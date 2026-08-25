Helado VS. Yogur helado: cuál elegir para mantener más estable el azúcar en sangre

El impacto del helado y del yogur helado en la glucosa depende de la composición completa y de la porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener la glucosa en rangos estables no exige eliminar los postres. La comparación entre yogur helado y helado tradicional para el control del azúcar en sangre depende de la cantidad de azúcares, grasas, proteínas y tamaño de la porción, según especialistas citadas por EatingWell y datos de organismos internacionales.

Qué influye en la respuesta de la glucosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar la ingesta de azúcares libres a menos del 10% del consumo calórico diario. Y señala que una reducción por debajo del 5% aporta beneficios adicionales para la salud.

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Ese criterio sirve como marco para evaluar postres congelados, ya que su efecto metabólico no depende de una sola etiqueta, sino de la combinación de nutrientes y de la cantidad consumida.

La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar los azúcares libres a menos del 10% de las calorías diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) sostiene que los hidratos de carbono son el nutriente con mayor impacto directo sobre la glucosa posprandial, aunque la grasa y la proteína también modifican la velocidad de absorción. En esa línea, el medio citado recogió la evaluación de varias dietistas registradas sobre dos opciones frecuentes en la góndola de congelados.

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Según EatingWell, una porción de media taza de yogur helado de vainilla aporta 17 gramos de azúcar, 3 g de proteína y 4 g de grasa. En el caso del helado tradicional, la misma cantidad contiene 14 g de azúcar, 3,5 g de proteína y 7 g de grasa.

Esa diferencia no convierte a uno de los dos en un alimento de consumo libre, pero sí modifica la forma en que el organismo procesa los azúcares.

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El helado tradicional puede generar una respuesta más gradual si aporta menos azúcar y más grasa en porciones pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur helado: menos grasa no siempre equivale a mejor perfil

La dietista registrada Gina Hassick, citada por EatingWell, explicó que el yogur helado suele tener menos grasa, aunque con frecuencia iguala o supera al helado en azúcares añadidos. La profesional indicó que ese agregado compensa la acidez propia de los cultivos del yogur y también las diferencias de sabor y textura.

La dietista y educadora en diabetes Caroline Thomason Bunn planteó en el mismo reporte que la imagen de un producto “más liviano” puede inducir a pensar que ofrece una ventaja para la glucosa. Los datos comparados en la nota no respaldan esa idea en todos los casos.

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El yogur helado suele tener menos grasa, pero con frecuencia iguala o supera al helado en azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Diana Mesa advirtió que una combinación con menos grasa y más azúcar puede favorecer una suba más rápida de la glucosa, seguida por una caída más marcada.

Esa observación coincide con la evidencia general reunida por la Federación Internacional de Diabetes (IDF). Subraya la importancia del patrón alimentario completo y de la calidad nutricional de las colaciones y postres en personas con diabetes o con riesgo cardiometabólico.

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La FAO promueve leer etiquetas para revisar azúcares, grasas y porciones en alimentos listos para consumir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Helado tradicional: por qué puede tener una leve ventaja

El punto que otorga una ventaja relativa al helado tradicional no es su condición de postre, sino su composición. Hassick señaló que la mayor presencia de grasa puede enlentecer el vaciamiento gástrico y moderar el ritmo de absorción del azúcar. Bunn coincidió en que ese factor puede traducirse en una respuesta glucémica más gradual frente a algunos yogures helados con más azúcares añadidos.

La Mayo Clinic, en sus materiales educativos sobre diabetes y nutrición, remarca que el tamaño de la porción y el contenido total de carbohidratos siguen siendo determinantes. Esa precisión evita interpretar que más grasa equivale a una opción saludable en términos generales. El beneficio potencial para la glucosa que describen las especialistas aparece en una comparación puntual entre porciones pequeñas y composiciones nutricionales.

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También interviene la respuesta individual. ADA señala que la tolerancia a distintos alimentos varía entre personas y que el monitoreo, cuando existe indicación médica, puede ayudar a detectar qué comidas elevan más la glucosa. Ese criterio también aparece en la nota, donde las especialistas recomiendan observar cómo responde cada organismo ante productos concretos.

La Mayo Clinic remarca que el tamaño de la porción y los carbohidratos totales siguen siendo determinantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mirar en la etiqueta y cómo mejorar el postre

La comparación entre yogur helado y helado no puede resolverse solo por nombre comercial o por percepción de ligereza. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve la lectura de etiquetas para revisar azúcares, grasas y tamaño de porción. Resulta una práctica útil en alimentos ultraprocesados o listos para consumir.

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Las profesionales citadas sugieren sumar ingredientes con fibra o grasas insaturadas para amortiguar el impacto glucémico del postre. Frutos secos y frutas enteras aparecen entre las alternativas mencionadas. La evidencia de la OMS e IDF sobre alimentación saludable también vincula la fibra dietaria y los patrones de consumo equilibrados con un mejor control metabólico.

La nota añade otra posibilidad para quienes buscan reducir azúcares añadidos: preparar versiones caseras a base de fruta congelada. Esa opción permite controlar ingredientes y porciones, aunque su perfil nutricional final depende de la receta elegida.

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Una mezcla con menos grasa y más azúcar puede favorecer una suba rápida y una caída más marcada de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una elección que depende del producto y de la porción

Las especialistas relevadas coinciden en un punto central: el yogur helado no siempre resulta la alternativa más conveniente para la glucosa. En ciertos productos, una pequeña porción de helado tradicional puede generar una respuesta más estable por su menor contenido de azúcar y su mayor aporte de grasa.

La decisión final depende de la etiqueta, cantidad consumida, frecuencia y respuesta individual. Para personas con diabetes o con indicación de vigilar la glucosa, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda integrar estos alimentos dentro de un plan alimentario general. Con atención a la carga total de carbohidratos del día y al acompañamiento profesional cuando hace falta.