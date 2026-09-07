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Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU

Durante su primera jornada en Nuuk, la presidenta de la Comisión Europea anticipó que el paquete de inversiones será “sustancial”, aunque no ofreció detalles sobre su volumen

Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU (REUTERS)
Von der Leyen anunciará más inversiones de la UE en Groenlandia ante la presión de Trump para que la isla pase a control de EEUU (REUTERS)
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciará este lunes un aumento de las inversiones de la Unión Europea en Groenlandia y un refuerzo de los vínculos políticos con el territorio autónomo danés, en un contexto marcado por las reiteradas exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la isla pase bajo control estadounidense.

Von der Leyen llegó el domingo a Nuuk, la capital de Groenlandia, para una visita de dos días que representa un respaldo político de la UE a los gobiernos groenlandés y danés, que rechazaron las pretensiones de Washington sobre el territorio. Durante su estancia, la presidenta de la Comisión Europea mantendrá reuniones con las principales autoridades locales y danesas y anunciará un nuevo paquete de recursos europeos.

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El plan contempla inversiones en sectores considerados estratégicos para Groenlandia, entre ellos los minerales críticos, las comunicaciones por satélite y las energías renovables. Fuentes de la Unión Europea señalaron que el nuevo paquete supondrá un incremento significativo de la financiación destinada al territorio y una ampliación de los sectores que recibirán recursos comunitarios.

Durante su primera jornada en Nuuk, Von der Leyen anticipó que el paquete de inversiones será “sustancial”, aunque no ofreció detalles sobre su volumen. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, expresó por su parte la voluntad de profundizar los vínculos con el bloque europeo y destacó la importancia de la relación existente.

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Nielsen afirmó que Groenlandia busca consolidar su “estrecha amistad y buena colaboración” con la Unión Europea, pese a que el territorio abandonó el bloque en 1985.

La visita de Von der Leyen se produce mientras el Ártico adquiere una importancia estratégica para Estados Unidos, Rusia, China y los países europeos. El deshielo de la región facilita el acceso a nuevas rutas marítimas y a recursos minerales, lo que incrementa el interés de las principales potencias sobre los territorios y espacios marítimos del extremo norte.

Durante su visita, Von der Leyen mantendrá reuniones con las principales autoridades de Groenlandia y Dinamarca, participará de una salida en barco entre icebergs y suscribirá una declaración conjunta entre Groenlandia y la Unión Europea (REUTERS)
Durante su visita, Von der Leyen mantendrá reuniones con las principales autoridades de Groenlandia y Dinamarca, participará de una salida en barco entre icebergs y suscribirá una declaración conjunta entre Groenlandia y la Unión Europea (REUTERS)

Von der Leyen también se refirió al impacto del cambio climático durante una actividad en un fiordo cercano a Nuuk. Tras realizar un paseo en barco, publicó en la red social X un mensaje en el que destacó tanto el paisaje de la isla como los efectos visibles sobre su capa de hielo.

“Los impresionantes paisajes y la belleza natural de Groenlandia permanecerán conmigo durante mucho tiempo. Pero también lo harán las cicatrices visibles del cambio climático en la capa de hielo”, escribió.

La presidenta de la Comisión Europea agregó: “A medida que el hielo se derrite, una nueva realidad está tomando forma”.

La presión de Trump sobre Groenlandia

La intención de Trump de que Estados Unidos controle Groenlandia provocó este año una crisis en las relaciones entre Washington y varios gobiernos europeos, además de tensiones dentro de la OTAN. El presidente estadounidense sostuvo que Dinamarca, pese a formar parte de la alianza atlántica, no puede garantizar por sí sola la defensa de la isla.

Ante esas declaraciones, funcionarios europeos remarcaron que Groenlandia forma parte del territorio cubierto por el marco de seguridad de la OTAN y señalaron que Estados Unidos ya dispone de mecanismos para ampliar su presencia militar en la isla a partir de un tratado vigente.

Las tensiones disminuyeron después de que Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordaran en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciarían conversaciones para abordar sus diferencias. En ese marco, también se planteó un mayor papel de la OTAN en la seguridad del Ártico.

Imagen difundida en la cuenta en la red Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, donde volvió a mostrar su interés en Groenlandia al compartir un mensaje con una fotografía suya sobre la isla con la frase, "Hello, Greenland" (EFE/@realDonaldTrump)
Imagen difundida en la cuenta en la red Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, donde volvió a mostrar su interés en Groenlandia al compartir un mensaje con una fotografía suya sobre la isla con la frase, "Hello, Greenland" (EFE/@realDonaldTrump)

Sin embargo, las conversaciones entre las tres partes todavía no derivaron en un acuerdo. Durante una cumbre de la OTAN celebrada en Turquía en julio, Trump volvió a sostener que Estados Unidos debería controlar Groenlandia.

La posición de Washington convirtió a la isla en uno de los principales puntos de tensión entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Dinamarca rechazó de forma reiterada cualquier posibilidad de transferencia de soberanía, mientras que las autoridades de Groenlandia también rechazaron las pretensiones estadounidenses.

Aunque Dinamarca forma parte de la Unión Europea, Groenlandia dejó el bloque en 1985. Sus habitantes, sin embargo, mantienen la ciudadanía danesa y, por esa condición, también poseen ciudadanía de la Unión Europea.

(Con información de Reuters)

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