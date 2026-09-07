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Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

Una tarotista desentrañó en Infama la escena con velas, rosas y una camiseta del Galatasaray donde habló de brujería y rituales de protección

La médium y tarotista Alejandra Ahur descartó que las fotos de Wanda Nara mostraran un hechizo contra Mauro Icardi (Video: Infama, América TV)
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Wanda Nara compartió días atrás una serie de fotos en sus historias de Instagram que generó intriga entre sus seguidores. Las imágenes mostraban una mesa cubierta de velas encendidas, rosas rojas, collares de perlas y, en el centro de la escena, la camiseta del Galatasaray, el club turco en el que jugó hasta la última temporada su exmarido, Mauro Icardi. La publicación no incluyó ningún texto explicativo, lo que dejó abierta la interpretación del contenido y disparó todo tipo de teorías en redes sociales sobre un posible ritual dirigido al futbolista.

Ante la falta de precisiones por parte de la propia conductora, Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV, decidió abordar el enigma en uno de sus programas y convocó a una especialista en esoterismo para intentar descifrar el significado de la escena. “¿Qué quisiste decir con Wanda hechicera?”, le preguntó Tauro a su compañero Oliver Quiróz, quien había llevado el tema al piso e invitó a la conductora, con conocimientos de tarot, a analizar la imagen antes de sumar a la consulta a una vidente por vía telefónica.

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La ausencia de una explicación de Wanda Nara impulsó teorías en redes sociales sobre un posible ritual vinculado con Mauro Icardi
La ausencia de una explicación de Wanda Nara impulsó teorías en redes sociales sobre un posible ritual vinculado con Mauro Icardi

La invitada fue la médium y tarotista, Alejandra Ahur, quien se conectó por videollamada junto a Karina Iavícoli y Santiago Sposato para desentrañar el sentido de la producción. “Con todo lo que me dijo Alejandra en la previa, ya estoy asustada. Así que escúchenla que van a quedar con piel de gallina”, bromeó la cronista Noelia Santone, antes de que la vidente ofreciera su lectura sobre las velas, las rosas y la camiseta del club turco.

La especialista descartó de plano que se tratara de un hechizo contra Icardi. “En realidad, ahí lo que hay es una limpieza fuerte”, sostuvo Ahur, y explicó que la escena estaría vinculada con “un trabajo que hizo la China hacia Wanda”, en referencia a la China Suárez, actual pareja del futbolista. Según esta interpretación, la conductora no estaría actuando contra su expareja, sino tratando de neutralizar una supuesta intervención previa recibida por ella y su familia. “No es que ella está haciendo algo para Mauro, ella está limpiando un trabajo que le hicieron a ella y a su familia”, resumió Tauro en el piso, a lo que Ahur respondió: “Exacto”.

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La vidente afirmó que su interpretación surgió de la posición de las velas y no del hilo rojo colocado sobre la camiseta del Galatasaray
La vidente afirmó que su interpretación surgió de la posición de las velas y no del hilo rojo colocado sobre la camiseta del Galatasaray

Consultada sobre cómo llegó a esa conclusión, la vidente aclaró que no se basó en el hilo rojo que aparecía sobre la camiseta, sino en la disposición de las velas. “Lo veo yo a través de la posición de las velas, lo veo yo a través de la clarividencia”, indicó Ahur, quien afirmó visualizar la intención de la China Suárez de cortarle todo lo que tiene que ver con la parte laboral a Wanda, además de un propósito de desunir a la familia y generar tensión entre la actriz y las hijas de la conductora. Sobre el resto de los elementos, atribuyó significados puntuales: la figura del caballo representaría “la fuerza, la energía”, mientras que el collar de perlas simbolizaría “el glamour de Wanda”, un atributo que, según su lectura, también sería blanco de la supuesta intención de perjuicio.

Ese punto generó una réplica de Sposato, quien remarcó que la conductora atraviesa “el mejor momento laboral” de su carrera, con el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity, un acuerdo por dos años con una empresa de apuestas y un proyecto vinculado a Netflix. “Económicamente está fantástica”, subrayó el panelista, aunque Tauro relativizó el comentario: “Eso no quita que se lo hayan hecho”.

Sobre el motivo por el que Wanda Nara habría optado por exponer la escena en redes en lugar de resolverla en privado, Ahur ofreció una lectura estratégica. “Es una manera de avisarle a la otra persona: ‘Mirá que me enteré que estás trabajándome’”, sostuvo, y agregó que “se nota que no es viejo este trabajo”, en referencia a la supuesta antigüedad de la intervención que la conductora buscaría neutralizar.

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