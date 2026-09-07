El petróleo sube por la tensión entre Estados Unidos e Irán y el desplome del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

El petróleo sube por la tensión entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

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El precio del petróleo extendió este lunes las subidas ante el temor a una interrupción prolongada del suministro de Oriente Medio después de nuevos ataques de Estados Unidos e Irán contra buques que navegan por el estrecho de Ormuz y otras zonas de la región. El Brent avanzó 79 centavos, un 0,82%, hasta los 97,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 80 centavos, un 0,87%, hasta los 92,28 dólares.

La escalada se produce después de una semana de fuertes avances para el crudo. El Brent ganó un 7,8% la semana pasada, mientras que el WTI aumentó casi un 10%, después de que Estados Unidos e Irán reanudaran los ataques y se registrara una reducción del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una ruta por la que antes transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

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Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Uno de los buques fue alcanzado frente a la costa de la isla de Jark, cerca de uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó el mismo sábado de que atacó tres petroleros que circulaban por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz y otros tres buques estadounidenses en distintas zonas.

La consultora de inteligencia marítima Marisks calificó los ataques del sábado como una “importante escalada en el conflicto marítimo”. La firma señaló además que los buques comerciales pasaron a ocupar un lugar central en la disputa económica entre ambos países.

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Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Los petroleros comerciales ahora son utilizados deliberadamente como instrumentos de presión económica recíproca, lo que debilita de forma sustancial la distinción anterior entre la confrontación militar y el transporte marítimo comercial”, sostuvo Marisks.

La actividad en el estrecho de Ormuz también mostró una fuerte reducción. Un promedio de 10 buques de mercancías atravesó cada día el estrecho durante los últimos diez días, según datos de la firma de análisis Kpler citados este lunes. Se trata del nivel más bajo desde mayo.

La caída del tránsito alimentó las preocupaciones sobre una eventual reducción adicional de los suministros de petróleo. Priyanka Sachdeva, responsable de análisis de mercados de Phillip Nova, advirtió que una disminución significativa del tráfico de petroleros podría provocar una reacción mayor en los precios.

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“Si el tráfico de petroleros comienza a disminuir de forma significativa, el mercado podría valorar un shock de oferta mucho mayor. Y ya existen señales de que esto está ocurriendo”, afirmó Sachdeva.

La tensión también alcanzó las aguas situadas fuera del estrecho. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó el domingo, según medios estatales, que en los próximos días se anunciará una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (REUTERS)

En paralelo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, mantuvieron sin cambios su política de producción de petróleo para octubre durante una reunión celebrada el domingo. El grupo indicó en un comunicado que antes de adoptar nuevas medidas debe acordar las cuotas de producción correspondientes.

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Los mercados también evalúan la posibilidad de que la interrupción del suministro se prolongue durante los próximos meses. Analistas de ANZ señalaron que el escenario más probable es un enfrentamiento prolongado entre Estados Unidos e Irán, con acciones militares de intensidad limitada y sucesiva.

“Esperamos que las exportaciones permanezcan restringidas durante el resto de 2026, antes de una reapertura gradual a finales del cuarto trimestre de 2026”, señalaron los analistas.

ANZ agregó que el volumen de suministro previo a la guerra no regresaría hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2027, lo que extendería el impacto de la crisis sobre los mercados energéticos.

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(Con información de Reuters)