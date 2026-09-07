Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

El mayor hit de Gilda

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La historia de una canción puede quedar atada a su éxito o abrir una puerta hacia la vida de quien la escribió. Con “No me arrepiento de este amor”, ocurrió lo segundo: el tema que Gilda grabó en 1994 terminó convertido en una de las piezas centrales de su repertorio y en una clave para leer parte de su biografía, desde su salida de la docencia hasta su consolidación como figura de la cumbia argentina.

Miriam Alejandra Bianchi -su verdadero nombre- había nacido el 11 de octubre de 1961 en Buenos Aires y antes de dedicarse a la música trabajó como maestra jardinera. Hace exactamente 30 años (el 7 de septiembre de 1996), con solo 34 años, la cantante moría en un accidente vial en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, cuando viajaba hacia el norte de Entre Ríos.

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Su ingreso al circuito tropical fue tardío en relación con otros artistas del género y estuvo ligado a una decisión personal que modificó su vida profesional y familiar. En ese tránsito quedó inscripta “No me arrepiento de este amor”, incluida como apertura de Pasito a pasito con… Gilda, su tercer disco, editado en 1994.

La icónica imagen de Gilda con una corona de flores, del fotógrafo Silvio Fabrykant, fue la portada de su disco "Corazón valiente"

La canción aparece en una etapa en la que la cantante ya había dejado atrás su formación y su trabajo fuera de los escenarios para concentrarse en su carrera artística. El tema quedó asociado a una ruptura de pareja y al conflicto que provocó su decisión de abandonar la docencia para apostar por la música. Ese marco personal ayuda a explicar por qué el título y la letra quedaron ligados, con el tiempo, a la imagen pública de la artista.

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Un resfrío decisivo

Gilda cantando en Crónica TV

Una de las versiones más citadas sobre el origen puntual de la canción la aportó Juan Carlos “Toti” Giménez, músico, productor y ex pareja de la cantante, quien aseguró que “No me arrepiento de este amor” fue compuesta solo por Gilda y que la intérprete se la dedicó a él. También explicó que ambos compartían buena parte del trabajo de producción, aunque en este caso ella no quiso atribuirle coautoría.

Giménez relató además que el productor José “El Cholo” Olaya no estaba convencido de incorporar el tema al repertorio grabado. Según su testimonio, la canción se registró cuando Olaya se encontraba en Perú, una decisión que con el paso del tiempo terminó siendo decisiva dentro de la carrera de la artista. En ese mismo relato añadió otro dato sobre la sesión de grabación: Gilda estaba resfriada y por eso, en uno de los pasajes, el arreglo de teclado ayudó a reforzar la voz principal.

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La trayectoria de “No me arrepiento de este amor” no fue lineal. La canción encontró una primera recepción fuerte fuera de Argentina, en especial en Bolivia y Perú, donde Gilda desarrolló presentaciones y apariciones televisivas. Acá, en cambio, el reconocimiento masivo llegó más tarde.

Ese recorrido modificó el lugar del tema dentro de su discografía. Tras la muerte de la cantante en 1996, el álbum volvió a circular y la canción ganó una difusión mucho más amplia en radios, televisión y pistas de baile. Entre 1997 y 1998 alcanzó una alta popularidad hasta quedar fijada como una de las composiciones más identificadas con su nombre. La expansión posterior también incluyó apropiaciones fuera del circuito tropical, como la versión de Attaque 77, editada en 1998.

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El clásico de Gilda, por Ataque 77

La fuerza simbólica de la canción no depende solo de su estribillo o de su circulación popular. También se relaciona con el modo en que la vida de Gilda fue narrada después de su muerte. Como lo explicó Natalia Oreiro, quien la interpretó en el cine, al definir a la cantante como “una mujer que tuvo que luchar contra muchos prejuicios sociales, culturales y familiares”. Esa descripción se integró a la lectura pública de su carrera.

La figura de Gilda quedó asociada a una artista que modificó su destino en la adultez, en un ambiente musical dominado en gran medida por hombres y con fuertes barreras para las mujeres dentro de la cumbia de los años noventa. En ese marco, “No me arrepiento de este amor” pasó a leerse también como una afirmación personal vinculada con una elección de vida, más allá de la dimensión sentimental que expone su letra.

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Antes de convertirse en una referencia del género tropical, Miriam Alejandra Bianchi desarrolló una vida ajena al circuito artístico profesional. La transición hacia la música se produjo cuando respondió a una búsqueda para integrar una banda, paso que la llevó a insertarse en un ambiente que terminaría dándole proyección propia. Con el tiempo construyó un repertorio que la volvió reconocible dentro de la cumbia argentina, con canciones que siguieron circulando después de su muerte.

Con el paso de los años, Gilda figura fue rodeada por expresiones de devoción popular y por la creencia de que realizó milagros, algo que alimentó su condición de mito dentro de la cultura argentina. Su nombre siguió presente en reediciones, homenajes, versiones y en la película Gilda, no me arrepiento de este amor, estrenada en 2016.

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Vida de película

Natalia Oreiro interpretó a Gilda en el cine

La elección de Gilda, no me arrepiento de este amor como nombre de la película biográfica confirmó hasta qué punto esa composición había pasado a condensar una parte sustancial de su recorrido. El film, protagonizado por Natalia Oreiro, retomó el vínculo entre vida privada, vocación artística y conflicto personal que distintos relatos atribuyeron al origen del tema.

El clásico de Gilda, por Natalia Oreiro

A más de tres décadas de su lanzamiento, “No me arrepiento de este amor” sigue funcionando como una puerta de entrada inevitable a la historia de Gilda.

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La canción resume una etapa de cambio, expone las tensiones de su camino hacia la música y se mantiene como la pieza que mejor acompaña la persistencia de su figura en la memoria popular.