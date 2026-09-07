Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo busca clasificarse por primera vez para los cuartos de final del Us Open (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

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Francisco Cerúndolo, luego de dar el golpe en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, el US Open, frente al estadounidense Taylor Fritz, número 6° del mundo, y clasificarse por primera vez a los octavos de final del certamen neoyorquino, vuelve a presentarse este lunes frente al belga Alexander Blockx. El partido podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN y el canal de streaming de Disney+. El partido está programado para el segundo turno de la Arthur Ashe, a partir de las 14:00 (hora argentina).

Cerúndolo, la mejor raqueta sudamericana, pudo darse un gran gusto en el Abierto de los Estados Unidos: jugar por primera vez en la cancha más grande del mundo del circuito de tenis, la Arthur Ashe, que cuenta con una capacidad para 23.771 espectadores. Luego de estar dos sets abajo y caminar por la cornisa, el argentino fue valiente, no bajó los brazos, pudo vencer a su mente ante los pensamientos negativos para transformarlos en positivos y terminó sellando uno de los triunfos más importantes de su carrera ante Fritz, finalista en Flushing Meadows en 2024.

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“La lucha siempre tenía que estar, es algo que me caracteriza. Fue un partido durísimo donde él creo que arrancó muy bien. La verdad que yo no estaba cómodo, pero él estaba jugando la verdad que muy bien pegándole muy fuerte. El haber ganado me da energía e ilusión para lo que viene”, fuero las palabras del hermano mayor de los Cerúndolo al culminar su encuentro ante el californiano.

Antes de ganarle la batalla a Fritz, el argentino debutó venciendo al austríaco Filip Misolic (537°) y, en la segunda vuelta, venció al alemán Jan-Lennard Struff (44°).

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Francisco Cerúndolo derrotó en la tercera ronda del Us Open al estadounidense Taylor Fritz (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)

Fran buscará sumarse a la lista de sus compatriotas que alcanzaron cuartos de final en la historia del US Open está encabezada por Juan Martín del Potro, con seis apariciones en esa instancia (2008-2009, 2012 y 2016-2018), seguido por Guillermo Vilas, con cuatro (1975-1977 y 1982). Detrás aparecen David Nalbandian (2003 y 2005), Diego Schwartzman (2017 y 2019), Alejo Russell (1942 y 1945) y Guillermo Coria (2003 y 2005), cada uno con dos cuartos de final en su haber, mientras que Mariano Zabaleta (2001) y Juan Ignacio Chela (2007) completan la nómina con una participación cada uno en esa fase del torneo.

Del otro lado de la red estará Blockx, una de las promesas del tenis belga de 21 años. Ex número 1° del mundo junior, el tenista viene protagonizando una temporada de ascenso: ingresó al Top 100 en marzo de este año y alcanzó su mejor ranking histórico, el puesto 32, en julio, después de disputar su primera final ATP Tour en Estoril, actualmente ocupa la posición 34.

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El salto de calidad quedó confirmado en el Masters 1000 de Madrid, donde alcanzó por primera vez los cuartos de final y las semifinales de un torneo de esta categoría, tras vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°), y al defensor del título, el noruego Casper Ruud (20°). De esta manera, se convirtió en apenas el tercer semifinalista belga de un Masters 1000, detrás de David Goffin (317°), que lo hizo cinco veces, y Christophe Rochus, que alcanzó una semifinal.

El europeo ya había mostrado su proyección en 2025, cuando clasificó al Next Gen ATP Finals y llegó a la final, cayó ante el estadounidense Learner Tien (15°). Este año, además, debutó los cuadros principales de los cuatro Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el Us Open, respectivamente.

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El belga Alexander Blockx será el rival de Francisco Cerúndolo en los octavos de final del Us Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

El camino de Blockx a los octavos de final fue vencer en la primera ronda al chileno Tomás Barrios Vera (144°), en segunda ronda al argentino Marco Trungelliti (83°) y, en la tercera fase, dio una de las sorpresas del Abierto de Nueva York al superar al italiano Flavio Cobolli, número 6° del escalafón.

El único duelo entre ambos registra una victoria de Blockx sobre Cerúndolo en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid 2026.