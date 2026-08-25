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MasterChef Celebrity confirmó a una humorista y una periodista para su próxima temporada

En Cortá por Lozano anunciaron los nombres de las dos figuras que serán parte de la próxima edición del reality de cocina que encabeza Wanda Nara. Serán 24 famosos, entre ellos, Luck Ra y L-Gante

La humorista y comediante será parte de la próxima temporada del reality de cocina (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)
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Telefe sumó dos nuevas conductoras confirmadas para MasterChef Celebrity y completó, por ahora, un primer bloque de cuatro participantes ya oficializados para la próxima temporada del reality que volverá con Wanda Nara al frente. Las incorporaciones anunciadas este martes fueron Lizy Tagliani y Josefina “la China” Ansa, dos figuras vinculadas a la pantalla del canal.

La novedad se conoció en Cortá por Lozano, donde se informó que ambas aceptaron integrarse al certamen gastronómico que prepara el regreso de una de las marcas más fuertes del entretenimiento de Telefe. La nueva edición ya había confirmado previamente a L-Gante y Luck Ra, por lo que el listado empieza a tomar forma de cara al estreno.

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En el caso de Lizy Tagliani, su llegada se da en una etapa de alta exposición profesional. La conductora atraviesa el tramo final de sus funciones en Annie, en el Teatro Broadway, y además encara un nuevo proyecto empresarial vinculado al rubro inmobiliario. Su nombre circulaba desde hacía semanas entre las versiones sobre negociaciones con la producción, hasta que el canal terminó por validar su participación.

La periodista de Telefe Noticias debutará en las cocinas del reality que comanda Wanda Nara (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La presencia de la China Ansa apareció como una de las sorpresas del anuncio. El nombre de la periodista de Telefe Noticias y coconductora de Escape perfecto no integraba el grupo de participantes que había comenzado a mencionarse en los primeros trascendidos sobre el programa, aunque finalmente quedó incorporada al lote de famosas que aceptaron competir en las cocinas del ciclo.

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Con estas confirmaciones, el reality de cocina ya cuenta con cuatro participantes oficializados para una temporada que tendrá 24 concursantes. La producción avanzará en los próximos días con la revelación paulatina del resto del elenco, mientras el canal ajusta los detalles del lanzamiento para el horario central.

Durante el anuncio, Vero Lozano destacó el perfil de Tagliani dentro del formato. “Me encanta Lizy Tagliani. Es fascinante. Le va a poner alegría, diversión, espontaneidad”, sostuvo la conductora al referirse al aporte que podría hacer dentro del programa.

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Lizy Tagliani estuvo como invitada en varias oportunidades a MasterChef Celebrity. Esta temporada debutará como participante (Instagram)

También hubo comentarios sobre el perfil competitivo de Josefina Ansa. “Tengan cuidado con la China porque está practicando”, señaló Juariu al aludir a su preparación previa para el desafío culinario. En esa misma línea, Lozano remarcó que, hasta ahora, los nombres confirmados para el ciclo son “todos muy divertidos”.

Un día antes en el ciclo de Vero Lozano, L-Gante y Luck Ra fueron los primeros concursantes confirmados del certamen culinario de Telefe. Ambos músicos, conocidos por su presencia en el género urbano, se suman al programa en un contexto personal que los conecta directamente con la historia reciente del formato.

La relación previa entre L-Gante y la conductora Wanda Nara agrega un matiz de interés: su vínculo sentimental, ampliamente cubierto por medios y redes, anticipa una convivencia televisiva que promete atraer miradas, casi como sucedió en la temporada previa con la participación de Maxi López, su primer exmarido y padre de sus tres hijos.

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La China Ansa fue parte del streaming de Telefe que reaccionó a la temporada anterior al reality culinario

En el caso de Luck Ra, la separación reciente de La Joaqui —participante en la edición anterior— establece un lazo narrativo entre ambas temporadas. El cuartetero, recién separado de La Joaqui, fue parte de la edición anterior cuando estuvo reemplazando precisamente a su exnovia en el programa por compromisos laborales que ella tenía.

Los dos artistas confirmados no son los únicos nombres que circulan. Entre los posibles convocados mencionados recientemente figuran Yanina Latorre, Débora Nishimoto y Topa. Además, Julieta Poggio admitió estar evaluando una posible participación, aunque hasta el momento, ninguna de estas figuras fue confirmada oficialmente por la producción.

La próxima edición de MasterChef Celebrity apuesta por un elenco con llegada masiva y trayectorias personales de fuerte impacto mediático. Las figuras de Lizy y La China representa la llegada de dos figuras queridas en el canal en un proyecto que siempre cosechó buenos números.

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