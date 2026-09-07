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Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

La conductora respondió una pregunta en Instagram y habló de las imágenes íntimas que tiene en su celular

Wanda Nara contó que subió a OnlyFans todas las fotos hot que le enviaba a Mauro Icardi para evitar filtraciones
Wanda Nara contó que subió a OnlyFans todas las fotos hot que le enviaba a Mauro Icardi para evitar filtraciones
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Wanda Nara utilizó la casilla de preguntas de sus historias de Instagram para responder cuál es la foto más provocativa que guarda en su galería personal. Ante la consulta de un seguidor, la conductora reveló que ya subió a la plataforma de contenido para adultos todas las imágenes íntimas que en su momento le envió a Mauro Icardi, su expareja y padre de sus hijas.

“Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, escribió la empresaria en respuesta a la pregunta sobre el contenido más subido de tono que atesora.

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La conductora explicó en Instagram que prefirió monetizar en OnlyFans su archivo de imágenes íntimas
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La decisión de la conductora de monetizar ese archivo personal generó de inmediato repercusión entre sus seguidores, que interpretaron la jugada como una estrategia de marketing digital, aunque también circularon lecturas vinculadas a la relación que Wanda Nara mantiene con Icardi, marcada por sucesivos conflictos judiciales y mediáticos desde la separación de la pareja.

La historia con la confesión sobre las fotos íntimas se sumó a una serie de intercambios que la conductora sostuvo con sus seguidores a lo largo de la jornada, en los que abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional. Consultada por la organización de su rutina familiar, la empresaria detalló la distribución actual de sus hijos: “Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”, escribió, en referencia a Maxi López, padre de sus tres hijos varones, y a Icardi, padre de sus dos hijas menores.

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Wanda Nara detalló cómo se organiza la rutina familiar con sus hijos entre Maxi López y Mauro Icardi
Wanda Nara detalló cómo se organiza la rutina familiar con sus hijos entre Maxi López y Mauro Icardi

En otra de las consultas, un usuario le expresó su interés por saber si retomaría su carrera musical, a lo que la conductora respondió de manera escueta: “No, música por ahora no. Tengo otros proyectos pendientes”. La pregunta hacía referencia a una faceta artística que la conductora exploró en el pasado y que, según su propia respuesta, quedó relegada frente a otras actividades laborales.

El regreso de MasterChef Celebrity, ciclo que la conductora encabeza en la pantalla de Telefe, también apareció entre las inquietudes de sus seguidores. Ante la pregunta sobre la fecha de estreno del programa, la presentadora respondió con entusiasmo: “Yo muy pero muy. Falta muy poco, menos de lo que imaginan”, sin precisar todavía una fecha exacta de emisión.

Wanda Nara anticipó que falta poco para el regreso de MasterChef Celebrity en Telefe, aunque no dio fecha de estreno
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Otro de los intercambios giró en torno a un comentario sobre el parecido físico entre la conductora y su hija mayor. Un seguidor le escribió: “Impresiona lo idéntica que es a vos, preciosas las tres”, a lo que Nara contestó con afecto: “Y hace mucho no la ven, está igualita, muy, muy igual a mí”.

La conductora compartió también una imagen de su cocina, en la que se la observa junto a distintos integrantes de su entorno familiar en un almuerzo informal, tras la consulta de un usuario que le pidió mostrar ese espacio de su casa. En otra historia, ante la pregunta de un seguidor sobre su destino en una salida nocturna, Nara respondió de forma escueta: “A un lugar que me encanta con amigos”, sin dar mayores precisiones sobre el lugar ni la compañía.

La empresaria descartó por ahora su regreso a la música y afirmó que tiene otros proyectos pendientes
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El conjunto de historias, que combinó la revelación sobre el contenido de OnlyFans con detalles de su rutina familiar y laboral, se dio en medio de un contexto de exposición mediática constante para la conductora, que en los últimos días también protagonizó especulaciones en redes sociales por otras publicaciones vinculadas a Icardi. Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la difusión del material íntimo mencionado por su expareja.

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