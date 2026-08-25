Cuba

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida

La decisión se anunció en la Torre de la Libertad de Miami y se enmarca en la campaña por el 3 de noviembre, en la que el republicano enfrentará al demócrata David Jolly

El candidato republicano a vicegobernador de Florida, Bryan Ávila, fue captado este 25 de agosto, al dar un discurso, en la Torre de la Libertad, en Miami, (FL, EE.UU.). EFE/Alberto Boal
El candidato republicano a vicegobernador de Florida, Bryan Ávila, fue captado este 25 de agosto, al dar un discurso, en la Torre de la Libertad, en Miami, (FL, EE.UU.). EFE/Alberto Boal
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El senador estatal Bryan Ávila fue designado como candidato a vicegobernador de Florida, acompañando en la fórmula a Byron Donalds, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump para disputar la gobernación en las próximas elecciones. Ávila, de 42 años y nacido en Hialeah, destacó en su primer acto oficial que su postulación representa el compromiso de la comunidad cubanoamericana con la defensa de la libertad y el rechazo al socialismo, según reportó la agencia EFE.

Durante la presentación realizada en la Torre de la Libertad de Miami, un lugar de referencia para los exiliados cubanos, Ávila afirmó que su familia abandonó Cuba para escapar de un régimen comunista que eliminó oportunidades y libertades. “Mis padres huyeron del comunismo en Cuba y dejaron su hogar y negocio porque sabían lo que pasa cuando el gobierno toma el control: desaparece la libertad y el socialismo convierte y reemplaza las oportunidades por la miseria”, expresó el senador, citado por EFE.

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La candidatura de Ávila refuerza la estrategia de Donalds y el Partido Republicano de situar el rechazo al socialismo como eje central de la campaña, en un estado donde la comunidad cubanoamericana y otros grupos de origen latino han mostrado un fuerte respaldo al expresidente Trump. Según detalló EFE, el propio Donalds subrayó que la historia personal de su compañero de fórmula encarna los valores de lucha y gratitud hacia el estado de Florida.

“Bryan Ávila es el hijo de exiliados cubanos, huyeron del comunismo para que sus hijos vivieran en libertad. No heredamos alas políticas. No heredamos el derecho de nacimiento político. Pero lo que heredamos fue la responsabilidad de luchar por el estado que le dio a nuestras familias todo”, manifestó el candidato republicano durante el evento.

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Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
A woman wearing a dress with the US flag crosses a street in Havana on August 18, 2026. Once synonymous with carefree revelry, Havana has been deserted due to power cuts, mass emigration and deep uncertainty about its future. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

Con una trayectoria que incluye el cargo de capitán en la Guardia Nacional y experiencia como congresista local, Ávila se definió como un conservador alineado con la agenda de America First impulsada por Trump y remarcó su posición como “el legislador más conservador” de 2024, de acuerdo con la Unión Conservadora Estadounidense (ACU). En su discurso, prometió que “el socialismo nunca tendrá un hogar en el estado de Florida”, reafirmando la orientación ideológica de la fórmula.

La campaña republicana decidió anunciar la postulación de Ávila en un sitio de referencia para la diáspora cubana: la Torre de la Libertad fue punto de acogida para miles de exiliados en las décadas de 1960 y 1970. Desde allí, el senador afirmó: “Por eso lucho, nuestra comunidad sabe a dónde nos lleva el socialismo”. Dirigiéndose a los presentes en español, aseguró que con Byron Donalds al frente del gobierno estatal, Florida seguirá siendo “libre, fuerte y próspera”.

El escenario electoral en Florida se perfila como uno de los más competitivos para los comicios del 3 de noviembre. Donalds, actual congresista y miembro del Partido Republicano, buscará la gobernación enfrentando al demócrata David Jolly, exlegislador que se apartó de las filas republicanas durante la presidencia de Trump.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del horizonte del centro de Miami, Florida, EE. UU., 16 de abril de 2025. REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del horizonte del centro de Miami, Florida, EE. UU., 16 de abril de 2025. REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo

La cobertura de EFE indica que el equipo de Donalds apuesta a captar el voto de comunidades marcadas por el exilio y el rechazo al socialismo, especialmente ante el crecimiento de figuras vinculadas a los Socialistas Democráticos de América (DSA), como la candidata demócrata a senadora Angie Nixon.

El anuncio de la dupla Donalds-Ávila coincide con una etapa de fuerte polarización política en Estados Unidos, donde el discurso sobre el comunismo y el socialismo se ha consolidado como tema central en varios estados claves. En Florida, la fórmula busca capitalizar la memoria colectiva de los exiliados y su influencia en el electorado para mantener bajo control republicano una de las gobernaciones del país.

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