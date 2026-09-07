Salud

Cuáles son las principales fuentes de proteína vegetal y qué aporta cada una

El eje ya no pasa solo por reemplazar ingredientes, sino por distinguir entre los productos que pueden ocupar un lugar central y aquellos que cumplen una función complementaria

Un brazo humano flexionado está formado por cubos de tofu, frutos secos, semillas y legumbres sobre un fondo de piedra oscura.
Reducir el consumo de carne impulsó la búsqueda de proteína vegetal entre personas que reorganizan su alimentación sin eliminar los productos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El interés por reducir el consumo de carne ya no se limita a personas vegetarianas o veganas. También crece entre quienes buscan reorganizar su alimentación sin dejar por completo los productos de origen animal. En ese cambio de hábitos, la pregunta por cómo cubrir el aporte de proteína con opciones vegetales se volvió una de las más frecuentes.

La inquietud tiene un costado práctico. A medida que más personas suman comidas sin carne durante la semana, surge la necesidad de distinguir qué alimentos pueden ocupar un lugar central en el plato y cuáles funcionan solo como complemento. El desafío no pasa solo por reemplazar ingredientes, sino por entender qué grupos concentran más proteína.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, una dieta basada en vegetales puede aportar proteína a partir de soja, legumbres, semillas, frutos secos, granos y algunos vegetales, siempre que haya suficiente variedad.

Filete de salmón, huevos, espinacas, pimientos, zanahorias, batatas, almendras, nueces, yogur con frutos rojos, cápsulas y polvo proteico sobre una mesa de madera.
Una dieta basada en vegetales puede aportar proteína a partir de soja, legumbres, semillas, frutos secos, granos y algunos vegetales si incluye variedad suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación incluyó precisiones de Julia Zumpano, dietista registrada de esa institución, quien indicó que el aporte adecuado depende de consumir suficientes calorías y una amplia diversidad de alimentos enteros.

PUBLICIDAD

La soja reúne el perfil más completo entre las opciones vegetales relevadas

Entre los alimentos destacados por la especialista, la soja ocupa un lugar central porque está considerada una proteína completa. Eso implica que aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita incorporar a través de la alimentación.

Zumpano indicó que sus distintas presentaciones ofrecen entre ocho y 18 gramos de proteína por porción.

Soja en cantidad
La soja se destaca como proteína completa porque aporta todos los aminoácidos esenciales y ofrece entre ocho y 18 gramos de proteína por porción (Revista Chacra)

La especialista mencionó al tofu y al tempeh entre las formas más habituales de consumo. Señaló que el primero puede usarse en reemplazo de la carne y también como base de postres, mientras que el segundo puede sumarse a sándwiches, ensaladas o recetas con carne picada. Además, indicó que la soja aporta fibra, vitaminas del grupo B, hierro y zinc.

Las legumbres concentran una cantidad alta de proteína en porciones habituales

Si la soja aparece como el caso más completo, las legumbres ocupan otro punto central por su aporte nutricional en medidas de consumo corrientes. Zumpano indicó que media taza de porotos contiene entre seis y nueve gramos de proteína, mientras que la misma cantidad de lentejas cocidas suma alrededor de 12 gramos.

La especialista agregó que los porotos podrían colaborar en la reducción del colesterol y que las lentejas podrían contribuir a disminuir la presión arterial. También indicó que ambos alimentos favorecen bacterias intestinales saludables.

Tres latas metálicas abiertas sin etiqueta colocadas sobre una mesa de madera contienen porotos rojos, garbanzos y lentejas.
Las legumbres como porotos y lentejas concentran una cantidad alta de proteína y pueden incorporarse con facilidad a sopas, curries, tacos o ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este punto, el texto los presenta no solo como fuentes de proteína, sino también como alimentos que la especialista vinculó con otros efectos dentro de una alimentación basada en productos vegetales.

Zumpano señaló que porotos y lentejas pueden añadirse a sopas, curries, tacos o ensaladas. Esa referencia aporta un elemento práctico que ordena la información principal de la nota: no se trata solo de saber qué alimentos contienen proteína, sino de reconocer cuáles pueden incorporarse con más facilidad en platos ya conocidos.

Semillas, frutos secos y granos refuerzan el aporte diario sin ocupar siempre el centro del plato

La especialista ubica a las semillas y a los frutos secos en un segundo escalón, con aportes relevantes aunque, por lo general, en porciones más pequeñas. Indicó que estos alimentos contienen alrededor de siete a ocho gramos de proteína por onza y también aportan nutrientes que, según explicó, se vinculan con la salud ósea y cerebral.

Tres frascos de vidrio transparentes contienen legumbres, frutos secos surtidos y una mezcla de semillas, sobre una encimera de madera.
Las semillas y los frutos secos refuerzan el aporte diario de proteína vegetal con entre seis y ocho gramos por porción y también suman minerales y vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos, por su parte, suman entre seis y siete gramos de proteína por cada cuarto de taza. Zumpano destacó además que el maní, aunque técnicamente es una legumbre, reúne nueve gramos por cuarto de taza, por encima de otras opciones de consumo frecuente. A eso se añaden minerales y vitaminas como magnesio y vitamina E.

El mismo criterio aparece en el caso de los granos integrales. La especialista remarcó que no deben pensarse solo como fuente de carbohidratos y señaló que media taza de avena aporta cinco gramos de proteína. También indicó que su consumo puede asociarse con una reducción de la presión arterial y del colesterol.

Algunos vegetales y la levadura nutricional cumplen un papel complementario

La especialista aclaró que los vegetales no son las fuentes más abundantes de proteína, aunque algunas variedades aportan entre cuatro y cinco gramos por taza.

Esa precisión resulta clave para ordenar expectativas y evita presentar cualquier alimento vegetal como sustituto equivalente de las principales fuentes proteicas.

Variedad de alimentos de la dieta Okinawa sobre mesa de madera: boniatos morados, calabaza, espinacas, mizuna, bok choy, zanahorias, tofu, algas, uvas, plátanos.
Los vegetales y la levadura nutricional cumplen un papel complementario en la proteína vegetal, y la recomendación final es sumar una fuente vegetal en cada comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

También incorporó a la levadura nutricional, utilizada con frecuencia en preparaciones veganas. Indicó que una cucharada aporta dos gramos de proteína y vitaminas del grupo B. Aunque su volumen proteico es menor, aparece como un recurso complementario dentro de una estrategia más amplia.

Zumpano sostuvo que incorporar proteína vegetal no exige transformar de inmediato toda la alimentación. La especialista recomendó avanzar de manera gradual, priorizar la variedad y sumar una fuente vegetal de proteína en cada comida.

Ese planteo organiza la información en una clave concreta: qué alimentos pueden sostener el aporte proteico cuando se busca reducir, aunque sea en parte, la presencia de carne en la dieta.

Temas Relacionados

ProteínasSojaLegumbresDieta SaludableBienestarAlimentaciónNutrientesNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 11 alimentos y bebidas que pueden aumentar el estrés, según expertos

Lo que se come y se toma a diario también impacta en el equilibrio emocional. Por qué algunos productos desordenan funciones del organismo vinculadas al descanso y al estado de ánimo

Los 11 alimentos y bebidas que pueden aumentar el estrés, según expertos

El otro efecto del cigarrillo: un estudio lo vinculó con más soledad y aislamiento

Una investigación con datos de más de 50.000 personas de 15 países europeos encontró que quienes fumaban reportaban mayores niveles de desconexión social y un aumento de esa sensación con el paso del tiempo

El otro efecto del cigarrillo: un estudio lo vinculó con más soledad y aislamiento

Por qué la grasa abdominal puede persistir aunque haya dieta y ejercicio

Suele responder a mecanismos más complejos que comer menos o entrenar más. El reparto del tejido adiposo, el sueño y la constancia del plan forman parte de esa explicación

Por qué la grasa abdominal puede persistir aunque haya dieta y ejercicio

Los 3 ejercicios sin máqunas ni pesas para ganar fuerza, equilibrio y movilidad después de los 60

La entrenadora Denise Austin, histórica referente del fitness, compartió una rutina para hacer en casa con una silla o un sofá, orientada a fortalecer piernas, brazos y abdomen

Los 3 ejercicios sin máqunas ni pesas para ganar fuerza, equilibrio y movilidad después de los 60

“Es normal que duela”: la frase que muchas mujeres escuchan y puede demorar hasta 12 años el diagnóstico de endometriosis

Especialistas advierten que naturalizar el malestar menstrual demora la consulta médica y prolonga el sufrimiento físico, emocional y social. Qué señales no se deben ignorar

“Es normal que duela”: la frase que muchas mujeres escuchan y puede demorar hasta 12 años el diagnóstico de endometriosis

DEPORTES

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

River se acercó a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último: así están las posiciones del Clausura

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

TELESHOW

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo León: la carta fuerte de Morena

Nuevo León: la carta fuerte de Morena

El petróleo sube por la tensión entre Estados Unidos e Irán y el desplome del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

El régimen de Corea del Norte incorporó su segundo destructor naval y exigió una disuasión nuclear más potente y fiable

Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU

Netanyahu afirmó que “el fin del régimen iraní está cerca” y sostuvo que su caída “cambiaría el destino” de Medio Oriente