Ciencia

Reconstruyen la vida y muerte de una joven enterrada con rituales antivampiros en Polonia

Una investigación sobre un entierro del siglo XVII en Pień halló que la mujer tenía entre 17 y 19 años, era de origen local y fue enterrada con una cuchilla curva sobre el cuello y un candado en el pie, en una práctica destinada a impedir su regreso de la tumba

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una tumba hallada en Polonia reabrió el interés por un entierro del siglo XVII en Pień asociado a rituales para impedir el regreso de los muertos. (sciencedirect.com)
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Una tumba hallada en Polonia volvió a poner en primer plano uno de los episodios más singulares de la arqueología europea. Un estudio científico reconstruyó la vida y la muerte de una joven enterrada con una hoz sobre el cuello y un candado sujeto al dedo gordo del pie, un tratamiento funerario que los investigadores vinculan con prácticas dirigidas a impedir que los muertos regresaran de la tumba. El caso corresponde a un cementerio del siglo XVII en Pień, en el norte del país, y fue difundido a partir de un trabajo académico publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports.

Los restos fueron hallados en 2022 durante excavaciones dirigidas por especialistas del Instituto de Arqueología de la Universidad Nicolás Copérnico. La sepultura, identificada como Tumba 75, contenía los restos de una mujer joven depositada de una forma que rompía con las prácticas funerarias habituales. La hoja curva de hierro estaba colocada sobre su cuello, con el filo orientado hacia la garganta, mientras que un candado triangular de hierro había sido fijado al pie izquierdo.

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La Tumba 75 de Pień contenía a una joven enterrada con una hoz sobre el cuello y un candado de hierro sujeto al pie izquierdo. (sciencedirect.com)

El nuevo estudio intentó ir más allá del impacto visual del hallazgo. En vez de apoyarse sólo en una lectura folclórica del entierro, el equipo reunió evidencia arqueológica, análisis químicos, datación por radiocarbono, estudios isotópicos y pruebas de ADN para reconstruir quién era esa mujer, de dónde venía, qué comía y en qué contexto fue enterrada. Ese abordaje permitió asociar el caso no sólo con creencias sobre los muertos, sino también con tensiones sociales y temores colectivos que atravesaban a la región en esa etapa.

Riqueza, temor y una segunda intervención sobre el cadáver

De acuerdo con el análisis, la joven tenía entre 17 y 19 años cuando murió. La datación por radiocarbono ubicó su entierro entre 1620 y 1674, con una probabilidad del 52,6% para ese rango cronológico. El análisis genético indicó que pertenecía a una línea materna rara, identificada como haplogrupo J1c2c1, con origen en Escandinavia y casi ausente entre las poblaciones eslavas actuales. Aun así, el estudio isotópico de sus dientes infantiles mostró que había crecido en el área local de Pień, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataba de una extranjera llegada en la adultez.

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Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue su posición social. Cerca del cráneo aparecieron restos de finos hilos metálicos de plata y alambre recubierto en oro, integrados a un tocado de seda. En el siglo XVII, ese tipo de materiales tenía un costo elevado y solía estar reservado a personas de familias con recursos. El entierro, entonces, no correspondía a una mujer marginal por pobreza. La investigación plantea una paradoja: una joven de estatus alto pudo haber sido objeto de un tratamiento funerario reservado a quienes despertaban miedo en su comunidad.

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Los investigadores determinaron que la tumba fue reabierta y que la hoz habría sido incorporada después del entierro inicial como refuerzo del ritual funerario. (sciencedirect.com)

Ese miedo aparece reflejado en varios elementos de la sepultura. El candado y la hoz son consistentes con rituales que la bibliografía arqueológica define como prácticas “antidemoníacas” o antivampíricas. En distintas zonas de Europa central y sudoriental, esos recursos funerarios buscaban inmovilizar al muerto o impedir su retorno. Entre las medidas registradas en otros entierros de este tipo figuran decapitaciones, estacas de hierro, piedras pesadas sobre el cuerpo y reubicación de huesos. En este caso, la combinación de una hoja apoyada sobre el cuello y un candado en el pie sugirió una intención similar.

El trabajo también encontró señales de que la tumba fue abierta otra vez después del entierro inicial. El suelo del interior aparecía revuelto y mezclado, un indicio de intervención posterior. La posición de los huesos mostró que alguien alteró el cuerpo antes de que terminara la descomposición completa, cuando las articulaciones aún conservaban tejido blando.

Los investigadores vincularon esa alteración con el desplazamiento del brazo izquierdo hacia el noreste y con la incorporación de la hoz dentro de la fosa en una etapa posterior al primer depósito del cadáver. Ese dato resulta central para entender la lógica del caso. No se trató solamente de una mujer enterrada con objetos extraños, sino de un cuerpo que habría provocado inquietud incluso después del sepelio.

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La datación por radiocarbono ubicó el entierro entre 1620 y 1674 y el análisis indicó que la joven murió entre los 17 y los 19 años. (.sciencedirect.com)

El regreso a la tumba sugiere que la comunidad, o al menos parte de ella, consideró necesario reforzar la protección contra la fallecida cuando ya estaba bajo tierra. En contextos de superstición, enfermedad y circulación de relatos sobre muertos peligrosos, esas decisiones formaban parte de un sistema de creencias más amplio.

El contexto de miedo y las nuevas pistas del entierro

El lugar del entierro también aportó elementos para la reconstrucción. El cementerio de Pień no figura en mapas históricos y carecía de cruces católicas u otros objetos devocionales propios de ese rito. Para los investigadores, eso apunta a una posible relación con comunidades protestantes. Además, el predio estaba ubicado fuera del pueblo y cerca de un cruce de caminos. Esa localización alimenta la hipótesis de un “falso cementerio”, un espacio destinado a personas temidas, rechazadas o apartadas del circuito funerario convencional.

La arqueología europea ha documentado cientos de entierros antivampíricos en la etapa posmedieval y en tiempos más recientes, sobre todo en sectores de Europa central y del sudeste del continente. Aun así, el estudio destaca que los casos fechados entre los siglos XVI y XVIII han recibido menos atención específica en la producción académica que los descubrimientos de otros períodos. Por eso, la Tumba 75 de Pień ofrece una oportunidad para observar con más detalle cómo interactuaban las creencias populares, la religión, la enfermedad y el control social en una comunidad concreta.

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El ADN identificó una línea materna rara de origen escandinavo, pero los isótopos dentales mostraron que la joven creció en el área local de Pień. (sciencedirect.com)

El análisis isotópico también añadió un matiz social a la historia de la joven. Pese a los indicios de riqueza asociados a su tocado, los niveles de carbono y nitrógeno la ubicaron entre las personas adultas del cementerio con bajo consumo de proteína animal. Ese patrón sugiere que atravesó períodos de malnutrición. La combinación entre signos de estatus y evidencia de carencias alimentarias muestra una biografía menos lineal de lo que podría suponerse a partir del ajuar textil.

La singularidad genética del caso tampoco basta para explicar el tratamiento funerario. Aunque la línea materna detectada es rara en las poblaciones eslavas actuales, el estudio no presenta pruebas de que su origen biológico haya motivado el ritual. El dato sí refuerza la complejidad del perfil de la fallecida: era una mujer local en términos de crianza, asociada a un linaje poco frecuente y enterrada con símbolos que remiten al miedo social. Esa combinación vuelve más difícil cualquier lectura simple.

La importancia del hallazgo reside en que la evidencia científica permite reconstruir no sólo un entierro fuera de norma, sino también la trama cultural que lo rodeó. La tumba habla de prácticas funerarias, pero también de una comunidad que intentaba ordenar la incertidumbre mediante gestos materiales sobre los cuerpos. En ese universo mental, la frontera entre muerte, enfermedad y amenaza no siempre terminaba en el momento del sepelio.

El estudio liderado por Dariusz Poliński ofrece una reconstrucción interdisciplinaria de la sepultura y deja abierto el camino para nuevas comparaciones con otros entierros no normativos de la región. A medida que se acumulen nuevos hallazgos en Polonia y en otras áreas de Europa, los arqueólogos podrán precisar mejor cómo se aplicaban estos rituales y a quiénes afectaban. La Tumba 75 de Pień, con su hoz de hierro, su candado y las marcas de una segunda intervención, ya pasó a integrar ese mapa de casos en los que la ciencia intenta explicar por qué una comunidad decidió que la muerte, por sí sola, no alcanzaba.

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