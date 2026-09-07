Opinión

Nuevo León: la carta fuerte de Morena

La transformación del estado exigirá una gran alianza con México

Nuevo León México
Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Nuevo León
Guardar

La mejor carta de Morena para ganar Nuevo León es el liderazgo y los resultados de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra primera mandataria federal.

La Presidenta no estará en la boleta estatal, por supuesto, pero su liderazgo, su estilo de gobierno y la confianza que ha construido entre los nuevoleoneses serán el principal punto de referencia cuando lleguen los tiempos electorales de 2027.

PUBLICIDAD

Los estudios de opinión recientes coinciden: la Presidenta es la figura política con mayor respaldo en Nuevo León. Su popularidad está por encima de cualquier actor de Nuevo León, incluida la del gobernador Samuel García y de quienes legítimamente buscan encabezar la defensa de la transformación en el estado.

Nuevo León México
La transformación de Nuevo León exige una alianza con México

Ese dato contiene una oportunidad y una advertencia. La oportunidad es evidente: existe una mayoría que reconoce en la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo capacidad, honestidad, serenidad y resultados. La advertencia es que esa confianza no se transfiere automáticamente a cualquier liderazgo por el simple hecho de pertenecer a Morena.

La ciencia política ha estudiado el llamado “efecto de arrastre”: la capacidad de un liderazgo nacional exitoso para fortalecer a su partido y a sus representantes locales. Sin embargo, ese efecto sólo funciona cuando la ciudadanía percibe congruencia entre el liderazgo nacional y la opción local.

PUBLICIDAD

Existe además la “marca partidista”. Los electores no evalúan solamente personas o siglas; también buscan señales que les permitan anticipar cómo gobernará una fuerza política. Cuando existe coherencia entre liderazgo, equipo, discurso y resultados, la marca se fortalece. Cuando cada actor transmite algo distinto, pierde credibilidad. Ahí está el verdadero reto de Morena en Nuevo León.

En la selección de quien coordinará la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Morena debe construir una fórmula y un equipo claudistas: desde la coordinación estatal hasta la estructura territorial, desde la propuesta económica hasta el trabajo en colonias y comunidades.

Todo debe transmitir una misma certeza: que el estilo de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo puede aplicarse en Nuevo León. Así, quien resulte responsable de la coordinación debe tener credibilidad por su trayectoria: mostrar resultados, conocer la complejidad económica, social y metropolitana del estado, y ser capaz de convertir las grandes líneas nacionales en soluciones locales.

Nuevo León México
Sheinbaum saluda a sus seguidores en Nuevo León

El contraste con Movimiento Ciudadano no debe centrarse en la descalificación sin propuesta o solución. Sería un error ignorar que el gobierno estatal ha sido extraordinariamente eficaz para comunicar y posicionar sus símbolos y temas. El gobierno del partido naranja ha comprendido la lógica de las redes sociales y ha sido despiadadamente efectivo para dominar la conversación, nos guste o no.

La ventaja de Morena está en otra parte: en ofrecer un proyecto más profundo, respaldado por el gobierno nacional mejor evaluado y por una visión de largo plazo.

Esa visión tiene nombre: Plan México. Por tanto, Morena necesita una estructura que no funcione únicamente como instrumento electoral, sino como expresión viva del proyecto de la Presidenta. Una organización cercana, preparada y disciplinada. Que escuche, explique el Plan México en un lenguaje accesible y conecte las decisiones nacionales con la vida cotidiana de cada familia.

Es decir, una estructura que desde ahora debe sentirse claudista. Claudista en su tono, sin estridencias innecesarias. En su organización, con método y objetivos. En sus ideas, con proyectos viables. En su comportamiento, con honestidad, austeridad y cercanía. Y en su vocación de sumar, porque transformar Nuevo León exigirá una gran alianza con México.

Todavía no son tiempos de candidaturas ni de campañas. Pero sí de construir los cimientos políticos, programáticos y territoriales de lo que Morena ofrecerá cuando lo permitan la ley y el calendario electoral.

Nuevo León México
Claudia Sheinbaum es la figura política con mayor respaldo en Nuevo León

Por eso será tan importante la selección de la coordinación estatal. Serán necesarias capacidad para encabezar un proyecto común y garantías para construir un equipo coherente con la forma de gobernar de la Presidenta.

Morena no necesita una colección de aspiraciones individuales. Necesita un proyecto preparado para convertirse, en los tiempos legales, en una alternativa de gobierno cuya mejor carta se llama y llamará Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mandataria de la República.

Quien pueda llevar de verdad su bandera, encabezar un equipo genuinamente claudista, aplicar el Plan México con eficacia y hacer realidad el crecimiento con justicia será la respuesta para Nuevo León y para Morena.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMorenaNuevo LeónPlan México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela: el camino al paraíso comienza en el infierno

La Divina Comedia, de Dante Alighieri, ofrece una metáfora para comprender que la reconstrucción de una sociedad exige primero enfrentar sus heridas, reconocer sus errores y transitar un difícil proceso de redención

Venezuela: el camino al paraíso comienza en el infierno

El choque contra la realidad: ¿por qué el Zeitgeist moderno necesita al antisemitismo?

Existe un abismo infranqueable entre la realidad objetiva y el “espíritu del tiempo” que domina la narrativa pública global

El choque contra la realidad: ¿por qué el Zeitgeist moderno necesita al antisemitismo?

Una educación rural de calidad para que los jóvenes elijan quedarse en el campo

No podemos seguir formando a los jóvenes rurales para un mundo que no existe

Una educación rural de calidad para que los jóvenes elijan quedarse en el campo

Es imprescindible terminar la impunidad del grupo delictivo llamado Socialismo del Siglo XXI

En más de dos décadas, cambiaron constituciones políticas, leyes, códigos, procedimientos, instituciones e instalaron en la función pública, judicial e institucional a operadores o cómplices en la perpetración

Es imprescindible terminar la impunidad del grupo delictivo llamado Socialismo del Siglo XXI

El Informe que Nuevo León debe escuchar

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anticipa algo mucho más importante que una lista de logros: “Honestidad con resultados”

El Informe que Nuevo León debe escuchar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Policía Nacional y la Guardia Civil interceptan a una treintena de migrantes ocultos en camiones de feria en Melilla esta madrugada

La Policía Nacional y la Guardia Civil interceptan a una treintena de migrantes ocultos en camiones de feria en Melilla esta madrugada

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Fue al cajero, dijo que resbaló en la escalera y que se fracturó un brazo: la Justicia rechazó la demanda contra el banco

Denunció que le diagnosticaron esclerosis múltiple por error y demandó por mala praxis: la Justicia rechazó el reclamo

Aumentó el optimismo de las consultoras sobre la economía argentina y la imagen presidencial

DEPORTES

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

River se acercó a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último: así están las posiciones del Clausura

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

ENTRETENIMIENTO

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

La película favorita de la crítica en el Festival de Venecia que podría convertirse en la nueva ‘Parásitos’: “Una obra maestra del cine moderno”

Los Javis conquistan con ‘La bola negra’ el festival de cine norteamericano favorito de los Oscar: “Queríamos hacer la película bélica más gay de la historia”

La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

Bad Bunny arrasa en los Emmy y su show del Super Bowl se convierte en el más premiado de la historia