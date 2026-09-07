La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK: “Bomba y bomba” (Reuters)

Guardar

La Joaqui y Tiago PZK siguen dando que hablar luego de que se conocieron nuevos datos sobre un presunto romance, en medio del cruce público que la cantante mantiene con Luck Ra tras la ruptura de la pareja. La versión tomó fuerza en los últimos días a partir de imágenes y comentarios difundidos en redes sociales, donde ambos artistas fueron vinculados por distintas apariciones juntos. En ese contexto, Yanina Latorre sumó nueva información y aseguró que el acercamiento entre los dos no sería reciente.

Según contó la panelista en sus redes sociales, ya circulaban señales del vínculo entre la cantante y el rapero antes de que el tema estallara públicamente. Entre esos indicios, mencionó una salida en la que habrían sido vistos junto a las hijas de la cantante en el Ecoparque. La conductora de SQP (América TV) también señaló que el músico compartió imágenes grabadas desde la casa de la artista, un dato que volvió a alimentar las versiones sobre la relación.

PUBLICIDAD

"Estuvieron encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba", lanzó Yanina Latorre (Instagram)

Sin embargo, la información más fuerte que sumó habla de un fin de semana que los artistas pasaron juntos en una exclusiva casa boutique de campo. “Hace unas semanas estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”, lanzó, filosa con su estilo habitual.

De acuerdo con su relato, los artistas permanecieron en el lugar con un perfil bajo y evitaron mostrarse juntos en publicaciones. La periodista sostuvo que, mientras él subía contenido por separado, ella también publicaba desde el mismo sitio, aunque sin exhibirse en compañía.

PUBLICIDAD

La conductora de SQP dio detalles del encuentro en el campo que habrían tenido los artistas

La repercusión creció cuando Luck Ra se pronunció en redes sociales y aludió de manera directa a la situación. En su mensaje, afirmó que le dolía seguir siendo relacionado con esa historia y deslizó que su expareja estaba saliendo desde hacía un tiempo con un examigo suyo.

Esa intervención pública terminó de instalar el tema y profundizó la tensión entre ambos artistas. Hasta ese momento, las versiones sobre La Joaqui y Tiago PZK se movían principalmente en el terreno de las especulaciones y los posteos de cuentas dedicadas al espectáculo. Frente a la polémica, La Joaqui sostuvo que la relación con Luck Ra terminó hace dos meses y remarcó que la decisión no partió de ella. En ese marco, rechazó cualquier sospecha de infidelidad y buscó despegar el nuevo vínculo de una superposición con su relación anterior.

PUBLICIDAD

l sugestivo video de Tiago PZK, después del escándalo con Luck Ra y La Joaqui: “Te gustan villeros”

Además, durante una entrevista en Luzu, la cantante habló sobre cómo ciertas letras de sus canciones generan interpretaciones sobre su vida personal. Allí aseguró que nunca engañó a ninguna de sus parejas, aunque sí dijo haber atravesado situaciones de infidelidad en relaciones pasadas.

Por su parte, Luck Ra respondió con un comunicado en el que afirmó que su amor y su respeto por la artista “siempre” fueron verdaderos y negó haberla engañado. Su publicación, además, funcionó como una confirmación indirecta de las versiones que la vinculan con Tiago.

PUBLICIDAD

Este domingo Tiago PZK se mostró cantando el fragmento de una canción propia que fue leída como una indirecta en medio del conflicto entre la artista y el cordobés. La frase “te gustan villeros”, incluida en el video que subió a sus redes, reactivó las versiones sobre su cercanía con la cantante.

La Joaqui y Tiago PZK quedan vinculados por versiones públicas sobre una supuesta relación sentimental

El cruce tomó fuerza después de que el cuartetero aludiera públicamente a la relación entre su expareja y un “exgran amigo”, en referencia a Tiago. A partir de ese mensaje, el vínculo entre ambos artistas quedó expuesto en redes y programas de espectáculos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, La Joaqui respondió con un descargo en el que cuestionó que se hicieran públicos aspectos de su vida privada. Además, sostuvo que con Tiago PZK mantiene “una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente” de su relación con el cantante cordobés.