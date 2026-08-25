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Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

La modelo reapareció en sus historias de Instagram con una imagen frente al espejo, pocos días después de confirmar que espera un bebé y de contar que eligió transitar esta etapa como mamá soltera

Sofia Clerici contó que toma sangre
Sofía Clerici confirmó su embarazo el 20 de agosto y anunció que será mamá soltera
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Sofía Clerici volvió a sus redes sociales con una nueva foto de su pancita de embarazada, esta vez desde el vestidor de su casa. En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, la modelo posa de perfil frente al espejo con un enterito marrón ajustado que marca con claridad el avance de su gestación. Con una mano sostiene el teléfono y con la otra toca suavemente su vientre. Detrás de ella, estantes con carteras de lujo y zapatos organizados completan el encuadre.

La foto llega pocos días después de que Clerici confirmara públicamente su embarazo. Fue el 20 de agosto cuando la propia modelo publicó un video en sus plataformas y lo dijo sin rodeos: “Se los confirmo: estoy embarazada”. En ese mismo mensaje adelantó otro dato central: “Lo único que les puedo decir es que sí, soy mamá soltera”, y aclaró que se encuentra “muy feliz” con la decisión que tomó. En ese video también contó que acababa de regresar de Estados Unidos y que todavía procesaba la novedad.

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Sofía Clerici mostró otra vez su embarazo en Instagram con una foto de su pancita desde el vestidor de su casa
Sofía Clerici mostró otra vez su embarazo en Instagram con una foto de su pancita desde el vestidor de su casa

La primera imagen de su pancita había llegado dos días después del anuncio, también a través de sus historias. En esa oportunidad, la influencer posó frente al espejo de un baño con revestimiento de mármol blanco, con un conjunto negro de dos piezas —top de manga larga con escote lateral y falda ajustada— que dejaba al descubierto el abdomen. La nueva foto en el vestidor suma un registro más informal y cotidiano a esa primera aparición, con la panza ya más visible.

La decisión de convertirse en madre soltera no fue impulsiva. Clerici explicó en sus historias de Instagram que el deseo de ser mamá se le despertó hace cuatro años, pero que no encontró a la persona adecuada para compartir ese proyecto. “Tener un hijo con alguien no es solo amar a esa persona sino saber que por más que no estés más con él es tener contacto toda la vida”, reflexionó. Con esa perspectiva, eligió viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento de fertilidad que le permitió avanzar con su proyecto personal.

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La primera foto de la pancita de Sofía Clerici apareció dos días después del anuncio en sus historias de Instagram
La primera foto de la pancita de Sofía Clerici apareció dos días después del anuncio en sus historias de Instagram

El camino hacia el embarazo había comenzado mucho antes. En marzo de 2025, en una entrevista con el programa Mañanísima (El Trece), Clerici ya había dado detalles de su proceso: “Es un proyecto que lo vengo pensando hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido”, había dicho entonces.

La primera señal pública del embarazo había llegado en abril, cuando la modelo compartió en sus redes la imagen de un cochecito de bebé de la firma italiana Gucci, de edición limitada, que había traído desde Estados Unidos. “Ya tenemos nave”, escribió en esa publicación. Ante una seguidora que le recordó que ya había mostrado ese cochecito en 2024, Clerici aclaró que lo había visto en la web de la marca y lo había mostrado porque lo quería, y que después lo buscó con esfuerzo por ser una pieza única.

Cochecito de bebé de lujo con patrón monograma de Gucci y franja verde-roja sobre un suelo de baldosas, con una planta y una bolsa roja de la marca
La modelo Sofía Clerici compartió en sus redes sociales la imagen de un exclusivo cochecito de bebé Gucci, una pieza de edición limitada importada desde Estados Unidos

“El embarazo me tiene muy arriba”, confesó la modelo en sus historias al referirse a cómo transita esta etapa. Y agregó: “Llevar a mi bebé en la pancita y sentir cada tironcito y síntoma es algo que recibo con mucho amor”. La modelo también aclaró que la maternidad en solitario no cierra la puerta a una futura pareja: “El día de mañana si conozco a un hombre que me mueva el piso, no descarto la posibilidad de tener un hijo más”, dijo.

Nacida en San Nicolás, Clerici alcanzó notoriedad pública en 2012 cuando fue tapa de Playboy y desde entonces construyó un perfil asociado a los viajes, la moda, las marcas de lujo y los emprendimientos propios, entre ellos una línea de lencería.

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Sofía Clerici

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