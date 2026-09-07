Sociedad

Se esperan heladas en el AMBA: hasta cuándo seguirá el frío polar

Hoy, será el día de mayor rigor térmico con una mínima de 5 °C y heladas en el interior bonaerense, aunque la circulación del sector norte tomará el control desde el miércoles

Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)
Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)
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La ola de frío polar que descargó sobre el país durante el fin de semana continpua: la masa de aire antártico que recorrió el país de sur a norte dejó el terreno preparado para heladas generalizadas en el inicio de la semana, con mínimas muy por debajo de los valores normales para la época. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes será el día de mayor rigor térmico del período, aunque las bajas temperaturas no durarán mucho.

Para Buenos Aires, el pronóstico para este lunes muestra una máxima de 14 °C y una mínima de 5 °C, con cielos que alternarán entre nubosidad parcial durante la mañana y mayor claridad hacia la tarde y la noche. Las condiciones de viento del sur, combinadas con la baja nubosidad nocturna, favorecerán el enfriamiento radiativo del suelo y la formación de heladas en distintos puntos del área metropolitana y el interior bonaerense. Los vientos se ubicarán en el rango de 13 a 22 km/h.

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De hecho, gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, al igual que algunas zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo este lunes.

Mientras tanto, este martes, la ciudad registrará una máxima de 16 °C y una mínima de 7 °C, con un perfil similar al del lunes aunque con una leve recuperación térmica. El cielo seguirá despejado o con nubosidad escasa durante la mañana, y las tardes y noches continuarán frías.

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A partir del miércoles, la circulación atmosférica comenzará a girar hacia el sector norte, proceso que marcará el punto de inflexión de la semana. La máxima para ese día ascenderá a 19 °C con una mínima de 10 °C, y la probabilidad de lluvia sigue en cero. Sin embargo, el cambio de dirección del viento ya se hace perceptible en los pronósticos: se registrarán ráfagas del sector noreste de entre 13 y 22 km/h en la mañana, que pasarán a 22 a 31 km/h hacia la tarde, con ráfagas de hasta 42 a 50 km/h.

SMN 06/09/2026
El viento del sur, combinado con baja nubosidad nocturna, favoreció el enfriamiento radiativo del suelo y la formación de heladas en el área metropolitana y el interior bonaerense

El jueves profundizará esa tendencia alcista. Buenos Aires llegará a una máxima de 20 °C con mínima de 12 °C, y en las franjas matutinas y nocturnas la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0 y 10%. El viento del norte, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h durante la tarde y hasta 42 a 50 km/h en las horas siguientes, consolidará el ascenso térmico.

Para el viernes, la máxima descenderá levemente a 15 °C con mínima de 12 °C, y la probabilidad de lluvia repuntará: entre 0 y 10% durante la mañana y la tarde. Los vientos rotarán nuevamente, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h.

El sábado, último día del período cubierto por el pronóstico, la temperatura volverá a caer y el termómetro tocará los 13 °C y tendrá con mínima de 8 °C. De igual forma, no se esperan lluvias para toda la jornada.

Este comportamiento en dos tiempos —frío intenso los primeros días, recuperación hacia el cierre de la semana— es consistente con lo que anticipa el modelo europeo ECMWF para el período. Según Meteored, la anomalía semanal de temperatura del ECMWF evidencia el dominio de condiciones más frías de lo normal sobre gran parte de Argentina, con diferencias negativas de entre -2 °C y -4 °C respecto de la climatología en el centro y norte del país. El medio advierte que esa anomalía no implica persistencia del frío durante toda la semana, sino que refleja el peso de los primeros días sobre el promedio del período.

SMN 06/09/2026
Mapa de alertas publicado por el Servicio Meteorológico Nacional

En simultáneo, rige una alerta por vientos fuertes en la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Lo mismo rige para el oeste de Córdoba y San Luis.

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