Mundo

El régimen de Corea del Norte incorporó su segundo destructor naval y exigió una disuasión nuclear más potente y fiable

El buque Kang Kon fue presentado oficialmente a la Armada norcoreana el domingo durante un acto celebrado en la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa oriental del país. “Sin duda, las preocupaciones de nuestros enemigos se agravarán”, declaró el dictador Kim Jong Un durante la ceremonia

El régimen norcoreano incorporó su segundo destructor naval mientras EEUU, Corea del Sur y Japón realizan ejercicios militares
El régimen norcoreano incorporó su segundo destructor naval mientras EEUU, Corea del Sur y Japón realizan ejercicios militares
Guardar

El líder del régimen norcoreano Kim Jong Un puso en servicio el segundo destructor de la Armada de Corea del Norte y reclamó una capacidad de disuasión nuclear más potente y fiable, en un contexto marcado por el ejercicio militar trilateral que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron este lunes en aguas cercanas a la isla surcoreana de Jeju.

El destructor Kang Kon fue incorporado oficialmente a la Armada norcoreana el domingo durante una ceremonia en la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa oriental del país. Kim asistió al acto junto con su hija adolescente, a quien el servicio de inteligencia de Corea del Sur considera su probable heredera.

PUBLICIDAD

Los medios estatales norcoreanos difundieron fotografías de ambos durante la ceremonia. En las imágenes, la joven aparece junto a su padre mientras recorría el buque de guerra y posaba con los marineros. Vestida con un vestido blanco y una chaqueta, caminó junto a Kim por una alfombra roja instalada para el acto.

El Kang Kon y el Choe Hyon, incorporado al servicio en junio, son destructores de unas 5.000 toneladas que, según los medios estatales, pueden transportar distintos tipos de armamento convencional y nuclear. Ambos son considerados los buques de guerra más grandes y avanzados de la Armada norcoreana.

PUBLICIDAD

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong Un y su hija asisten a una ceremonia de entada en servicio del destructor Kang Kon en un puerto en Wonsan (AP)
En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong Un y su hija asisten a una ceremonia de entada en servicio del destructor Kang Kon en un puerto en Wonsan (AP)

Expertos citados por la Associated Press consideran probable que los dos destructores hayan sido construidos con asistencia rusa. Corea del Norte anunció en julio que realizó pruebas de misiles de crucero con capacidad nuclear desde el Kang Kon, lo que supone una ampliación de las plataformas desde las cuales Pyongyang puede desplegar sus capacidades militares.

Durante el discurso que pronunció en la ceremonia, Kim vinculó la incorporación de los nuevos buques con el fortalecimiento de la capacidad nuclear de su país y con la necesidad de ampliar las capacidades militares de la Armada.

“Sin duda, las preocupaciones de los enemigos se agravarán”, declaró el líder norcoreano.

Kim añadió: “Debemos establecer con mayor claridad una capacidad de disuasión nuclear potente y fiable, poner en práctica el funcionamiento diverso y eficaz de nuestros sistemas de combate nuclear y fortalecer aún más nuestras actividades militares de defensa marítima y disuasión bélica”.

El líder norcoreano también afirmó que la incorporación consecutiva de los nuevos buques permite diversificar y hacer más práctica la capacidad de disuasión nuclear de la Armada.

Durante los últimos años, el régimen de Corea del Norte concentró buena parte de sus recursos militares en el desarrollo de misiles balísticos, pero Kim incrementó su atención sobre la modernización naval. En su discurso reconoció que la Armada norcoreana carecía hasta hace pocos años de buques de guerra adecuados para cumplir sus funciones.

“Sin duda, las preocupaciones de los enemigos se agravarán”, declaró el líder norcoreano (REUTERS)
“Sin duda, las preocupaciones de los enemigos se agravarán”, declaró el líder norcoreano (REUTERS)

Kim también anunció que Corea del Norte desarrolla otro proyecto naval que calificó como un avance “significativo” y que, según sus palabras, será presentado dentro de ocho meses.

Ejercicio militar trilateral

La entrada en servicio del Kang Kon coincidió con el inicio del ejercicio militar Freedom Edge, una maniobra de cinco días que reúne a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón en aguas próximas a la isla de Jeju.

El Ejército surcoreano afirmó que el ejercicio tiene carácter defensivo y busca reforzar la capacidad de respuesta conjunta frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte. Las maniobras incluyen recursos militares marítimos y aéreos de los tres países.

Pyongyang cuestionó el ejercicio y acusó la semana pasada a Estados Unidos de mostrar una postura cada vez más confrontativa hacia Corea del Norte. El Gobierno norcoreano también criticó las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el compromiso de Washington con la desnuclearización completa del país.

El ejercicio se produce después de que Estados Unidos y Corea del Sur redujeran la duración de su maniobra anual Ulchi Freedom Shield. Los dos Ejércitos finalizaron el ejercicio el 21 de agosto, seis días antes de lo previsto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara al Pentágono reducir de forma sustancial las maniobras.

Trump justificó la decisión con una referencia a su relación con Kim Jong Un. Corea del Norte, sin embargo, rechazó el gesto. Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano y alta funcionaria del Gobierno, afirmó que acortar las maniobras no modifica su “naturaleza provocadora y agresiva”.

El presidente de EEUU, Donald Trump (EP)
El presidente de EEUU, Donald Trump (EP)

Después de esa decisión, Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en una respuesta que coincidió con las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim Jong Un declaró en ocasiones anteriores que podría retomar las conversaciones con Washington si Estados Unidos abandona lo que Pyongyang denomina su “política hostil” y reconoce la condición de Corea del Norte como Estado nuclear.

El diálogo entre Kim y Trump fracasó en 2019, cuando las partes no alcanzaron un acuerdo sobre la relación entre una eventual desnuclearización limitada de Corea del Norte y los beneficios económicos que Pyongyang esperaba obtener a cambio.

Desde entonces, el programa nuclear norcoreano continuó su desarrollo y el país estrechó sus vínculos con Rusia y China. El fortalecimiento de esas relaciones y la expansión de sus capacidades nucleares y militares modificaron las condiciones en las que podría producirse un eventual nuevo acercamiento entre Pyongyang y Washington.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Corea del NorteRégimen norcoreanoKim Jong UnKang JongEstados UnidosCorea del SurJapónÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

La declaración se produjo después de una reunión en Kiev entre el presidente Volodimir Zelensky y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también mantuvieron conversaciones con Vladimir Putin en Moscú. “No es lo mismo que antes", afirmó el alto cargo ucraniano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

La líder nacional de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, interpretó el resultado como una señal del amplio respaldo a su partido a nivel federal: “Creo que va a pasar algo con Friedrich Merz, que es tremendamente impopular”

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

La prueba surge en un contexto de fuerte retroceso de la especie en la costa chilena, donde veterinarios buscan nuevas herramientas para tratar lesiones causadas por redes de pesca, hélices y la falta de alimento

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, afirmó que el nuevo perímetro comenzará en la línea de bloqueo de la Armada estadounidense y se extenderá hacia sectores del golfo Pérsico

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área

Cómo un pigmento presente en la remolacha favoreció la adaptación de plantas a ambientes secos

Los autores reconstruyeron un árbol evolutivo con especies actuales y fósiles, y evaluaron rasgos en Caryophyllales para detectar una condición previa que habría permitido desarrollar hojas o tallos carnosos

Cómo un pigmento presente en la remolacha favoreció la adaptación de plantas a ambientes secos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Senado: hay expectativa por Inocencia Fiscal II, el Banco Central y la reforma electoral

Senado: hay expectativa por Inocencia Fiscal II, el Banco Central y la reforma electoral

El mayor bosque de secuoyas rojas de Europa está en España y fue declarado Monumento Natural

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

Cuál es la fruta que controla la tensión arterial y es rica en vitamina C

DEPORTES

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

River se acercó a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último: así están las posiciones del Clausura

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

ENTRETENIMIENTO

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

La película favorita de la crítica en el Festival de Venecia que podría convertirse en la nueva ‘Parásitos’: “Una obra maestra del cine moderno”

Los Javis conquistan con ‘La bola negra’ el festival de cine norteamericano favorito de los Oscar: “Queríamos hacer la película bélica más gay de la historia”

La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

Bad Bunny arrasa en los Emmy y su show del Super Bowl se convierte en el más premiado de la historia