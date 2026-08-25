Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Flavio Briatore está muy conforme con la performance del argentino Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

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Franco Colapinto seguirá como piloto titular en el equipo Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El anuncio es inminente: en las próximas horas llegará la confirmación y el piloto de 23 años continuará otro año en la escudería francesa.

El bonaerense disputará su segunda temporada completa en la Máxima y será el primer argentino en hacerlo luego de 46 años, cuando Carlos Alberto Reutemann disputó los ejercicios completos de 1980 y 1981, año en el que el Lole fue subcampeón mundial con Williams.

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Se espera que la buena noticia para Franco llegue a través de un video, con la participación del propio corredor y del asesor ejecutivo de la escuadra, Flavio Briatore, quien fue clave para lograr la cesión de cinco años de parte de Williams.

El pilarense hizo méritos para que siga siendo titular en la escuadra francesa en 2027 e Infobae adelantó el 25 de julio que el acuerdo estaba avanzando en un alto porcentaje. En ese momento también se anticipó que el anuncio sería en la semana posterior al evento en Países Bajos. Se acerca la confirmación para los fanáticos argentinos.

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La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

¿Por qué Colapinto tiene esta nueva chance? Por cómo respondió arriba del auto. Franco cumplió con todo lo que le pidieron en la base del equipo galo ubicada en Enstone: cuidó el Alpine A526, completó todas las carreras, y entre 2025 y 2026 suma un total de 29 veces en las que largó y cruzó la meta; de hecho, es el piloto con más carreras terminadas en las últimas dos temporadas. En el presente ejercicio acumuló puntos (19). Es el tercer piloto con más cantidad de vueltas en 2026. Además, este año logró sus mejores resultados en la Máxima al ser séptimo en Miami y sexto en Canadá.

Franco demostró una consolidación de su manejo con prolijidad y sin errores. El mencionado despiste en la clasificación en Silverstone fue porque sufrió un daño en el piso del monoplaza. El leve impacto en la segunda práctica libre en Hungría fue con un auto al límite de la adherencia, con una pérdida de performance en el A526 que se evidenció en las últimas fechas y en un sector del Hungaroring que complicó a varios en la previa de la carrera.

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El pasado 23 de junio, Briatore afirmó que antes del receso se tomaría la decisión. El italiano siguió paso a paso el rendimiento de Franco y, a medida que pasaron las carreras, se convenció cada vez más de que merecía seguir siendo titular para 2027. Lo hizo puertas adentro y hacia afuera como su posteo en Instagram, en el que apoyó al argentino luego del despiste en Hungría, y ratificó su aprobación y reconocimiento al pilarense. Flavio no dejará ir a un piloto por el que invirtió y del que afirmó que mejoró 100 % respecto del año pasado. Todo esto no lo vio solo el italiano, ya que el ambiente de la F1 habla muy bien de Colapinto e incluso algunos equipos habrían sondeado su situación de cara al futuro.

Cabe recordar que Franco no desentonó en los relojes pese a la caída de la performance de Alpine, que pasó de ser el mejor del resto en las primeras fechas, a verse superado -claramente- por Racing Bulls, sufrir el acecho de Audi, Haas y Williams. Incluso Colapinto terminó detrás de los dos Aston Martin en Hungría, en un salto de calidad de los monopostos de Silverstone que tuvieron 16 mejoras. Pese a ese contexto en las últimas fechas, logró una épica remontada de diez lugares en Silverstone, donde largó 19º y terminó noveno. Otra gran labor fue en Bélgica, donde sumó un punto gracias a su magistral maniobra en la que hizo un 2x1 ante el propio Gasly y Liam Lawson. Se sumaron sus largadas magistrales, en las cuales avanzó posiciones en nueve de las doce carreras dominicales disputadas: la más espectacular fue sin dudas cómo evitó el accidente con Liam Lawson en el inicio en Australia. Viene de ser 14º en Países Bajos en medio de la polémica por la sanción que recibió.

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Una imagen on board mostró cómo el argentino evitó el choque con Lawson

El rendimiento deportivo se sumó a la ratificación del apoyo económico de su principal sponsor, que está muy comprometido con Colapinto y decidido a acompañarlo hasta que sea campeón mundial. Lo logre o no, es otro tema, lo cierto es que el dinero está asegurado.

La ecuación del rendimiento deportivo del piloto argentino y la garantía económica de sus patrocinadores fueron las bases de este segundo capítulo completo que se vendrá en Alpine, donde debutó el 18 mayo de 2025 en la séptima fecha del pasado campeonato.

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En el presente ejercicio Alpine dio un salto de calidad con su A526, pero en las últimas carreras perdieron el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Con las mejoras presentadas en el monoplaza del compañero de equipo, Pierre Gasly, elementos que tendrá el pilarense en Monza, Italia, del 4 al 6 de septiembre.

En 2026, Colapinto tuvo la posibilidad de tener su primera pretemporada en la F1 y la capitalizó. A diferencia de 2024, cuando tuvo su debut absoluto con Williams en la fecha 15, y de 2025, cuando saltó a la pista en reemplazo de Jack Doohan, esta vez el argentino comenzó en igualdad de condiciones respecto del ritmo de competencia sobre sus competidores. Franco llegó a la Máxima para quedarse.

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