán en esta nueva etapa, sí dejó establecido que la segunda temporada llegará a la pantalla el año próximo.

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"La telenovela que paró Brasil está de vuelta", anunciaron en TV Globo sobre el regreso de Avenida Brasil

La versión original de Avenida Brasil fue una de las producciones más exitosas de la televisión brasileña. Su historia, atravesada por traiciones, venganzas y personajes que rápidamente se volvieron masivos, logró instalarse también fuera de su mercado de origen. Por eso, la confirmación de esta segunda parte de la telenovela volvió a poner a la novela en el centro de la conversación entre los seguidores del género y entre quienes recuerdan el impacto que tuvo su primera emisión.

Hasta ahora, TV Globo no informó la fecha exacta del debut ni avanzó con detalles sobre el argumento de los nuevos capítulos. Tampoco oficializó de forma completa quiénes integrarán el elenco de esta continuación. De todos modos, el regreso ya fue confirmado oficialmente y la secuela empieza a posicionarse como uno de los anuncios televisivos de mayor repercusión de cara a 2027.

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Adriana Estevez en su rol de la villana Carmia de Avenida Brasil

A principios de agosto, cuando todavía no existía una confirmación oficial por parte de TV Globo, Cauã Reymond ya había hablado públicamente sobre la posibilidad de una segunda temporada de Avenida Brasil. El actor brasileño, que interpretó a Jorgito en la novela original, fue entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), el ciclo de Vero Lozano, y allí reconoció que alrededor del proyecto ya circulaban conversaciones concretas.

Durante esa entrevista, el actor que encarnó a Jorgito se mostró entusiasmado con la chance de retomar la historia y aseguró: “No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos”. En la misma aparición televisiva, además, dio a entender que el regreso de la ficción no era solo un rumor sin sustento. “Están hablando mucho, hay una posibilidad de una continuación”, afirmó.

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El intérprete fue entrevistado por el ciclo de Vero Lozano donde habló del éxito del culebrón y los rumores de una segunda parte (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

El actor también se permitió jugar con el futuro de los personajes más recordados de la trama. En ese sentido, imaginó cómo podría seguir la historia de Jorgito y Nina (Débora Falabella), y volvió sobre el perfil de una de las grandes villanas de la novela. “Jorgito seguro está casado con Nina y Carmiña (Adriana Esteves) se debe vengar. Es muy mala”, comentó entre risas, en una intervención que rápidamente alimentó la expectativa de los fanáticos.

En la misma charla, Reymond hizo referencia a Max (Marcello Novaes), otro de los personajes centrales de la historia. “No tenemos más a Max, que está muerto, pero me gusta la idea de un fantasma, tiene profundidad hablar con el fantasma de mi papá”, señaló con humor.

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