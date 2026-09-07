El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

Ashley Young contó que a los 15 años fue rechazado en la academia del Watford porque lo consideraban demasiado pequeño para llegar al primer equipo

Guardar

A los 15 años, Ashley Young escuchó que no era suficiente. A los 40, un médico le dijo que su cadera ya no tenía cartílago. Entre esos dos momentos caben 22 años de fútbol de élite, y lo que el exinternacional inglés describió en el pódcast High Performance es el lado que las tribunas no ven: el rechazo que forja, la exigencia que destruye y el precio físico que cobra la última factura.

Young tenía 15 años y llevaba cinco en la academia del Watford cuando lo convocaron a una sala con su madre, el director de la academia y tres entrenadores. El argumento fue escueto: era demasiado pequeño para llegar al primer equipo. Esa noche no habló. A las diez les dijo a sus padres que volvería a jugar al día siguiente.

PUBLICIDAD

Anotó dos goles de cabeza contra el Millwall. Meses después firmó su contrato profesional antes que cualquiera de los becados a tiempo completo. “Si alguien me dice que no puedo hacer algo, lo hago 10 veces mejor”, afirmó en el programa.

Conte construía campeones a un costo que el cuerpo termina pagando

Esa mentalidad encontró su combustible más extremo en el Inter de Milán, bajo las órdenes de Antonio Conte. Young describió con precisión los circuitos que el técnico italiano implementaba: cuatro bloques de velocidad con tramos de entre 23 y 91 metros, intervalos de esfuerzo y descanso de no más de 30 segundos, siete minutos por bloque.

PUBLICIDAD

Young afirmó que la exigencia de Conte convirtió al Inter de Milán en un equipo superior en resistencia y lo llevó a ganar la Serie A a los 34 años (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Al terminar la última repetición, cuando los jugadores creían haber acabado, comenzaba una serie adicional de seis carreras. Y eso era la sesión de la mañana, antes de una segunda tanda por la tarde.

“Había gente tirada en el suelo, jugadores ayudándose entre sí, sabiendo que por la tarde tendría que salir a hacer lo mismo”, relató. El resultado era contundente en el campo: en partidos ante el Atalanta —referente físico de la Serie A— Young sintió con claridad que su equipo era superior en resistencia. A los 34 años ganó el campeonato italiano.

PUBLICIDAD

Pero la paradoja del método, según el exfutbolista, es que funciona hasta que se rompe. Las lesiones se acumulan, el cuerpo técnico se agota y la tensión psicológica termina por erosionar el vestuario. Por eso, explicó, Conte raramente dura más de dos temporadas en un club.

Ferguson manejaba vestuarios de 27 jugadores sabiendo el nombre de cada familia

El contraste que Young trazó con Sir Alex Ferguson no era táctico sino humano. El escocés conocía a cada jugador desde adentro: su familia, sus amigos, si había salido de noche... La puerta de su despacho estaba siempre abierta.

PUBLICIDAD

Cuando el teléfono de Young sonó con el nombre del entrenador mientras conducía, le pidió a su mujer que parara el coche. Tomó un sorbo de agua antes de contestar. “Todavía me da miedo”, admitió.

Una revisión médica confirmó en noviembre de 2024 que Ashley Young tenía la cadera sin cartílago y que necesitaría una prótesis en el corto plazo (Action Images via Reuters/Carl Recine)

En los entrenamientos de aquel Manchester United, las peleas entre compañeros eran habituales y, según Young, bienvenidas. “Vi que los jugadores se estaban peleando y supe que íbamos a ganar la liga”, había dicho Ferguson. Esa frase, reproducida en el pódcast, resume la filosofía de un vestuario donde nadie quería perder ni un rondo.

PUBLICIDAD

Sin cartílago en la cadera, Young se entrenó hasta el último día antes de retirarse

El capítulo final de su carrera llegó con un diagnóstico que no dejaba margen. En noviembre de 2024, una revisión médica confirmó que tenía la cadera completamente desgastada —hueso sobre hueso, sin cartílago— y que en diez años necesitaría una prótesis. En enero de 2025, esa estimación se redujo a dos años.

Aun así, Young insistió en terminar su carrera de pie. Volvió a entrenarse cuando el especialista lo consideraba imposible y se puso a disposición del técnico Kieran McKenna para los últimos partidos del Ipswich Town en la Championship, antes de anunciar su retiro al final de esa temporada.

PUBLICIDAD

No llegó a pisar el campo en la jornada decisiva, pero el equipo consiguió el ascenso a la Premier League. “Cuando fichaba por ese club le dije una sola cosa: venimos aquí y vamos a ascender”, recordó. En tanto, la operación de cadera está prevista en el corto plazo.