Cuándo será el sorteo de la Fase Liga de la Champions League: los 32 equipos confirmados, los bombos y el formato

El sorteo de la Champions League se realizará el jueves (REUTERS/Pierre Albouy)

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El sorteo de la Champions League 2026/27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco, a las 18 hora local (13 de Argentina), con 32 de los 36 participantes ya confirmados. Los cuatro cupos restantes se definen este miércoles 26 de agosto, con los partidos de vuelta de la fase previa: Lyon vs. Fenerbahce, AEK vs. Levski Sofia, Viking vs. Dinamo Zagreb y Celje vs. Slovan Bratislava.

La edición número 72 del torneo tendrá su final el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid. El club que se corone campeón accederá a la Supercopa de Europa 2027, a la Champions League 2027/28, a la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

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PSG es el último campeón (REUTERS/Phil Noble)

El formato de la Fase de Liga

Por tercera temporada consecutiva, la competencia prescinde de la fase de grupos. En su lugar, los 36 equipos disputan una liga unificada en la que cada club juega ocho partidos. La tabla general determina tres destinos: los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, del noveno al 24° disputan un playoff por un lugar en el Top 16, y los que queden del 25° al 36° quedan eliminados.

Cada equipo enfrenta a ocho rivales distintos: dos por bombo, incluido el propio. Contra cada bombo disputa un partido como local y otro como visitante. Los clubes de una misma federación no pueden cruzarse en esta fase, y cada equipo puede medirse con un máximo de dos rivales de una misma federación extranjera.

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La distribución en los bombos

Los 36 participantes se reparten en cuatro bombos de nueve equipos, ordenados según el ranking de coeficientes de la UEFA al inicio de la temporada. El vigente campeón ocupa automáticamente el primer lugar del Bombo 1, independientemente de su coeficiente: ese lugar corresponde al Paris Saint-Germain (PSG), bicampeón defensor.

La composición actual de los bombos, con cuatro plazas aún por definir, es la siguiente:

Bombo 1: PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Bodo/Glimt (resta un lugar que ocupará Fenerbahce o Lyon).

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Lask Linz y Sabah (restan tres lugares por asignar).

El calendario de la Fase de Liga

Inglaterra y España son las ligas con mayor representación: cinco clubes cada una. Italia y Alemania aportan cuatro equipos respectivamente, mientras que Francia suma tres, entre ellos el campeón defensor.

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La Fase de Liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y se extiende hasta el 27 de enero de 2027, con el siguiente calendario de fechas:

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

TODOS LOS CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

1956 Real Madrid (España)

1957 Real Madrid (España)

1958 Real Madrid (España)

1959 Real Madrid (España)

1960 Real Madrid (España)

1961 Benfica (Portugal)

1962 Benfica (Portugal)

1963 Milan (Italia)

1964 Inter (Italia)

1965 Inter (Italia)

1966 Real Madrid (España)

1967 Glasgow Celtic (Escocia)

1968 Manchester United (Inglaterra)

1969 Milan (Italia)

1970 Feyenoord (Países Bajos)

1971 Ajax (Países Bajos)

1972 Ajax (Países Bajos)

1973 Ajax (Países Bajos)

1974 Bayern Munich (Alemania)

1975 Bayern Munich (Alemania)

1976 Bayern Munich (Alemania)

1977 Liverpool (Inglaterra)

1978 Liverpool (Inglaterra)

1979 Nottingham Forest (Inglaterra)

1980 Nottingham Forest (Inglaterra)

1981 Liverpool (Inglaterra)

1982 Aston Villa (Inglaterra)

1983 Hamburgo (Alemania)

1984 Liverpool (Inglaterra)

1985 Juventus (Italia)

1986 Steaua Bucarest (Rumania)

1987 Porto (Portugal)

1988 PSV Eindhoven (Países Bajos)

1989 Milan (Italia)

1990 Milan (Italia)

1991 Estrella Roja (Serbia)

1992 Barcelona (España)

1993 Olympique de Marsella (Francia)

1994 Milan (Italia)

1995 Ajax (Países Bajos)

1996 Juventus (Italia)

1997 Borussia Dortmund (Alemania)

1998 Real Madrid (España)

1999 Manchester United (Inglaterra)

2000 Real Madrid (España)

2001 Bayern Munich (Alemania)

2002 Real Madrid (España)

2003 Milan (Italia)

2004 Porto (Portugal)

2005 Liverpool (Inglaterra)

2006 Barcelona (España)

2007 Milan (Italia)

2008 Manchester United (Inglaterra)

2009 Barcelona (España)

2010 Inter (Italia)

2011 Barcelona (España)

2012 Chelsea (Inglaterra)

2013 Bayern Munich (Alemania)

2014 Real Madrid (España)

2015 Barcelona (España)

2016 Real Madrid (España)

2017 Real Madrid (España)

2018 Real Madrid (España)

2019 Liverpool (Inglaterra)

2020 Bayern Munich (Alemania)

2021 Chelsea (Inglaterra)

2022 Real Madrid (España)

2023 Manchester City (Inglaterra)

2024 Real Madrid (España)

2025 PSG (Francia)

2026 PSG (Francia)