Denisse González mostró los efectos que tiene en su cuerpo el nuevo tratamiento que afronta: “Me convierto en Venom”

Denisse González habló de su salud y contó detalles de su nuevo tratamiento

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A tres días de haber recibido nuevamente el alta médica, Denisse González habló sobre su estado de salud y el tercer tratamiento que está por comenzar. Además, la joven compartió con sus seguidores los fuertes efectos que atravesó en su cuerpo durante este proceso.

“Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo. Mi estado actual es que el sábado salí, pero no salí de joda: salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva. Y esta vez rompí el récord en la baja de plaquetas: la primera internación fue con tres mil y esta, con mil. En algo tenía que ganar”, relató.

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Luego, se sinceró sobre lo difícil que fueron los días de internación: “Admito que estar internada es como vivir una película de terror. No solo por la sangre, porque se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”.

Sobre el presente de su tratamiento, explicó: “Esta semana es como si estuviera de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana: dos para sacarme sangre y una para aplicarme el nuevo tratamiento. Romiplostim, algo así, una inyección que va en la panza. Literalmente, esta semana vamos a ver si funciona”.

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Denisse González había recibido el alta médica el sábado tras una nueva internación por la fuerte baja de plaquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denisse también recordó que las dos alternativas anteriores no dieron resultado. “Los primeros dos tratamientos no funcionaron. Además, estamos atravesando algo nuevo, que son los efectos colaterales, porque los corticoides y las gammaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que aplicarlos para salir del estado de riesgo”, detalló.

Por último, contó cómo impactaron estos medicamentos en su cuerpo: “Una te da dolores de cabeza a un nivel que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo, literalmente en partes que yo no sabía que podían doler. Este último tratamiento está zarpado. Automáticamente es como que te convertís en Venom, te transformás. Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo. Vamos a ver. Deséenme suerte”.

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Días atrás, después de varias semanas en las que habló de su salud con una mezcla de angustia, humor y entereza, Denisse González recibió el alta médica tras haber sido internada por una fuerte baja de plaquetas. Sin un diagnóstico preciso que explique por qué su cuerpo no responde al tratamiento, el viernes por la noche contó que estaba a punto de iniciar una tercera alternativa.

La exparticipante de Gran Hermano hizo frente a las críticas por hacer una publicidad desde la clínica en la que esta internada (Video: Instagram)

“Hoy arrancamos un nuevo tratamiento, la tercera es la vencida. O no, pero no importa: le vamos a poner onda igual”, escribió en una primera publicación. Antes de cerrar, además, les dejó una promesa a sus seguidores: “La semana que viene venimos con más noticias”.

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Al día siguiente, cumplió. Desde la cama de la clínica, compartió un video en el que se la ve mientras una enfermera le aplica una inyección en la panza. En las imágenes, su gesto refleja el dolor del momento, mientras la cámara registra la escena sin interrupciones.

El mensaje que acompañó esa publicación fue más preciso y confirmó que los tratamientos anteriores no habían dado el resultado esperado. “Hoy arrancamos un nuevo tratamiento. Después de que los anteriores no funcionaran como esperábamos, seguimos probando y confiando en que esta vez mi cuerpo responda. Un paso más, con muchas fuerzas y esperanza. La semana que viene venimos con más noticias”, expresó.

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En medio de estas actualizaciones sobre su estado de salud, la influencer también recibió críticas en redes sociales por haber compartido una publicidad desde la habitación de la clínica. Quienes la cuestionaron consideraron que no era apropiado hacer contenido comercial en ese contexto. Sin embargo, muchos de sus seguidores salieron a respaldarla y remarcaron que, más allá de la internación, necesita continuar con su trabajo y con su vida. Frente a la polémica, la pareja de Bautista Mascia decidió no esquivar el tema y respondió personalmente.