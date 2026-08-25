Alarma por el sarampión: confirman dos muertes en EEUU y advierten por la baja vacunación

La cobertura de vacunación contra el sarampión en niños preescolares de Estados Unidos bajó del 95,2% al 92,4% y dejó a unos 280.000 alumnos en riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pensilvania registró las primeras dos muertes por sarampión en 35 años, según informaron las autoridades sanitarias de ese estado del este de Estados Unidos. Son además los únicos fallecimientos reportados en todo el país en lo que va de 2026 por esta enfermedad, que ya acumula 2.777 casos confirmados, la cifra más alta desde 1991.

El Departamento de Salud de Pensilvania informó en un comunicado que “ambas personas no estaban vacunadas” y remarcó: “La mejor protección contra el sarampión es contar con la vacunación completa”.

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El dato se conoció mientras los índices de cobertura entre niños en edad preescolar bajaron del 95,2% en el ciclo 2019-2020 al 92,4% en 2025-2026, según los CDC. Esa caída dejó a unos 280.000 alumnos en situación de riesgo durante ese período.

Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024. Aun así, en 2024 se estimaron 95.000 muertes en el mundo, en su mayoría de niños menores de cinco años que no habían sido vacunados o no habían completado el esquema.

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Los CDC detectaron 36 nuevos brotes de sarampión en 2026 y ubicaron a Carolina del Sur, Utah y Pensilvania entre los estados con más contagios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS también indicó que en 2025 el 84% de los niños recibió una primera dosis de la vacuna, por debajo del 86% registrado en 2019. Ese retroceso coincide con otra cifra global: ese año, el 77% de los niños recibió dos dosis y unos 29 millones de lactantes no estaban suficientemente protegidos.

De acuerdo con los CDC, en lo que va de 2026 se detectaron 36 nuevos brotes en EEUU. Los estados con más contagios son Carolina del Sur, con 670 casos, y Utah, con 526; detrás aparece Pensilvania, que hasta el día 20 del mes pasado reportaba 371 infecciones.

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La secretaria de Salud de Pensilvania Debra Bogen advirtió que la circulación limitada de la enfermedad durante décadas redujo la percepción social del riesgo. “Debido a que el sarampión estuvo prácticamente erradicado en el estado durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo su posible gravedad”.

El sarampión puede causar neumonía, daño cerebral y complicaciones en el embarazo

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección de transmisión muy fácil entre personas y puede derivar en neumonía, infecciones de oído, problemas en los senos paranasales, convulsiones, daño cerebral y muerte. El riesgo de complicaciones graves y fallecimiento es mayor en adultos y lactantes que en niños y adolescentes.

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La OMS indicó que la vacunación contra el sarampión evitó casi 59 millones de muertes entre 2000 y 2024, aunque en 2024 se estimaron 95.000 muertes en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus. Al comienzo pueden presentarse fiebre, rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos, además de pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

La erupción cutánea aparece entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Suele empezar en el rostro y la parte superior del cuello, y luego desciende durante unos tres días hasta alcanzar torso, brazos, piernas y pies; por lo general dura entre cuatro y ocho días antes de desaparecer.

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La mayoría de las muertes se debe a complicaciones como ceguera, encefalitis, diarrea intensa con deshidratación, infecciones del oído y cuadros respiratorios graves como la neumonía. Durante el embarazo, la infección puede provocar abortos espontáneos, parto prematuro o bajo peso al nacer.

Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de cinco años y en adultos mayores de 30. También son más probables en niños con malnutrición, deficiencia de vitamina A o sistemas inmunitarios debilitados por el VIH u otras enfermedades.

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En Argentina, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión fue del 46% y especialistas advirtieron sobre la necesidad de recuperar esquemas atrasados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la cobertura de la segunda dosis contra sarampión fue del 46%

Recientemente, en Argentina, más de 2.100 asistentes siguieron de forma presencial y virtual el XVI Simposio de Fundación Vacunar. El encuentro reunió a especialistas, investigadores, referentes de salud pública y periodistas con un foco puesto en la comunicación, la ciencia y las alianzas para mejorar el acceso a la inmunización.

Durante la jornada se citó una cobertura del 75% para la tercera dosis de la vacuna con componente difteria-tétanos-pertussis en 2024, con igual proyección para 2025, según estimaciones de OMS y UNICEF. En esa misma línea, la ficha país más reciente de UNICEF ubicó en 46% la cobertura de la segunda dosis de la vacuna con componente sarampión.

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Ese dato explica por qué el sarampión fue presentado allí como un indicador de alta sensibilidad: por su capacidad de transmisión, cualquier grupo susceptible puede derivar rápidamente en brotes. La recomendación reiterada en el simposio fue recuperar esquemas atrasados, revisar el carnet en cada contacto con el sistema de salud y evitar oportunidades perdidas.

La prevención depende de una vacunación comunitaria extendida y de dos dosis para garantizar la inmunidad. La primera suele aplicarse entre los nueve meses y los 15 meses, según el contexto epidemiológico del país, y la segunda entre los 15 y los 18 meses.

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La vacuna se usa desde hace unos 60 años y cuesta menos de USD 1 por niño. También señala que puede administrarse sola o combinada con las vacunas contra paperas, rubéola y varicela.