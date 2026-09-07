Por qué trastornos alimentarios y alimentación desordenada no es lo mismo: las diferencias claves para abordar el cuadro

La alimentación desordenada incluye restricción, comidas salteadas, ejercicio compulsivo y preocupación por el peso o la imagen corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los problemas vinculados con la alimentación suelen aparecer de manera silenciosa en hábitos que muchas veces se confunden con disciplina, cuidado personal o elecciones de estilo de vida. Restringir, saltearse comidas, hacer ejercicio de manera compulsiva o sentir una preocupación constante por el peso y la imagen corporal pueden formar parte de una relación conflictiva que puede tener efectos más peligrosos. La gravedad no depende solo de una conducta aislada, sino de su frecuencia, su intensidad y del impacto que genera en la salud física, mental y social.

Distintos trabajos coinciden en que estas conductas no surgen por una sola causa. Un estudio de Nutrients señaló que en estos procesos intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. En ese marco, reconocer las diferencias entre una conducta alimentaria desordenada y un trastorno alimentario resulta central para una detección temprana.

PUBLICIDAD

Los trastornos alimentarios y la alimentación desordenada no significan lo mismo

Aunque suelen usarse como si fueran equivalentes, los cuadros no nombran la misma situación. Según la Cleveland Clinic, los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental diagnosticables y exigen criterios clínicos específicos, mientras que la alimentación desordenada describe comportamientos y sentimientos poco saludables en relación con la comida que no alcanzan ese umbral diagnóstico.

Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental con criterios clínicos del DSM-5-TR, mientras que la alimentación desordenada no alcanza ese umbral diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Leslie Heinberg, especialista en control de peso, explicó en esa publicación que los denominados Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) tienen criterios muy definidos para ser identificados. La referencia clínica utilizada para esa evaluación es el DSM-5-TR, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde se establecen las condiciones para diagnosticar distintos cuadros. Esto incluye no solo qué conductas aparecen, sino también con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias.

PUBLICIDAD

Ese punto es importante porque una persona puede presentar restricciones severas, atracones o una relación de malestar con la comida sin cumplir todos los criterios requeridos para un diagnóstico formal. Según indicó The Conversation, el término alimentación desordenada se usa precisamente cuando esas conductas no son lo bastante frecuentes o graves como para constituir un trastorno clínico. Aun así, no se trata de un problema menor: esos hábitos pueden afectar el bienestar y, en algunos casos, anteceder a un trastorno más definido.

Un ejemplo de la Cleveland Clinic ayuda a entender la diferencia. En el caso del trastorno por atracones, el diagnóstico exige una frecuencia y una duración determinadas. Si una persona presenta episodios de sobreingesta pero no reúne todavía ese patrón temporal, puede no encajar en el diagnóstico, aunque su conducta siga siendo preocupante y necesite tratamiento.

PUBLICIDAD

En la misma línea, la entidad sanitaria remarcó que la purga, como el vómito autoinducido o el uso indebido de laxantes, debe tratarse siempre como una señal de gravedad.

La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones, el ARFID y otros trastornos específicos integran los cuadros reconocidos por los manuales diagnósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia de la investigación de Nutrients agregó que los TCA abarcan una gama amplia de conductas anormales que pueden perjudicar tanto la salud física como la psicológica. Entre ellas mencionó la restricción alimentaria, los atracones, la sobrealimentación compulsiva y la preocupación excesiva por la comida y la imagen corporal. El trabajo también subrayó que una intervención temprana puede ser importante para evitar que esas conductas evolucionen hacia cuadros más graves.

PUBLICIDAD

Cuáles son los trastornos alimentarios reconocidos

De acuerdo con Cleveland Clinic, el manual describe cinco trastornos de la alimentación. En este caso, el panorama puede ordenarse de la siguiente manera:

Anorexia nerviosa : se caracteriza por una restricción persistente de la ingesta, un miedo intenso al aumento de peso y una alteración en la percepción corporal.

Bulimia nerviosa : combina episodios de atracones con conductas compensatorias recurrentes. Según explicó Leslie Heinberg, para hablar de bulimia deben estar presentes criterios concretos, entre ellos la sobreingesta de una cantidad claramente mayor a la habitual, la sensación de pérdida de control, las conductas destinadas a evitar el aumento de peso y una autoestima fuertemente influida por el peso o la forma corporal.

Trastorno por atracones : incluye episodios de ingesta excesiva con sensación de pérdida de control, pero sin las conductas compensatorias típicas de la bulimia.

Trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos : conocido por la sigla ARFID en inglés, implica una restricción que no necesariamente está impulsada por la preocupación por el peso o la figura, sino por otros factores vinculados con la alimentación.

Otros trastornos específicos de la alimentación: reúne cuadros clínicos con síntomas significativos que no encajan por completo en las categorías más conocidas.

El trastorno por atracones exige una frecuencia y una duración determinadas, pero la sobreingesta con pérdida de control también puede requerir tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión de Nutrients, los factores responden a una combinación de genéticas, componentes neurobiológicos relacionados con el procesamiento de la recompensa, el control de impulsos y la regulación emocional, además de presiones sociales y normas culturales.

PUBLICIDAD

En cuanto a otros cuadros, The Conversation destacó el caso de la ortorexia nerviosa, una obsesión patológica con la alimentación considerada correcta o pura, caracterizada por reglas rígidas y evitación estricta de ciertos alimentos. Aunque no figura como trastorno oficial en los manuales diagnósticos, puede provocar desnutrición, deterioro de vínculos y mala calidad de vida.

Los expertos coinciden en que la detección temprana es una pieza importante. Cleveland Clinic indicó que el tratamiento precoz se asocia con mejores resultados tanto en los trastornos alimentarios como en la alimentación desordenada. Por eso, la persistencia de reglas rígidas, malestar intenso, aislamiento social o conductas compensatorias constituye un indicador de que el problema merece evaluación profesional.

PUBLICIDAD