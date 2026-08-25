Política

Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

La determinación se comunicó tras la reunión de la mesa política. Fuerte hermetismo en Casa Rosada sobre el contenido

Un hombre con traje oscuro y bufanda camina frente a la entrada de un edificio de paredes rosadas y zócalo de mármol
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, llega a la Casa Rosada para participar en una reunión de gabinete. (Maximiliano Luna)
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El día después de que el presidente Javier Milei bajara la orden de blindar el programa económico a ministros y secretarios, el Gobierno anunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles una conferencia de prensa en la que anunciará medidas económicas, cuyo contenido se mantiene bajo estricto hermetismo. La decisión de avanzar con el anuncio se conoció tras la reunión de la mesa política de este martes, de la que Caputo participa semanalmente.

Al término del intercambio, que duró poco más de dos horas y media, el ministro mantuvo un encuentro con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en las oficinas que este último tiene en el Salón Martín Fierro. La idea fue ultimar los detalles de la comunicación que tendrá lugar el miércoles a las 10 en el Palacio de Hacienda.

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En este sentido, el vocero presidencial Adrián Ravier especificó a través de su cuenta de X: “No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”.

“Es un anuncio muy importante”, planteó uno de los integrantes de la mesa política y rechazó la posibilidad de brindar más detalle. “Tenemos prohibido adelantar”, precisó otra voz del ecosistema libertario. Al parecer, será el propio Ministerio de Economía el encargado de brindar detalle del asunto.

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La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

Desde la cartera aseguraron que no anticiparán detalles hasta la comunicación que se realizará en horas de la mañana. “Se anuncia mañana en la conferencia. Nada para adelantar”, sentenciaron.

El anuncio se producirá en la previa a la sesión en la Cámara de Diputados que tratará la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Asimismo, se da después de una semana en la que Milei modificó el tono de su discurso económico. Pasó de mostrarse autocrítico a reafirmar el rumbo de su gestión y tildar de “estupideces” las versiones que sostienen que la gente no llega a fin de mes. “Los indicadores no reflejan una crisis”, precisaron desde el oficialismo tras analizar la evolución de la morosidad en el país.

Durante la jornada de hoy, el mandatario se mostró muy activo en su cuenta de X, desde donde negó que la morosidad sea consecuencia de una crisis y, además, arremetió contra el periodismo. En la misma línea, Luis Caputo pidió una ley que “castigue” a los medios de comunicación que divulguen noticias falsas. “Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, expresó el funcionario.

Si bien Ravier descartó que se esté pensando en medidas para rescatar a los morosos, la plana de poder discutió en detalle el tema y postuló la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) tenga mayor visibilidad para los usuarios, algo que no suele ser referenciado con claridad. Al respecto, un importante funcionario se expidió contra una de las billeteras virtuales más importantes al señalar que es “muy sencillo acceder al crédito”, aunque las tasas de interés son “demasiado elevadas”.

Javier Milei habla en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Javier Milei durante el aniversario en la Bolsa de Comercio de Rosario (RS Fotos)

Por su parte, el libertario compartió un informe reciente de Matías Fernández, economista y director de Publika, que detalla cómo la deuda afecta de forma desigual a distintos sectores. Más allá de la postura expresada por Milei, varios interlocutores del Poder Ejecutivo se mostraron preocupados por el impacto del tema, en particular en la juventud, y receptan la demanda de una porción de la sociedad que reclama mejoras económicas.

Si bien Milei dejó en claro que no está dispuesto a “entregar las ideas que guían la gestión”, varios funcionarios admitieron que esperan que la recuperación impacte en la micro y se traduzca en una mejora para la sociedad. “Todos queremos que la micro se active más rápido”, precisó una fuente ante este medio, que se mostró optimista respecto de una aceleración de la recuperación. Horas antes, la senadora Patricia Bullrich había expresado en sus redes la necesidad de que haya “más velocidad en los resultados”

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