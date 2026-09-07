Diputados avanzará esta semana con el tratamiento de los proyectos de morosidad tras la presión de la oposición

UIA y CAME expusieron en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para avanzar con el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad y establecer un cronograma de dictámenes. En esta puja, los bloques disidentes a La Libertad Avanza (LLA) lograron imponerse y convocaron a una sesión para esta semana y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

A solo una semana de que LLA rechazó el debate en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

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Sin embargo, diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes sobre proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

Más de 6 millones de usuarios del sistema financiero se encuentran en situación de vulnerabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de intentar dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a la problemática de la morosidad.

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“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

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La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. “Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”, aseguró.

El diputado libertario Santiago Pauli (Instagram)

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo”. “Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”, consideró.

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El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

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