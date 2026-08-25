El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

Uno de los momentos de bronca del portugués

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Al Nassr remontó un 0-2 ante Al Ettifaq con diez hombres y sin Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, en el partido más convulsionado del inicio de temporada del equipo saudí. El portugués, visiblemente enfadado con sus compañeros durante los primeros 45 minutos, fue retirado en el inicio de la segunda mitad por el entrenador Ange Postecoglou.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la Saudi Pro League, se torció desde el minuto 12 para el conjunto de Riad: el arquero Bento fue expulsado por una falta fuera del área sobre Moussa Dembélé, y el equipo tuvo que reordenar su esquema con el ingreso del joven portero Abdulrahman Al-Otaibi, de apenas 18 años. El debutante mostró reflejos escasos en los dos tantos del local: primero ante el remate de Ondrej Duda y luego ante el de Álvaro Medrán, que dejaron el marcador 2-0 al descanso.

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A lo largo de esa primera mitad, las cámaras captaron a Ronaldo con gestos de exigencia hacia sus compañeros, tanto en la pausa de rehidratación como tras cada gol recibido. Al marcharse al vestuario, el delantero luso continuó con sus ademanes, esta vez dirigidos hacia la tribuna. Postecoglou tomó entonces la decisión opuesta a cualquier gesto de respaldo al capitán: lo mandó al vestuario al minuto del segundo tiempo y envió al campo a Abdullah Al-Khaibari en su lugar.

El enojo de Cristiano Ronaldo al ser reemplazado

La apuesta del técnico resultó. Sadio Mané tomó el mando de la etapa final con un doblete que dio vuelta el marcador, y Abdulelah Al-Amri anotó el tanto definitivo para sellar una remontada 3-2 que Al Nassr logró con diez hombres y sin su figura más reconocida, el astro que supo brillar en el Real Madrid. En los festejos frente al público no se lo vio a CR7.

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El partido ante Al Ettifaq fue la primera actuación de Ronaldo como titular en la temporada, en lo que él mismo definió como su temporada 25 como futbolista profesional. El viernes anterior había ingresado desde el banco en la goleada 4-0 sobre Al Riyadh —su primer partido tras el Mundial— y anotó uno de los goles.

Otro enojo del astro luso

Con ese tanto, el portugués acumula 977 goles a lo largo de su carrera entre clubes y selección: 451 con el Real Madrid, 146 con la Selección de Portugal, 145 con el Manchester United, 128 con Al Nassr, 101 con la Juventus y 5 con el Sporting CP. Le restan 23 para alcanzar los 1.000, una marca que persigue con insistencia.

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Mientras Ronaldo, quien viene de casarse con Georgina Rodríguez, persigue ese hito desde Arabia Saudita, su eterno rival futbolístico Lionel Messi transita una carrera paralela con números propios: 923 goles y 420 asistencias en 1.170 partidos repartidos entre el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, la selección argentina y el Inter Miami. Con 77 tantos de distancia respecto al umbral de los 1.000, el zurdo rosarino lleva en el elenco de Florida 94 goles y 52 asistencias en 110 encuentros oficiales. La diferencia entre ambos es de 54 goles a favor del portugués, aunque Messi le lleva una ventaja de 159 asistencias.