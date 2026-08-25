Sergio Uñac desafió al peronismo y pidió definir al próximo candidato a presidente en internas

Sergio Uñac confirmó su candidatura presidencial para 2027 y pidió que el peronismo defina a su candidato en internas

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Sergio Uñac confirmó que competirá por la Presidencia en 2027. En Infobae al Regreso, el senador nacional contó qué lo llevó a tomar la decisión, habló de su experiencia en San Juan y planteó cómo debería resolverse la candidatura del peronismo.

“Yo nací en el interior de la provincia de San Juan, fui intendente de ese departamento, luego fui vicegobernador, luego fui gobernador durante ocho años y después senador”, contó.

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“Creo que lo que hicimos en la provincia fue una gestión interesante, quizás de la media nacional hacia arriba. La provincia sacó buenos resultados. Logramos estabilidad económica, pero logramos equilibrio fiscal dentro de la estabilidad económica con calidad de vida, que es eso me parece lo que hoy está faltando en el país”, agregó.

Su mirada parte de una combinación de equilibrio fiscal, crecimiento y producción. “Este país tiene muchas oportunidades y quizás han sido desaprovechadas durante varias décadas, pero últimamente, en estos últimos dos años, creo que lo que se ha perdido ha sido la perspectiva de que nosotros somos capaces de poner de pie la economía argentina”, sostuvo.

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Uñac afirmó que el equilibrio fiscal debe convivir con crecimiento económico y empleo, y criticó el rumbo de Javier Milei (Infobae en Vivo)

La interna que propone Uñac para el peronismo

La candidatura de Uñac abre una competencia dentro de un peronismo que todavía debe resolver cómo elegirá a su candidato. Si las PASO dejan de ser una alternativa, el senador propone que el propio partido organice una interna.

Y cuestionó una práctica habitual de la política partidaria: “No se puede más sacar un candidato de una mesa de concertación, que han sido buenas, pero que en el último tiempo no han producido los resultados que, primero, que el peronismo esperaba, pero además que la sociedad esperaba del peronismo”.

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Para Uñac, la discusión también pasa por los antecedentes de quienes quieran encabezar la boleta presidencial. “Los próximos candidatos, la sociedad les va a mirar sus antecedentes, porque puede ser currículum o prontuario lo que podamos presentar”, sostuvo.

En ese punto, ubicó su propia trayectoria como parte de la evaluación que deberá hacer el electorado. “Yo goberné ocho años la provincia de San Juan, me los van a tener que mirar. Digo, porque la sociedad no quiere más sorpresas”, agregó.

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Sergio Uñac diferenció su proyecto del de Axel Kicillof y señaló que la minería expresa miradas distintas dentro del peronismo

Su diferencia con Kicillof

Axel Kicillof fue uno de los nombres que apareció al analizar el escenario interno del peronismo. Consultado sobre qué distingue su proyecto del del gobernador bonaerense, Uñac respondió: “Yo creo que tenemos miradas distintas. Pertenecemos al mismo espacio, tenemos miradas distintas”.

La minería fue uno de los ejemplos que eligió para explicar esas diferencias. “Yo desarrollé actividades que no tienen nada que ver con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Actividades que hoy son promocionadas por el Gobierno nacional, como la minería, por ejemplo”, señaló.

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En esa actividad, destacó la importancia de generar condiciones para inversiones que requieren varios años para mostrar resultados. “Para eso tenés que tener decisión política y mucha claridad para hablarle a los inversores. Se invierte mucho hoy y se empieza a ver el producido de esa inversión a los cinco o seis años”, explicó.

La competencia electoral, de todos modos, no debería convertirse en una disputa personal entre dirigentes. “La discusión nuestra no va a ser qué es lo que piensa Axel u otro precandidato y qué es lo que pienso yo, sino cómo nosotros le damos una mirada distinta a la economía nacional de la que le está dando hoy Javier Milei”, sostuvo.

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Uñac afirmó que el equilibrio fiscal debe convivir con crecimiento económico y empleo, y criticó el rumbo de Javier Milei (RS Fotos)

Las críticas a Milei: economía e infraestructura

Uñac cuestionó el rumbo económico del Gobierno, aunque aclaró que no propone abandonar el equilibrio fiscal. Su planteo es que ese orden debe convivir con crecimiento y empleo.

“Después de dos años y medio, Milei nos deja tres grandes problemas. Un gran problema económico. Ese supuesto equilibrio fiscal, supongamos que está ese equilibrio fiscal. Lo que ha pasado es que el Estado llega a fin de mes, pero quienes no llegan a fin de mes son las familias argentinas”, afirmó.

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Su respuesta sobre qué haría frente a ese escenario fue concreta: “Haciendo crecer la economía”. Y agregó: “En primer lugar está que el Estado tenga equilibrio fiscal, sí, porque yo estuve 16 años en poder ejecutivo y tuvimos Estado con equilibrio fiscal pero las familias tenían trabajo y llegaban a fin de mes”.

El segundo punto de su diagnóstico fue la infraestructura. “No hay país en el mundo que no invierta en infraestructura. Hoy la pelea en el mundo es energía. No hay un solo metro de cable puesto en dos años y medio. No hay un solo metro cuadrado de ruta en dos años y medio”, cuestionó.

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Para explicar qué significa esa discusión en una economía regional, recurrió a la producción de tomate industrial en San Juan. “Invertimos para que los productores de tomate para industria de San Juan pasaran de quinientas hectáreas a cuatro mil hectáreas. Llegó este gobierno, abrió de manera indiscriminada e hizo que lo que se invirtió durante ocho años pasara de cuatro mil hectáreas a trescientas hectáreas”, afirmó.

Uñac cuestionó los acuerdos de mesa en el PJ y propuso que la competencia interna reemplace ese mecanismo (Infobae en Vivo)

Uñac también rechazó que la salida sea aumentar impuestos y recordó una de las medidas tomadas durante su gestión provincial: “No, vía impuestos no. Nosotros bajamos impuestos”.

Qué dijo sobre Cristina Kirchner

Cristina Kirchner también estuvo presente en la conversación sobre el futuro del peronismo. Uñac contó que la visitó aproximadamente un año atrás y que le habló de sus planes de recorrer el país.

“Yo le conté lo que estaba haciendo y no creo que haya sido yo el único, pero obviamente me dijo: ‘Me parece bien’. Le conté que iba a empezar a recorrer el país”, relató.

Sobre el lugar que tendrá la expresidenta dentro del PJ, reconoció que su opinión seguirá teniendo peso, aunque no planteó una conducción exclusiva. “En el futuro su opinión va a ser una opinión importante, pero somos muchos los que tenemos que opinar a los fines de poder encontrar un camino común”, sostuvo.

Cuando le preguntaron por la campaña “Cristina libre”, Uñac tomó distancia de esa consigna como eje de su candidatura. “No me has visto con la bandera”, respondió. Y resumió el sentido que quiere darle a su proyecto: “Lo que vengo a proponer es un país que construye hacia adelante”.

El senador dijo que Cristina Kirchner tendrá una opinión importante en el PJ, pero rechazó que su candidatura gire en torno a la consigna “Cristina libre”

Una candidatura con mirada federal

El recorrido por el interior es parte de la construcción política que Uñac comenzó a plantear para 2027. En la entrevista, vinculó ese conocimiento territorial con una condición que considera necesaria para quien llegue a la Casa Rosada.

“El próximo presidente no puede conocer menos del 50% de las provincias argentinas”, afirmó. Ante la observación de que debería conocerlas todas, respondió: “Yo las conozco todas”.

La frase también funcionó como una crítica a Milei: “Es que el actual conoce menos del 50%”. Uñac incluso relativizó su propia exigencia y planteó que alcanzar un porcentaje mayor ya sería un avance: “Yo las conozco todas, pero que el próximo conozca el 70%. Ya habremos dado unos pasos hacia adelante”.

Con su candidatura definida, el senador buscará ahora recorrer el país y construir volumen político dentro de un peronismo que todavía debe resolver su conducción y el mecanismo para elegir a su representante. Su propuesta es que esa definición se haga mediante el voto y que la competencia interna reemplace los acuerdos de dirigentes.

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