Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

La EFL y la SPFL investigan transmisiones ilegales de sus partidos en Rusia al inicio de la temporada 2026/27 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La English Football League (EFL) y la Scottish Professional Football League (SPFL) iniciaron investigaciones tras detectar que partidos de sus competiciones fueron emitidos en Rusia sin autorización al comienzo de la temporada 2026/27, un episodio que abrió la puerta a reclamos legales y reactivó la disputa por el control de los derechos audiovisuales del fútbol británico en ese mercado, según informó The Guardian.

De acuerdo con el diario británico, el servicio de suscripción y streaming Football TV, con base en Rusia, difundió encuentros de las dos primeras jornadas del ascenso inglés y también partidos de la Premiership escocesa.

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Vale resaltar que ni la liga inglesa ni la escocesa venden derechos televisivos en ese país desde marzo de 2022, cuando suspendieron sus acuerdos tras la invasión rusa a Ucrania.

Qué partidos se emitieron y por qué creció la alarma

La EFL, que organiza las tres divisiones profesionales por debajo de la Premier League en Inglaterra, tomó contacto con Football TV la semana pasada tras recibir alertas sobre transmisiones en territorio ruso. Entre los partidos identificados figuran el empate 1-1 entre Cardiff City y Wrexham, disputado el lunes pasado, y el triunfo 2-1 de Watford frente a Southampton un día antes.

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Según detalló The Guardian, el reclamo inicial no frenó la actividad del operador ruso. Durante el fin de semana siguiente, Football TV también ofreció cobertura en vivo de West Ham ante Charlton y de West Bromwich Albion contra Burnley. La continuidad de esas emisiones elevó la inquietud en la liga inglesa, que interpreta el caso como una vulneración de sus derechos de explotación audiovisual.

Uno de los elementos que más atención concentró fue la forma en que esos encuentros aparecieron identificados en la plataforma. Los partidos fueron listados como “test events”, una etiqueta que alimentó sospechas sobre una posible ampliación de emisiones no autorizadas. A partir de ese detalle, surgió otra inquietud en el entorno de las competiciones: que la maniobra pueda alcanzar más adelante contenidos vinculados con la Premier League.

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Los partidos aparecieron listados como test events en Football TV y eso abrió sospechas sobre una posible ampliación de emisiones no autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso supera algunos partidos aislados. La venta internacional de derechos es una fuente clave de ingresos para ligas y clubes, por lo que la transmisión no autorizada afecta el negocio y la capacidad de hacer cumplir la exclusividad.

El antecedente de la guerra y la suspensión de derechos en Rusia

Antes de marzo de 2022, la EFL mantenía un contrato con Football TV para el mercado ruso. En el caso de la máxima categoría escocesa, la Premiership se veía a través de Match TV. Ese esquema se interrumpió después del inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania. Desde entonces, ambas asociaciones dejaron de vender paquetes de transmisión en Rusia.

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La Premier League adoptó una medida equivalente en el mismo período. Sus derechos estaban en manos de Okko Sport, pero la competición inglesa suspendió las emisiones en el país tras la invasión. Ese antecedente aporta contexto al episodio actual, exponiendo que el fútbol profesional británico retiró de forma coordinada su presencia oficial en el mercado ruso hace más de cuatro años.

Según The Guardian, sin contratos vigentes, la aparición de estas señales es más delicada. Si las ligas no autorizaron la explotación comercial ni cedieron imágenes a un operador local, se presume que los partidos llegaron a la pantalla rusa por una vía irregular. La investigación busca detener la emisión y rastrear el origen del material.

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En Escocia, varios partidos recientes se transmitieron en la plataforma rusa y se promocionaron en el canal de Telegram Football TV, lo que aumentó la alarma entre los organizadores al ofrecerse públicamente a posibles suscriptores.

Las medidas en estudio y el posible frente judicial

La prioridad de la SPFL y la EFL es detener las transmisiones. De acuerdo con The Guardian, ambas entidades se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra Football TV y cualquier proveedor que facilite el acceso a imágenes de sus campeonatos. Esa opción sigue vigente mientras continúan las investigaciones sobre la cadena de distribución.

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Hasta el momento, ni la English Football League ni la Scottish Professional Football League hicieron comentarios públicos. The Guardian informó que ambas declinaron responder consultas relacionadas con el tema.