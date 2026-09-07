Salud

Verduras de hoja verde: cuáles son las 6 opciones con más aporte nutricional

La evidencia relevada por organismos especializados ubica a estos alimentos entre los más densos en micronutrientes dentro de los patrones dietarios recomendados

Una bolsa de tela blanca llena de espárragos, brócoli, coliflor y verduras de hoja verde sobre un fondo gris.
Las verduras de hoja verde concentran vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las verduras de hoja verde concentran una combinación de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que las convierte en una pieza clave dentro de una dieta equilibrada.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura las incluyen entre los alimentos asociados a patrones de alimentación más saludables y a una menor incidencia de enfermedades no transmisibles.

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Ilustraciones de berro, kale, espinaca, algas marinas, rúcula y acelga dispuestas con textos informativos y el logotipo de Infobae.
La variedad de vegetales ayuda a mejorar la calidad nutricional de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones internacionales sobre dieta coinciden en aumentar el consumo de frutas y hortalizas, grupo en el que las hojas verdes ocupan un lugar relevante por su densidad nutricional.

En esa línea, un artículo de Vogue reunió seis variedades que suelen aparecer entre las más citadas por su aporte de micronutrientes. La evidencia institucional disponible permite ordenar sus principales características sin salir de los datos publicados.

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1. El berro

Berros frescos, verdura nutritiva y saludable, rica en vitaminas y minerales, ideal para ensaladas y recetas ligeras, antioxidantes y fibra - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El berro aporta vitamina K, vitamina A, vitamina C, luteína, zeaxantina y calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El berro figura con frecuencia entre las hojas de mayor densidad nutricional. Según el texto citado por Vogue, una porción aporta el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina K, además de vitamina A y vitamina C.

La National Institutes of Health de Estados Unidos señala que la vitamina K interviene en la coagulación y en la salud ósea. Mientras que la vitamina C participa en la síntesis de colágeno y en funciones antioxidantes.

El artículo también menciona luteína, zeaxantina y calcio. La OMS sostiene que una dieta rica en vegetales contribuye a mejorar la calidad general de la alimentación. El berro puede incorporarse en ensaladas, sopas frías o preparaciones trituradas, de acuerdo con las formas de consumo que recoge el medio.

2. El kale

Snack saludable de chips de kale y kale frito, opciones de alimentación sana y crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El kale contiene polifenoles, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El kale aparece en la lista por su contenido de polifenoles, flavonoides, vitamina C y beta-caroteno. En este caso, se subraya la presencia de antioxidantes que suelen asociarse con la protección celular.

También recomienda cortar las hojas más firmes antes de sumarlas a ensaladas, un uso culinario que ayuda a integrarla a comidas habituales.

3. La espinaca

Olla oscura con espinacas verdes hirviendo sobre una parrilla con fuego y humo ascendiendo, con el fondo desenfocado.
La espinaca ofrece nutrientes con bajo aporte calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca es presentada como una alternativa de bajo aporte calórico y alta concentración de nutrientes. El texto destaca vitaminas A, E, C y K, además de beta-caroteno, clorofila, potasio y calcio.

La OMS y FAO incluyen a las hortalizas de hoja entre los alimentos que pueden ayudar a diversificar la dieta y elevar la ingesta de micronutrientes esenciales.

Vogue añade que su perfil nutricional se vincula con la salud de la piel, ojos y corazón. Esos nutrientes, en especial la vitamina A, la vitamina C y el potasio, tienen funciones reconocidas por instituciones sanitarias en procesos del organismo como la visión, respuesta antioxidante y equilibrio celular.

4. Las algas marinas

algas, algas comestibles, alga, alimento-VisualesIA
Las algas marinas incorporan vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos omega-3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las algas marinas forman parte del listado por su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. Se señala además la presencia de colágeno, magnesio y omega-3, y menciona su relación con la función tiroidea e intestinal.

La OMS reconoce la importancia de los micronutrientes y de los ácidos grasos en una dieta equilibrada. Aunque su incorporación depende del contexto alimentario de cada población.

Entre los usos mencionados aparecen las hojuelas de nori sobre ensaladas o cereales y el wakame en sopas. La FAO ha descrito a las algas comestibles como alimentos presentes en distintas tradiciones culinarias y con aporte de minerales. Aunque advierte que su composición puede variar según la especie.

5. La rúcula

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La rúcula combina vitaminas A, C y K con calcio, potasio, hierro y vitaminas del grupo B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rúcula es descrita como una hoja de sabor intenso que contiene antioxidantes, vitaminas A, C y K, calcio, potasio, hierro y vitaminas del grupo B.

Esta variedad ayuda a la digestión y a reponer minerales. Más allá de esas menciones, el dato verificable central es su aporte de nutrientes, que explica su presencia habitual en ensaladas y otras preparaciones en crudo.

6. La acelga

Acelga fresca con hojas verdes y tallos rojos y blancos en un plato de cerámica sobre una tabla de madera. Un cuchillo con gotas de agua está a la izquierda.
La acelga destaca por su concentración de vitamina A y vitamina K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga integra la selección por su concentración de vitaminas. Según el artículo, aporta la totalidad de la ingesta diaria recomendada de vitamina A y duplica la de vitamina K.

Los National Institutes of Health detallan que la vitamina A participa en funciones vinculadas con la visión, sistema inmunitario y distintos tejidos. Mientras que la vitamina K resulta clave para procesos fisiológicos relacionados con la coagulación y la salud ósea.

También se menciona magnesio, un mineral presente en numerosos alimentos vegetales. La inclusión de acelga en comidas cotidianas amplía la variedad dentro del grupo de hojas verdes. Un aspecto que organismos internacionales consideran relevante para mejorar la calidad nutricional de la dieta.

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