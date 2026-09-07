Los 3 ejercicios pliométricos que un experto de Harvard recomienda para empezar a entrenar

Los ejercicios pliométricos pueden incorporarse de forma progresiva desde un nivel inicial, según Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ejercicios pliométricos suelen asociarse con rutinas exigentes, saltos de gran intensidad y movimientos propios de deportistas entrenados.

Sin embargo, este tipo de actividad también puede incorporarse de manera progresiva cuando una persona recién comienza a ejercitarse. El Dr. Howard LeWine de Harvard Medical School señaló que existen alternativas sencillas para familiarizarse con estos movimientos sin necesidad de comenzar con ejercicios avanzados.

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La recomendación fue difundida por GQ Magazine, que explicó cómo introducir la pliometría a partir de tres propuestas accesibles: saltos laterales, saltar la soga y saltos frontales.

La pliometría se basa en esfuerzos breves y de alta intensidad que trabajan sobre todo las fibras musculares de contracción rápida en las piernas (Freepik)

Este tipo de entrenamiento se caracteriza por esfuerzos breves y de alta intensidad, orientados principalmente a las fibras musculares de contracción rápida, especialmente en las piernas.

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Qué aporta el entrenamiento pliométrico

La pliometría busca desarrollar capacidades vinculadas con la fuerza, la potencia y la explosividad. Estos movimientos pueden contribuir a mejorar la velocidad y la capacidad para saltar, características que forman parte de las rutinas de numerosos atletas y deportistas.

Según el Dr. LeWine, este tipo de ejercicios también puede favorecer aspectos como la coordinación, la flexibilidad y la capacidad cardiovascular.

Su incorporación no requiere necesariamente comenzar con movimientos complejos. GQ citó el planteo del experto, que permite avanzar de forma gradual antes de incorporar propuestas de mayor dificultad.

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1. Saltos laterales

Los saltos laterales constituyen una de las alternativas más sencillas para iniciarse en este tipo de entrenamiento. El movimiento comienza con los pies juntos. Desde esa posición, se realiza un salto hacia un costado, desplazando el pie derecho tan lejos como sea posible.

El entrenamiento pliométrico busca mejorar la fuerza, la potencia, la explosividad, la velocidad y la capacidad de salto (Freepik)

Después del desplazamiento, se aterriza con el pie izquierdo y se repite el movimiento hacia el lado contrario. La secuencia consiste en alternar ambos lados y aumentar progresivamente la velocidad de ejecución.

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De acuerdo con la descripción publicada por GQ, este ejercicio requiere poca técnica, una característica que facilita su incorporación para quienes todavía no tienen experiencia con la pliometría.

2. Saltar la soga

El segundo ejercicio recomendado es saltar la soga, una actividad que permite trabajar simultáneamente el cardio y la coordinación en períodos breves. El especialista señaló que forma parte de las rutinas habituales de deportistas como los boxeadores.

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Para comenzar, los expertos recomiendan realizar aproximadamente cinco minutos diarios y aumentar el tiempo a medida que mejora el nivel. La progresión permite familiarizarse con el movimiento antes de incrementar la duración.

Saltar la soga figura entre los ejercicios pliométricos recomendados para trabajar el cardio y la coordinación con una progresión de cinco minutos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tienen dificultades para coordinarse con la cuerda pueden practicar inicialmente sin utilizarla. Una alternativa consiste en realizar los saltos y dar palmadas sobre las caderas con cada movimiento, con el objetivo de entrenar la sincronización entre brazos y piernas.

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3. Saltos frontales

Los saltos frontales completan las tres propuestas. En este caso, el movimiento consiste en saltar hacia delante manteniendo los pies juntos. La indicación principal es controlar la recepción y procurar que el aterrizaje sea suave para disminuir el impacto sobre las rodillas.

Después de completar el salto, se gira el cuerpo y se regresa hacia la posición inicial mediante otro salto. Los brazos pueden utilizarse como impulso para facilitar el movimiento.

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Los saltos frontales exigen controlar la recepción y aterrizar con suavidad para reducir el impacto sobre las rodillas durante la pliometría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica progresiva permite observar una evolución en la capacidad para desplazarse: con el tiempo, según explicó el especialista de Harvard, puede aumentar la distancia y la altura alcanzadas durante los saltos.

Las precauciones para comenzar

La incorporación de ejercicios pliométricos requiere prestar atención a la forma de ejecución. El Dr. LeWine recomendó realizar los movimientos sobre superficies acolchadas, capaces de proporcionar cierta amortiguación y reducir el impacto sobre las articulaciones.

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También resulta importante avanzar gradualmente en cada ejercicio y mantener una postura adecuada durante los movimientos. Una de las indicaciones centrales consiste en aterrizar con las rodillas ligeramente flexionadas, una posición que ayuda a controlar la recepción después de cada salto.

Harvard y GQ recomiendan realizar los ejercicios pliométricos sobre superficies acolchadas, con rodillas flexionadas y una progresión gradual para reducir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión también permite adaptar la exigencia a las capacidades de cada persona. De esta manera, los movimientos pueden comenzar con una intensidad moderada y aumentar conforme mejora el dominio de la técnica.

La atención sobre la postura y el aterrizaje ocupa un lugar central para reducir las posibilidades de sufrir lesiones durante la práctica.

Para quienes buscan incorporar este tipo de entrenamiento desde un nivel inicial, las tres alternativas señaladas por Harvard y difundidas por GQ ofrecen una secuencia concreta: saltos laterales, saltar la soga y saltos frontales, con una ejecución progresiva y especial cuidado durante la recepción.