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El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

En una publicación de Instagram, el humorista recordó a su padre al cumplirse un mes de su fallecimiento. La foto del hombre en la costa con la que acompañó sus palabras

Turco Naim volvió a Argentina
El actor compartió en Instagram una foto frente al mar y unas palabras cargadas de emoción sobre la presencia que todavía siente
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El Turco Naim dedicó un mensaje a su padre a través de sus redes sociales al cumplirse un mes de su fallecimiento. “Parece mentira que haya pasado un mes. Te siento cerca, papi. Cada momento me estás guiando”, escribió el actor en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía en la que se lo ve a su padre frente al mar.

El posteo, difundido en su cuenta oficial, sumó en pocas horas cientos de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores. En el texto, el humorista profundizó sobre la conexión que siente con su padre pese a su ausencia física: “Creo que te fuiste para estar directamente cuidándome. Siempre tuviste la palabra justa. Aun hoy cuando no estás, te pienso”.

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El Turco Naim recordó a su padre en Instagram al cumplirse un mes de su muerte y escribió: “Me estás guiando”
El Turco Naim recordó a su padre en Instagram al cumplirse un mes de su muerte y escribió: “Me estás guiando”

La imagen que acompañó el mensaje muestra al hombre mayor, con anteojos de sol y un abrigo oscuro, en un paisaje costero de acantilados. La postal, de tono íntimo, contrasta con el perfil habitualmente distendido que Julio Mario Sibara, verdadero nombre del comediante, suele mostrar en sus redes sociales.

Este nuevo capítulo personal se suma a un año de exposición mediática para el actor, que en las últimas semanas habló públicamente sobre distintos aspectos de su vida privada. En su paso este sábado por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, Naim se refirió a los desafíos que atravesó tras su separación de Emilia Attias, ocurrida en mayo de 2024 después de casi dos décadas juntos y una hija en común, Gina.

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A tres años de su separación con Emilia Attias, el Turco Naim contó cómo fue atravesar la soltería luego de casi dos décadas en pareja (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Durante esa entrevista, el actor relató con humor las dificultades de adaptarse a la vida en soltería luego de tantos años en pareja. “Es lindo estar en pareja... Cuando uno está casado magnifica la soltería. Decís, esa gente vive en Mónaco. Y después te das cuenta de que, cuando te quedás solo, ya no es Mónaco, es Berazategui”, bromeó ante Kusnetzoff.

El Turco también reconoció que los primeros meses tras la ruptura fueron especialmente difíciles en lo cotidiano. “Yo no sabía ni vestirme. Me vestía y decía, ¿estará bien como estoy vestido? Preguntaba y no había nadie a quien preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba”, admitió el actor, quien calificó su propia conducta de “demasiado dependiente” durante los años de matrimonio.

Con el correr de los meses, el actor encontró una nueva rutina que le permitió reconstruir su cotidianidad. “Ahora estoy bien, tranquilísimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas, te levantás a la mañanita, soy papá soltero”, relató en el ciclo, en referencia a su rol como padre de la hija que tiene con la actriz.

En diálogo con José María Listorti en Blender at night, el actor reconstruyó los comentarios y prejuicios que enfrentó en su vínculo de casi 20 años con la actriz (Video: Blender at night/ Blender)

No fue la primera vez que el humorista habló en público sobre su vida personal. En julio, en una entrevista con José María Listorti en Blender at Night, había recordado el hostigamiento que sufrió durante su relación con Attias, motivado por los comentarios sobre la diferencia de atractivo físico que algunas personas de su entorno le señalaban. “El otro día me lo dijo un tipo, estoy contento de que te separaste. Le digo, ¿porque me ves mejor? No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda”, contó en esa oportunidad.

En esa misma charla, Naim describió situaciones incómodas que debió enfrentar en fiestas y eventos por la exposición que le generaba su relación con la actriz. “Siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería propasar y bueno, alguno se habrá ido con un par de cachetazos”, relató entre risas, aunque reconoció que no siempre resultó sencillo manejar esas situaciones.

El mensaje dedicado a su padre se conoció apenas días después de la difusión de esas declaraciones sobre su vida sentimental, y añadió una dimensión más personal a un período que el actor atraviesa entre la reconstrucción de su vida cotidiana y la exposición pública de distintos aspectos de su historia familiar.

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