El régimen de Corea del Norte incorporó su segundo destructor naval y exigió una disuasión nuclear más potente y fiable

El régimen norcoreano incorporó su segundo destructor naval mientras EEUU, Corea del Sur y Japón realizan ejercicios militares

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El líder del régimen norcoreano Kim Jong Un puso en servicio el segundo destructor de la Armada de Corea del Norte y reclamó una capacidad de disuasión nuclear más potente y fiable, en un contexto marcado por el ejercicio militar trilateral que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron este lunes en aguas cercanas a la isla surcoreana de Jeju.

El destructor Kang Kon fue incorporado oficialmente a la Armada norcoreana el domingo durante una ceremonia en la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa oriental del país. Kim asistió al acto junto con su hija adolescente, a quien el servicio de inteligencia de Corea del Sur considera su probable heredera.

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Los medios estatales norcoreanos difundieron fotografías de ambos durante la ceremonia. En las imágenes, la joven aparece junto a su padre mientras recorría el buque de guerra y posaba con los marineros. Vestida con un vestido blanco y una chaqueta, caminó junto a Kim por una alfombra roja instalada para el acto.

El Kang Kon y el Choe Hyon, incorporado al servicio en junio, son destructores de unas 5.000 toneladas que, según los medios estatales, pueden transportar distintos tipos de armamento convencional y nuclear. Ambos son considerados los buques de guerra más grandes y avanzados de la Armada norcoreana.

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En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong Un y su hija asisten a una ceremonia de entada en servicio del destructor Kang Kon en un puerto en Wonsan (AP)

Expertos citados por la Associated Press consideran probable que los dos destructores hayan sido construidos con asistencia rusa. Corea del Norte anunció en julio que realizó pruebas de misiles de crucero con capacidad nuclear desde el Kang Kon, lo que supone una ampliación de las plataformas desde las cuales Pyongyang puede desplegar sus capacidades militares.

Durante el discurso que pronunció en la ceremonia, Kim vinculó la incorporación de los nuevos buques con el fortalecimiento de la capacidad nuclear de su país y con la necesidad de ampliar las capacidades militares de la Armada.

“Sin duda, las preocupaciones de los enemigos se agravarán”, declaró el líder norcoreano.

Kim añadió: “Debemos establecer con mayor claridad una capacidad de disuasión nuclear potente y fiable, poner en práctica el funcionamiento diverso y eficaz de nuestros sistemas de combate nuclear y fortalecer aún más nuestras actividades militares de defensa marítima y disuasión bélica”.

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El líder norcoreano también afirmó que la incorporación consecutiva de los nuevos buques permite diversificar y hacer más práctica la capacidad de disuasión nuclear de la Armada.

Durante los últimos años, el régimen de Corea del Norte concentró buena parte de sus recursos militares en el desarrollo de misiles balísticos, pero Kim incrementó su atención sobre la modernización naval. En su discurso reconoció que la Armada norcoreana carecía hasta hace pocos años de buques de guerra adecuados para cumplir sus funciones.

“Sin duda, las preocupaciones de los enemigos se agravarán”, declaró el líder norcoreano (REUTERS)

Kim también anunció que Corea del Norte desarrolla otro proyecto naval que calificó como un avance “significativo” y que, según sus palabras, será presentado dentro de ocho meses.

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Ejercicio militar trilateral

La entrada en servicio del Kang Kon coincidió con el inicio del ejercicio militar Freedom Edge, una maniobra de cinco días que reúne a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón en aguas próximas a la isla de Jeju.

El Ejército surcoreano afirmó que el ejercicio tiene carácter defensivo y busca reforzar la capacidad de respuesta conjunta frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte. Las maniobras incluyen recursos militares marítimos y aéreos de los tres países.

Pyongyang cuestionó el ejercicio y acusó la semana pasada a Estados Unidos de mostrar una postura cada vez más confrontativa hacia Corea del Norte. El Gobierno norcoreano también criticó las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el compromiso de Washington con la desnuclearización completa del país.

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El ejercicio se produce después de que Estados Unidos y Corea del Sur redujeran la duración de su maniobra anual Ulchi Freedom Shield. Los dos Ejércitos finalizaron el ejercicio el 21 de agosto, seis días antes de lo previsto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara al Pentágono reducir de forma sustancial las maniobras.

Trump justificó la decisión con una referencia a su relación con Kim Jong Un. Corea del Norte, sin embargo, rechazó el gesto. Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano y alta funcionaria del Gobierno, afirmó que acortar las maniobras no modifica su “naturaleza provocadora y agresiva”.

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El presidente de EEUU, Donald Trump (EP)

Después de esa decisión, Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en una respuesta que coincidió con las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim Jong Un declaró en ocasiones anteriores que podría retomar las conversaciones con Washington si Estados Unidos abandona lo que Pyongyang denomina su “política hostil” y reconoce la condición de Corea del Norte como Estado nuclear.

El diálogo entre Kim y Trump fracasó en 2019, cuando las partes no alcanzaron un acuerdo sobre la relación entre una eventual desnuclearización limitada de Corea del Norte y los beneficios económicos que Pyongyang esperaba obtener a cambio.

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Desde entonces, el programa nuclear norcoreano continuó su desarrollo y el país estrechó sus vínculos con Rusia y China. El fortalecimiento de esas relaciones y la expansión de sus capacidades nucleares y militares modificaron las condiciones en las que podría producirse un eventual nuevo acercamiento entre Pyongyang y Washington.

(Con información de AP)