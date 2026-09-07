Cuáles son las principales fuentes de proteína vegetal y qué aporta cada una

Reducir el consumo de carne impulsó la búsqueda de proteína vegetal entre personas que reorganizan su alimentación sin eliminar los productos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El interés por reducir el consumo de carne ya no se limita a personas vegetarianas o veganas. También crece entre quienes buscan reorganizar su alimentación sin dejar por completo los productos de origen animal. En ese cambio de hábitos, la pregunta por cómo cubrir el aporte de proteína con opciones vegetales se volvió una de las más frecuentes.

La inquietud tiene un costado práctico. A medida que más personas suman comidas sin carne durante la semana, surge la necesidad de distinguir qué alimentos pueden ocupar un lugar central en el plato y cuáles funcionan solo como complemento. El desafío no pasa solo por reemplazar ingredientes, sino por entender qué grupos concentran más proteína.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, una dieta basada en vegetales puede aportar proteína a partir de soja, legumbres, semillas, frutos secos, granos y algunos vegetales, siempre que haya suficiente variedad.

Una dieta basada en vegetales puede aportar proteína a partir de soja, legumbres, semillas, frutos secos, granos y algunos vegetales si incluye variedad suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación incluyó precisiones de Julia Zumpano, dietista registrada de esa institución, quien indicó que el aporte adecuado depende de consumir suficientes calorías y una amplia diversidad de alimentos enteros.

PUBLICIDAD

La soja reúne el perfil más completo entre las opciones vegetales relevadas

Entre los alimentos destacados por la especialista, la soja ocupa un lugar central porque está considerada una proteína completa. Eso implica que aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita incorporar a través de la alimentación.

Zumpano indicó que sus distintas presentaciones ofrecen entre ocho y 18 gramos de proteína por porción.

La soja se destaca como proteína completa porque aporta todos los aminoácidos esenciales y ofrece entre ocho y 18 gramos de proteína por porción (Revista Chacra)

La especialista mencionó al tofu y al tempeh entre las formas más habituales de consumo. Señaló que el primero puede usarse en reemplazo de la carne y también como base de postres, mientras que el segundo puede sumarse a sándwiches, ensaladas o recetas con carne picada. Además, indicó que la soja aporta fibra, vitaminas del grupo B, hierro y zinc.

PUBLICIDAD

Las legumbres concentran una cantidad alta de proteína en porciones habituales

Si la soja aparece como el caso más completo, las legumbres ocupan otro punto central por su aporte nutricional en medidas de consumo corrientes. Zumpano indicó que media taza de porotos contiene entre seis y nueve gramos de proteína, mientras que la misma cantidad de lentejas cocidas suma alrededor de 12 gramos.

La especialista agregó que los porotos podrían colaborar en la reducción del colesterol y que las lentejas podrían contribuir a disminuir la presión arterial. También indicó que ambos alimentos favorecen bacterias intestinales saludables.

PUBLICIDAD

Las legumbres como porotos y lentejas concentran una cantidad alta de proteína y pueden incorporarse con facilidad a sopas, curries, tacos o ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este punto, el texto los presenta no solo como fuentes de proteína, sino también como alimentos que la especialista vinculó con otros efectos dentro de una alimentación basada en productos vegetales.

Zumpano señaló que porotos y lentejas pueden añadirse a sopas, curries, tacos o ensaladas. Esa referencia aporta un elemento práctico que ordena la información principal de la nota: no se trata solo de saber qué alimentos contienen proteína, sino de reconocer cuáles pueden incorporarse con más facilidad en platos ya conocidos.

PUBLICIDAD

Semillas, frutos secos y granos refuerzan el aporte diario sin ocupar siempre el centro del plato

La especialista ubica a las semillas y a los frutos secos en un segundo escalón, con aportes relevantes aunque, por lo general, en porciones más pequeñas. Indicó que estos alimentos contienen alrededor de siete a ocho gramos de proteína por onza y también aportan nutrientes que, según explicó, se vinculan con la salud ósea y cerebral.

Las semillas y los frutos secos refuerzan el aporte diario de proteína vegetal con entre seis y ocho gramos por porción y también suman minerales y vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos, por su parte, suman entre seis y siete gramos de proteína por cada cuarto de taza. Zumpano destacó además que el maní, aunque técnicamente es una legumbre, reúne nueve gramos por cuarto de taza, por encima de otras opciones de consumo frecuente. A eso se añaden minerales y vitaminas como magnesio y vitamina E.

PUBLICIDAD

El mismo criterio aparece en el caso de los granos integrales. La especialista remarcó que no deben pensarse solo como fuente de carbohidratos y señaló que media taza de avena aporta cinco gramos de proteína. También indicó que su consumo puede asociarse con una reducción de la presión arterial y del colesterol.

Algunos vegetales y la levadura nutricional cumplen un papel complementario

La especialista aclaró que los vegetales no son las fuentes más abundantes de proteína, aunque algunas variedades aportan entre cuatro y cinco gramos por taza.

PUBLICIDAD

Esa precisión resulta clave para ordenar expectativas y evita presentar cualquier alimento vegetal como sustituto equivalente de las principales fuentes proteicas.

Los vegetales y la levadura nutricional cumplen un papel complementario en la proteína vegetal, y la recomendación final es sumar una fuente vegetal en cada comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

También incorporó a la levadura nutricional, utilizada con frecuencia en preparaciones veganas. Indicó que una cucharada aporta dos gramos de proteína y vitaminas del grupo B. Aunque su volumen proteico es menor, aparece como un recurso complementario dentro de una estrategia más amplia.

PUBLICIDAD

Zumpano sostuvo que incorporar proteína vegetal no exige transformar de inmediato toda la alimentación. La especialista recomendó avanzar de manera gradual, priorizar la variedad y sumar una fuente vegetal de proteína en cada comida.

Ese planteo organiza la información en una clave concreta: qué alimentos pueden sostener el aporte proteico cuando se busca reducir, aunque sea en parte, la presencia de carne en la dieta.