Guatemala

Dispararon contra una conductora y capturaron a dos sospechosos en moto en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala

La víctima, de 38 años, salió ilesa y sufrió una crisis nerviosa; la PNC decomisó un arma y trasladó a los detenidos al juzgado

Los disparos dañaron el sedán y rompieron los vidrios del lado de la conductora, aunque la mujer no fue alcanzada por las balas.
La Policía Nacional Civil identificó a los detenidos como Gilberto José Ángel Luna Flores, de 34 años, y Byron Aníbal Velásquez Madrid, de 19. (PNC de Guatemala)
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Una conductora fue atacada a balazos en una zona exclusiva y concurrida de la Ciudad de Guatemala. El ataque originó una persecución y terminó con la captura de dos presuntos agresores que intentaban huir en motocicleta.

El hecho ocurrió la mañana de este martes 25 de agosto sobre la 20 calle y 5a. avenida de la zona 10 de la capital guatemalteca. La mujer salió ilesa, pero terminó con crisis nerviosa.

La persecución terminó en la 9ª avenida y 21 calle de la misma zona, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dio alcance a los sospechosos y los trasladaron al juzgado correspondiente.

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Tras el hecho, las autoridades informaron que a los detenidos se les decomisó un arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque y la motocicleta en la que se movilizaban.

El vocero de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, indicó que el caso estaría relacionado con un supuesto asalto en el que desconocidos dispararon contra la conductora.

Los disparos dañaron el sedán y rompieron los vidrios del lado de la conductora, aunque la mujer no fue alcanzada por las balas.
El ataque ocurrió en la 6ª avenida y 20ª calle, de la zona 10. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Los Bomberos Municipales enviaron unidades de emergencia al sector tras recibir la alerta por un hecho de violencia con posibles personas afectadas. Los técnicos en urgencias médicas asistieron a la víctima en el lugar y determinaron que, aunque no presentaba heridas de bala, sí sufría una crisis nerviosa.

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Iba a trabajar

Los paramédicos auxiliaron a la mujer mientras agentes policiales quedaban a cargo de las diligencias y del cierre vial total.

Según contó la conductora a los paramédicos, ella se dirigía a su trabajo cuando fue atacada por los desconocidos.

“Me tocaron el vidrio del carro. Me mostraron su arma y después dispararon”, narró la mujer de 38 años, quien afirmó que la despojaron de teléfono celular.

En imágenes difundidas tras el ataque se observaba el vidrio del lado del conductor roto y casquillos alrededor del vehículo.

Los disparos dañaron el sedán y rompieron los vidrios del lado de la conductora, aunque la mujer no fue alcanzada por las balas.
Los disparos dañaron el sedán y rompieron los vidrios del lado de la conductora, aunque la mujer no fue alcanzada por las balas. (Emetra/Amílcar Montejo)

Aunque la conductora no resultó herida, varios disparos alcanzaron la estructura del automóvil tipo sedán y destruyeron el vidrio de la puerta del piloto, lo que provocó la crisis emocional de la mujer, quien ya no pudo continuar con su camino.

Montejo afirmó que el ataque fue reportado alrededor de las 9:10 horas. Tras el incidente, las autoridades implementaron cierres viales en el sector y coordinaron la presencia de fiscales del Ministerio Público para iniciar las diligencias del caso.

La respuesta directa a lo ocurrido es esta: dos hombres que se desplazaban en motocicleta fueron detenidos pocos metros después del ataque, señalados de haber disparado contra una automovilista durante un aparente intento de robo en la zona 10, y la víctima sobrevivió sin lesiones físicas.

Los detenidos tienen 34 y 19 años y fueron señalados como presuntos responsables

La Policía Nacional Civil señaló que las alertas ciudadanas son claves para dar seguimiento a hechos ilícitos y destacó ese factor después de la captura de los presuntos responsables.

Según la institución, un grupo Águila realizaba sus rondas en la 10a. avenida de la zona 14, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego provenientes de la 20 calle de zona 10.

Los disparos dañaron el sedán y rompieron los vidrios del lado de la conductora, aunque la mujer no fue alcanzada por las balas.
A los detenidos se les incautó una pistola que portaban de manera ilegal. (PNC de Guatemala)

Los detenidos fueron identificados como Gilberto José Ángel Luna Flores, de 34 años, y Byron Aníbal Velásquez Madrid, de 19.

La policía informó que a los capturados se les incautó un arma de fuego que portaban de manera ilegal y que los dos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.

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