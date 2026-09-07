Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (REUTERS)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo por la noche que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino de Medio Oriente y del pueblo judío”, al tiempo que señaló que su Gobierno está decidido a continuar con las operaciones contra Irán.

Netanyahu realizó estas declaraciones durante un brindis del Gobierno israelí con motivo de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y afirmó que Israel es ahora más fuerte que nunca mientras sus enemigos son más débiles.

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El primer ministro también vinculó las operaciones contra Irán con el objetivo de provocar la caída de su régimen. En ese sentido, afirmó que Israel está “decidido a hacerlo”.

“Junto con Estados Unidos, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros. Hemos eliminado bombas atómicas y misiles balísticos de nuestras órbitas y hemos atacado con gran contundencia el eje iraní”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro sostuvo además que Israel mantiene su disposición a responder ante posibles ataques de sus adversarios.

“Estamos decididos a defendernos; estamos decididos a atacar a nuestros enemigos”, afirmó Netanyahu, quien agregó que, aunque Irán y los demás enemigos de Israel no atacan al país en este momento, pueden “cometer un error” y “sufrir un golpe que ni siquiera imaginan”.

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“Junto con Estados Unidos, logramos grandes avances al eliminar una amenaza existencial que se cernía sobre nosotros", afirmó Netanyahu (AP)

Netanyahu también dirigió una advertencia específica a Irán. “No se metan con nosotros. Sabemos unirnos en tiempos difíciles, y actualmente es la potencia más poderosa de Oriente Medio”, afirmó.

Durante su discurso, el primer ministro dedicó además parte de sus palabras a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a las fuerzas de seguridad del país. “Desde aquí, quiero bendecir a los heroicos soldados de las FDI y a las fuerzas de seguridad que trabajan incansablemente. Estamos eliminando terroristas las 24 horas del día, en el Líbano, en Gaza y en Judea y Samaria”, afirmó.

Netanyahu cerró su intervención con un mensaje por el Año Nuevo judío y expresó sus deseos para el próximo período. “Que este año y sus maldiciones terminen, y que comience un año lleno de bendiciones, bendiciones mayores que las que jamás hayamos tenido. ¡Feliz Año Nuevo al pueblo de Israel!”, concluyó.

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Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah

El Ejército de Israel ordenó este lunes de madrugada a los residentes de Deir Zahrani, en el sur del Líbano, abandonar una zona específica ante un ataque contra una instalación de Hezbollah, después de denunciar el lanzamiento de un dron explosivo contra sus fuerzas.

En un mensaje difundido en árabe, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que “la actividad terrorista de Hezbollah obliga a las IDF a actuar con fuerza contra ella” y advirtieron que quienes permanezcan en el área estarán expuestos a un riesgo.

El Ejército israelí indicó que su objetivo es una “instalación terrorista de Hezbollah”, aunque no precisó si el lanzamiento del dron causó heridos entre sus soldados. Poco después, el canal de televisión libanés Al-Manar, vinculado a Hezbollah, informó sobre ataques aéreos israelíes contra Deir Zahrani.

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Israel ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano (REUTERS/ Ali Hankir)

La advertencia se produjo un día después de que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, pidiera a Estados Unidos y a la comunidad internacional que intervengan para detener los ataques israelíes contra territorio libanés.

El Ejército israelí también había emitido con anterioridad su primer aviso de evacuación en el Líbano en un mes. En esa ocasión, ordenó a los residentes de las inmediaciones de un edificio situado en Arab Salim abandonar el lugar antes de un ataque contra un sitio que las fuerzas israelíes identificaron como una instalación de Hezbollah.

El Líbano quedó involucrado en la guerra más amplia de Medio Oriente en marzo, después de que Hezbollah atacara Israel en respaldo de Irán, su principal aliado. Israel respondió con ataques aéreos y una incursión terrestre en territorio libanés, que, según las autoridades de Beirut, causaron más de 4.300 muertos.

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La violencia disminuyó después del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto regional, alcanzado en junio, y del posterior acuerdo marco entre Israel y el Líbano, también firmado ese mes.

Pese a la reducción de los enfrentamientos, las fuerzas israelíes mantienen posiciones dentro de una “zona de seguridad” autodeclarada, de unos 10 kilómetros de profundidad en territorio libanés a lo largo de la frontera.